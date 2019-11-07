Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Минейро
2:0
Конец матча
Гойяс
0'
22' Желтая карточка
Моура Рафаэл
1:0
53' Гол
Marquinhos vi
83' Желтая карточка
Leandro Barcia
2:0
90' Гол
Брунинью Филипе
90'+6
40
Cleiton
Schwengber
2
Patric
II
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
14
Jose
Welison
27
Luan
III
7
Mendes
Elias
II
10
Касарес
Хуан
80
Отеро
Ромуло
26
Ди
Санто
Франко
286
Tadeu
I
32
Yago
IV
33
Лукао
Лукас
4
Rafael
Vaz
13
Jefferson
de
Oliveira4
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
30
Leandro
Barcia
98
Таллиш
Энрике
20
Leo
Sena
11
Michael
3
9
Моура
Рафаэл
Атлетико Минейро
4-1-4-1
Гойяс
4-1-4-1

Ход матча

22'
 
Моура Рафаэл
39'
 
Breno3
Yago IV
46'
Marquinhos vi
Mendes Elias II
 
53'
Marquinhos vi
1:0
61'
Брунинью Филипе
Касарес Хуан
 
69'
 
Filipe Candido
Leo Sena
83'
 
Kaio Nunes
Dos Santos Souza Junior Gilberto
83'
 
Leandro Barcia
88'
David Terans
Отеро Ромуло
 
90'
Брунинью Филипе
2:0

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос
Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро
Гойяс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Гойяс 2:0 Аваи Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс
Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
Гойяс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Гойяс Серия A Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Серия A Гойяс 2:3 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
Атлетико Минейро 0:1 Гойяс Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 3:1 Гойяс Серия A Гойяс 1:3 Атлетико Минейро Серия A Гойяс 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Гойяс Серия A Атлетико Минейро 1:1 Гойяс Серия A Гойяс 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Гойяс Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 30 22 5 3 64 - 25 71
2. Палмейрас 31 19 9 3 50 - 23 66
3. Сантос 31 18 7 6 45 - 28 61
4. Сан-Паулу 30 14 10 6 32 - 20 52
5. Гремио 30 14 8 8 52 - 31 50
6. Коринтианс 31 12 12 7 35 - 28 48
7. Атлетико Паранаэнсе 31 13 8 10 44 - 31 47
8. Интернасьональ 30 13 7 10 35 - 29 46
9. Байя 31 11 10 10 34 - 30 43
10. Гойяс 31 12 6 13 34 - 47 42
11. Атлетико Минейро 31 11 6 14 38 - 43 39
12. Васко да Гама 31 10 9 12 28 - 37 39
13. Форталеза 31 10 6 15 38 - 44 36
14. Крузейро 31 7 13 11 26 - 36 34
15. Ботафого Рибейрао 30 10 3 17 26 - 39 33
16. Сеара 30 9 6 15 30 - 31 33
17. Флуминенсе 30 8 7 15 29 - 41 31
18. Алагоано 30 7 8 15 20 - 42 29
19. Шапекоэнсе 31 4 10 17 25 - 47 22
20. Аваи 31 3 8 20 16 - 49 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Yago уходит, Breno вместо него
  • Желтая карточка
    22'
    Моура Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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