Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Минейро
2:0
Конец матча
Гойяс
22' Желтая карточкаМоура Рафаэл
1:0
53' ГолMarquinhos vi
83' Желтая карточкаLeandro Barcia
2:0
90' ГолБрунинью Филипе
16
Igor
Rabello
14
Jose
Welison
27
Luan
III
10
Касарес
Хуан
80
Отеро
Ромуло
286
Tadeu
I
32
Yago
IV
33
Лукао
Лукас
20
Leo
Sena
11
Michael
3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Нападающий
-
84 Wilson III
-
44 Alerrandro
-
-
-
-
29 Vinicius X
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
-
286 Tadeu IВратарь
-
32 Yago IVЗащитник
-
33 Лукао ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
-
11 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
96 Kaio Nunes
-
70 Vinicius5
-
77 Dudu XII
-
35 Breno3
-
-
14 Iago Mendosa
-
-
Ход матча
22'
53'
1:0
83'
90'
2:0
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +4 =4 -12Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос
Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро
Гойяс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Гойяс 2:0 Аваи Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс
Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
Гойяс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Атлетико Минейро 0:1 Гойяс Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 3:1 Гойяс Серия A Гойяс 1:3 Атлетико Минейро Серия A Гойяс 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Гойяс Серия A Атлетико Минейро 1:1 Гойяс Серия A Гойяс 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Гойяс Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|30
|22
|5
|3
|64 - 25
|71
|2.
|Палмейрас
|31
|19
|9
|3
|50 - 23
|66
|3.
|Сантос
|31
|18
|7
|6
|45 - 28
|61
|4.
|Сан-Паулу
|30
|14
|10
|6
|32 - 20
|52
|5.
|Гремио
|30
|14
|8
|8
|52 - 31
|50
|6.
|Коринтианс
|31
|12
|12
|7
|35 - 28
|48
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|13
|8
|10
|44 - 31
|47
|8.
|Интернасьональ
|30
|13
|7
|10
|35 - 29
|46
|9.
|Байя
|31
|11
|10
|10
|34 - 30
|43
|10.
|Гойяс
|31
|12
|6
|13
|34 - 47
|42
|11.
|Атлетико Минейро
|31
|11
|6
|14
|38 - 43
|39
|12.
|Васко да Гама
|31
|10
|9
|12
|28 - 37
|39
|13.
|Форталеза
|31
|10
|6
|15
|38 - 44
|36
|14.
|Крузейро
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|15.
|Ботафого Рибейрао
|30
|10
|3
|17
|26 - 39
|33
|16.
|Сеара
|30
|9
|6
|15
|30 - 31
|33
|17.
|Флуминенсе
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|18.
|Алагоано
|30
|7
|8
|15
|20 - 42
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|31
|4
|10
|17
|25 - 47
|22
|20.
|Аваи
|31
|3
|8
|20
|16 - 49
|17
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