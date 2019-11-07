Бразилия: Серия A 2019

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Аваи
1:2
Конец матча
Сантос
0'
0:1
8' Гол
Саша Эдуардо
0:2
23' Гол
Marinho II
1:2
34' Гол
Паулу Жоау
36' Желтая карточка
Luanderson
45' Желтая карточка
Энрике Густаво
51' Желтая карточка
Leo III
61' Вторая желтая карточка
Энрике Густаво
72' Желтая карточка
Франко Ричард
74' Желтая карточка
Luiz Felipe III
81' Желтая карточка
Miguel Castro Rocha Igor II
84' Вторая желтая карточка
Leo III
90' Желтая карточка
Gege II
90'+4
1
Lucas
Frigeri
63
Eduardo
Kunde
3
Betao
Amansio
Ebert
II
4
Marcos
Ze
32
Leo
III
7
Pedro
Castro
16
Luanderson
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
26
Julio
Cesar
Julinho
27
Франко
Ричард
39
Жонатан
Морейра
22
Everson
31
Para
I
6
Энрике
Густаво
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
3
Жорже
Марко
7
Карлос
Санчес
II
21
Diego
Pituca
36
Felipe
Jonatan
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
10
Сотельдо
Йеферсон
Аваи
3-4-2-1
Сантос
4-3-3

Ход матча

8'
0:1
Саша Эдуардо
23'
0:2
Marinho II
(Саша Эдуардо)
29'
Паулу Жоау
Marcos Ze
 
34'
Паулу Жоау
1:2
36'
Luanderson
 
45'
 
Энрике Густаво
46'
 
Алисон II
Felipe Jonatan
51'
Leo III
 
56'
Винисиус Араужо
Julio Cesar Julinho
 
61'
 
Энрике Густаво
65'
 
Luiz Felipe III
Сотельдо Йеферсон
69'
Gege II
Luanderson
 
72'
Франко Ричард
 
74'
 
Luiz Felipe III
81'
Miguel Castro Rocha Igor II
 
84'
Leo III
 
90'
 
Гонсалес Дерлис
Карлос Санчес II
90'
Gege II
 

Предыдущие игры

Аваи Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Гойяс 2:0 Аваи Аваи 1:3 Форталеза Аваи 1:2 Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Аваи
Аваи 0:2 Интернасьональ Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс
Сантос Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Клуб Америка 1:2 Сантос Сантос 1:0 Байя Сантос 1:0 Керетаро
Коринтианс 0:0 Сантос Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас Депортиво Коопсол 1:2 Сантос Сантос 2:0 Алагоано Пумас 2:0 Сантос

Последние игры между собой

Аваи: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Сантос: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Сантос 3:1 Аваи Серия A Сантос 1:1 Аваи Серия A Аваи 0:0 Сантос Серия A Сантос 5:2 Аваи Серия A
Аваи 1:1 Сантос Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 30 22 5 3 64 - 25 71
2. Палмейрас 31 19 9 3 50 - 23 66
3. Сантос 31 18 7 6 45 - 28 61
4. Сан-Паулу 30 14 10 6 32 - 20 52
5. Гремио 30 14 8 8 52 - 31 50
6. Коринтианс 31 12 12 7 35 - 28 48
7. Атлетико Паранаэнсе 31 13 8 10 44 - 31 47
8. Интернасьональ 30 13 7 10 35 - 29 46
9. Байя 31 11 10 10 34 - 30 43
10. Гойяс 31 12 6 13 34 - 47 42
11. Атлетико Минейро 31 11 6 14 38 - 43 39
12. Васко да Гама 31 10 9 12 28 - 37 39
13. Форталеза 31 10 6 15 38 - 44 36
14. Крузейро 31 7 13 11 26 - 36 34
15. Ботафого Рибейрао 30 10 3 17 26 - 39 33
16. Сеара 30 9 6 15 30 - 31 33
17. Флуминенсе 30 8 7 15 29 - 41 31
18. Алагоано 30 7 8 15 20 - 42 29
19. Шапекоэнсе 31 4 10 17 25 - 47 22
20. Аваи 31 3 8 20 16 - 49 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Энрике Густаво получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Luanderson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Паулу Жоау бьет в цель!
  • 29'
    Ze Marcos уходит, Паулу Жоау вместо него
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Marinho бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Саша Эдуардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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