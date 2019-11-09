Норвегия: Первый дивизион 2019
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
Предыдущие игры
Санднес Последние 20 матчей: +8 =1 -11Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль
Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес
Стрёммен Последние 20 матчей: +7 =5 -8Стрёммен 0:3 KFUM1 Хам-Кам 1:2 Стрёммен Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра
Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём
Последние игры между собой
Санднес: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Стрёммен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:1
|30
|24
|5
|1
|65 - 25
|77
|2.
|Саннефьёрд
|1:1
|30
|19
|9
|2
|53 - 28
|66
|3.
|Старт
|1:0
|30
|19
|5
|6
|53 - 31
|62
|4.
|Нест-Сотра
|1:0
|30
|15
|6
|9
|42 - 28
|51
|5.
|Конгсвингер
|2:0
|30
|14
|4
|12
|38 - 36
|46
|6.
|Согндаль
|0:1
|30
|13
|6
|11
|51 - 39
|45
|7.
|КФУМ
|27
|11
|9
|7
|54 - 41
|42
|8.
|Рёуфосс
|3:2
|30
|13
|2
|15
|46 - 56
|41
|9.
|Улленсакер-Киса
|1:0
|30
|11
|6
|13
|46 - 47
|39
|10.
|Санднес
|29
|11
|5
|13
|46 - 46
|38
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|30
|10
|5
|15
|40 - 46
|35
|12.
|Ерв
|27
|8
|9
|10
|34 - 50
|33
|13.
|Стрёммен
|29
|6
|10
|13
|29 - 46
|28
|14.
|Нутодден
|0:1
|30
|6
|7
|17
|35 - 52
|25
|15.
|Скейд
|2:3
|30
|3
|10
|17
|35 - 53
|19
|16.
|Тромсдален
|0:1
|30
|3
|4
|23
|36 - 78
|13
|17.
|KFUM1
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|18.
|Djerv1
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
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