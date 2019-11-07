Бразилия: Серия A 2019
0:1
8' ГолСаша Эдуардо
0:2
23' ГолMarinho II
1:2
34' ГолПаулу Жоау
36' Желтая карточкаLuanderson
45' Желтая карточкаЭнрике Густаво
51' Желтая карточкаLeo III
61' Вторая желтая карточкаЭнрике Густаво
72' Желтая карточкаФранко Ричард
74' Желтая карточкаLuiz Felipe III
81' Желтая карточкаMiguel Castro Rocha Igor II
84' Вторая желтая карточкаLeo III
90' Желтая карточкаGege II
32
Leo
III
16
Luanderson
22
Everson
31
Para
I
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Leo IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
16 LuandersonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
96 Gustavo V
-
20 Gege II
-
-
-
-
9 Brenner1
-
83 Gledson I
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
-
31 Para IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Tailson
-
-
-
-
20 Jobson III
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
8'
0:1
23'
0:2
29'
34'
1:2
36'
45'
51'
61'
69'
72'
74'
84'
90'
Предыдущие игры
Аваи Последние 20 матчей: +3 =4 -13Гойяс 2:0 Аваи Аваи 1:3 Форталеза Аваи 1:2 Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Аваи
Аваи 0:2 Интернасьональ Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс
Сантос Последние 20 матчей: +12 =4 -4Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Клуб Америка 1:2 Сантос Сантос 1:0 Байя Сантос 1:0 Керетаро
Коринтианс 0:0 Сантос Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас Депортиво Коопсол 1:2 Сантос Сантос 2:0 Алагоано Пумас 2:0 Сантос
Последние игры между собой
Аваи: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Сантос: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|30
|22
|5
|3
|64 - 25
|71
|2.
|Палмейрас
|31
|19
|9
|3
|50 - 23
|66
|3.
|Сантос
|31
|18
|7
|6
|45 - 28
|61
|4.
|Сан-Паулу
|30
|14
|10
|6
|32 - 20
|52
|5.
|Гремио
|30
|14
|8
|8
|52 - 31
|50
|6.
|Коринтианс
|31
|12
|12
|7
|35 - 28
|48
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|13
|8
|10
|44 - 31
|47
|8.
|Интернасьональ
|30
|13
|7
|10
|35 - 29
|46
|9.
|Байя
|31
|11
|10
|10
|34 - 30
|43
|10.
|Гойяс
|31
|12
|6
|13
|34 - 47
|42
|11.
|Атлетико Минейро
|31
|11
|6
|14
|38 - 43
|39
|12.
|Васко да Гама
|31
|10
|9
|12
|28 - 37
|39
|13.
|Форталеза
|31
|10
|6
|15
|38 - 44
|36
|14.
|Крузейро
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|15.
|Ботафого Рибейрао
|30
|10
|3
|17
|26 - 39
|33
|16.
|Сеара
|30
|9
|6
|15
|30 - 31
|33
|17.
|Флуминенсе
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|18.
|Алагоано
|30
|7
|8
|15
|20 - 42
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|31
|4
|10
|17
|25 - 47
|22
|20.
|Аваи
|31
|3
|8
|20
|16 - 49
|17
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