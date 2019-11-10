Норвегия: Типпелиген 2019
Мольде
2:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Акер
Стрёмсгодсет
11' Желтая карточкаЭурснес Фредрик
1:0
19' ГолКвоеме Охи
2:0
34' ГолЭйкрем Магнус
46' Желтая карточкаДжеймс Леке
52' Желтая карточкаХёуген Кристоффер
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
99
Квоеме
Охи
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиПолузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисНападающий
-
20 Henry Wingo
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Moses MawaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Саетра Ларс
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Ход матча
11'
19'
1:0
34'
2:0
46'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +12 =5 -3Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде
Мольде 2:1 Лиллестрём Стабек 1:2 Мольде Мольде 3:0 Тромсё Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:1 Партизан Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =5 -11Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам
Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Одд Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Мольде: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Стрёмсгодсет: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 5:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Мольде Типпелиген Стрёмсгодсет 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|28
|19
|5
|4
|62 - 27
|62
|2.
|Будё-Глимт
|27
|14
|9
|4
|57 - 37
|51
|3.
|Одд
|28
|14
|7
|7
|42 - 35
|49
|4.
|Русенборг
|27
|12
|9
|6
|45 - 35
|45
|5.
|Викинг
|28
|12
|7
|9
|48 - 39
|43
|6.
|Кристиансунд
|2:0
|28
|11
|8
|9
|38 - 36
|41
|7.
|Бранн
|28
|10
|10
|8
|31 - 26
|40
|8.
|Стабек
|2:0
|28
|9
|9
|10
|32 - 32
|36
|9.
|Хёугесунн
|28
|8
|12
|8
|39 - 35
|36
|10.
|Волеренга
|0:0
|28
|8
|10
|10
|37 - 39
|34
|11.
|Тромсё
|0:0
|28
|8
|5
|15
|37 - 55
|29
|12.
|Лиллестрём
|0:2
|28
|7
|8
|13
|30 - 44
|29
|13.
|Сарпсборг-08
|0:2
|28
|5
|13
|10
|29 - 37
|28
|14.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|28
|6
|8
|14
|33 - 51
|26
|15.
|Ранхейм
|1:1
|28
|6
|7
|15
|32 - 49
|25
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
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