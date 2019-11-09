Норвегия: Первый дивизион 2019

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Санднес
 
Отложен

Стадион:
Стрёммен
1
Сальгрен
Саку-Пекка
5
Daniel
Edvardsen
4
Axel
Kryger
27
Хансен
Кристер
3
Vidar
Ari
Jonsson1
6
Christian
Landu
Landu
32
Кронберг
Клаес
19
Kaloyan
Kostadinov
17
Ingvald
Halgunset
9
Угвуаду
Оньекачи
30
Kent
Haavard
Eriksen
97
Morten
Saetra
5
Бьорккьяер
Сверре
20
Mats
Andre
Kaland
3
Victor
Grodaas
23
Paal
Steffen
Andresen
6
Anders
Dieserud
8
Mathias
Blaarud
17
Oeystein
Vestvatn
10
Mustafa
Achrifi
19
Селлин
Кьелл
9
Sivert
Gussiaas
Санднес
4-1-4-1
Стрёммен
4-3-3

Предыдущие игры

Санднес Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль
Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес
Стрёммен Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Стрёммен 0:3 KFUM1 Хам-Кам 1:2 Стрёммен Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра
Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём

Последние игры между собой

Санднес: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Стрёммен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Стрёммен 0:0 Санднес Первый дивизион Стрёммен 2:1 Санднес Первый дивизион Санднес 2:1 Стрёммен Первый дивизион Санднес 2:0 Стрёммен Первый дивизион
Стрёммен 1:3 Санднес Первый дивизион Санднес 1:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 3:1 Санднес Первый дивизион Стрёммен 0:3 Санднес Первый дивизион Санднес 3:1 Стрёммен Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 1:1 30 24 5 1 65 - 25 77
2. Саннефьёрд 1:1 30 19 9 2 53 - 28 66
3. Старт 1:0 30 19 5 6 53 - 31 62
4. Нест-Сотра 1:0 30 15 6 9 42 - 28 51
5. Конгсвингер 2:0 30 14 4 12 38 - 36 46
6. Согндаль 0:1 30 13 6 11 51 - 39 45
7. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
8. Рёуфосс 3:2 30 13 2 15 46 - 56 41
9. Улленсакер-Киса 1:0 30 11 6 13 46 - 47 39
10. Санднес 29 11 5 13 46 - 46 38
11. Хам-Кам 0:1 30 10 5 15 40 - 46 35
12. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
13. Стрёммен 29 6 10 13 29 - 46 28
14. Нутодден 0:1 30 6 7 17 35 - 52 25
15. Скейд 2:3 30 3 10 17 35 - 53 19
16. Тромсдален 0:1 30 3 4 23 36 - 78 13
17. KFUM1 1:0 3 2 0 1 4 - 1 6
18. Djerv1 0:2 3 0 0 3 0 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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