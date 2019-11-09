Норвегия: Первый дивизион 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2019
Рёуфосс
3:2
Перерыв

Стадион:
Скейд
0'
1:0
13' Гол
Ryan Doghman
2:0
17' Гол
Ryan Doghman
25' Желтая карточка
Расе Эдвард
2:1
29' Гол
Hassan Mohamed Yousef
2:2
30' Гол
Будусон Джонни
3:2
41' Гол
Oscar Johannes Loeken
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
6
Snorre
Nilsen
17
Salomon
Owusu
5
Marius
Svanberg
Alm
2
Расе
Эдвард
14
Oscar
Johannes
Loeken
7
Emile
Dadjo
8
Matias
Belli
Moldskred
10
Ryan
Doghman
22
Kristoffer
Nessoe
9
Anton
Henningsson
I
30
Idar
Nordby
Lysgaard
19
Ahmed
El-Amrani
5
Tom
Even
Skogsrud
17
Ayoub
Aleesami
4
Kim
Eugen
Skogsrud
7
Hassan
Mohamed
Yousef
6
Mohammed
Mahnin
15
Simen
Hestnes
11
Будусон
Джонни
16
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
21
Taofeek
Ismaheel
Рёуфосс
4-3-3
Скейд
4-3-3

Ход матча

13'
Ryan Doghman
(Snorre Nilsen)
1:0
17'
Ryan Doghman
(Kristoffer Nessoe)
2:0
25'
Расе Эдвард
 
29'
2:1
Hassan Mohamed Yousef
(Simen Hestnes)
30'
2:2
Будусон Джонни
(Simen Hestnes)
41'
Oscar Johannes Loeken
(Kristoffer Nessoe)
3:2

Предыдущие игры

Рёуфосс Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Тромсдален 3:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:1 Согндаль Стрёммен 2:1 Рёуфосс Олесунн 3:1 Рёуфосс
Рёуфосс 1:0 КФУМ Санднес 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Ерв 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Рёуфосс 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:4 Нутодден КФУМ 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Ерв Хам-Кам 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Олесунн Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 6:4 Тромсдален
Скейд Последние 20 матчей: +1 =7 -12
Скейд 2:2 Нутодден Санднес 3:2 Скейд Скейд 1:2 Улленсакер-Киса Хам-Кам 2:1 Скейд
Скейд 1:1 Стрёммен Нест-Сотра 2:1 Скейд Скейд 2:2 Согндаль КФУМ 2:1 Скейд Скейд 0:2 Конгсвингер Ерв 5:1 Скейд Скейд 1:1 Старт Скейд 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 1:0 Скейд Скейд 0:1 Олесунн Конгсвингер 0:2 Скейд Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ

Последние игры между собой

Рёуфосс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Скейд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Скейд 2:3 Рёуфосс Первый дивизион Скейд 1:1 Рёуфосс Второй дивизион Рёуфосс 2:1 Скейд Второй дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 1:1 30 24 5 1 65 - 25 77
2. Саннефьёрд 1:1 30 19 9 2 53 - 28 66
3. Старт 1:0 30 19 5 6 53 - 31 62
4. Нест-Сотра 1:0 30 15 6 9 42 - 28 51
5. Конгсвингер 2:0 30 14 4 12 38 - 36 46
6. Согндаль 0:1 30 13 6 11 51 - 39 45
7. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
8. Рёуфосс 3:2 30 13 2 15 46 - 56 41
9. Улленсакер-Киса 1:0 30 11 6 13 46 - 47 39
10. Санднес 29 11 5 13 46 - 46 38
11. Хам-Кам 0:1 30 10 5 15 40 - 46 35
12. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
13. Стрёммен 29 6 10 13 29 - 46 28
14. Нутодден 0:1 30 6 7 17 35 - 52 25
15. Скейд 2:3 30 3 10 17 35 - 53 19
16. Тромсдален 0:1 30 3 4 23 36 - 78 13
17. KFUM1 1:0 3 2 0 1 4 - 1 6
18. Djerv1 0:2 3 0 0 3 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Oscar Johannes Loeken бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Будусон Джонни бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Hassan Mohamed Yusuf бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Расе Эдвард получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Ryan Doghman бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Ryan Doghman бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NAMMO Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...