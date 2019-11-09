Норвегия: Первый дивизион 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2019
Djerv1
0:2
Перерыв

Стадион:
Конгсвингер
0'
0:1
1' Гол
Люндал Мартин
0:2
29' Гол
Simon Marklund
44' Желтая карточка
Adem Gueven
1
Benjamin
Boujar
3
Bjoernar
Hove
5
Peter
Reinhardsen
4
Espen
Knudsen
2
Torje
Wichne
13
Haakon
Suggelia
6
Вихманн
Матиас
11
Daniel
Aase
18
Joergen
Solli
22
Alexander
Dang
7
Simon
Andreas
Larsen
I
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
19
Люндал
Мартин
18
Iman
Mafi
27
Н'Гуэмо
Ландри
29
Mathias
Berg
Gjerstroem
15
Marlinho
11
Simon
Marklund
9
Adem
Gueven
26
Ибрагим
Шуайбу
Djerv1
3-5-2
Конгсвингер
4-1-2-1-2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 1:1 30 24 5 1 65 - 25 77
2. Саннефьёрд 1:1 30 19 9 2 53 - 28 66
3. Старт 1:0 30 19 5 6 53 - 31 62
4. Нест-Сотра 1:0 30 15 6 9 42 - 28 51
5. Конгсвингер 2:0 30 14 4 12 38 - 36 46
6. Согндаль 0:1 30 13 6 11 51 - 39 45
7. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
8. Рёуфосс 3:2 30 13 2 15 46 - 56 41
9. Улленсакер-Киса 1:0 30 11 6 13 46 - 47 39
10. Санднес 29 11 5 13 46 - 46 38
11. Хам-Кам 0:1 30 10 5 15 40 - 46 35
12. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
13. Стрёммен 29 6 10 13 29 - 46 28
14. Нутодден 0:1 30 6 7 17 35 - 52 25
15. Скейд 2:3 30 3 10 17 35 - 53 19
16. Тромсдален 0:1 30 3 4 23 36 - 78 13
17. KFUM1 1:0 3 2 0 1 4 - 1 6
18. Djerv1 0:2 3 0 0 3 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Адем Гювен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Simon Marklund бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Люндал Мартин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...