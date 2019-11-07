Бразилия: Серия A 2019

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1 Васко да Гама

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Дания: Первый дивизион

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Иран: Персиан Галф Про Лига

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Чемпионат мира (до 17 лет) (1/8 финала)