Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Мольде
2:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Стрёмсгодсет
0'
11' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
1:0
19' Гол
Квоеме Охи
2:0
34' Гол
Эйкрем Магнус
46' Желтая карточка
Джеймс Леке
52' Желтая карточка
Хёуген Кристоффер
71'
1
Линде
Андреас
18
Харальдсейд
Кристоффер
2
Martin
Bjoernbak
4
Габриэльсен
Рубен
28
Хёуген
Кристоффер
16
Хуссейн
Эцаз
17
Эурснес
Фредрик
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
99
Квоеме
Охи
10
Джеймс
Леке
35
Hansen
Martin2
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
4
Tchamba
Bangou
22
Prosper
Mendy
7
Стенгель
Херман
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
10
Moses
Mawa
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
11
Токстад
Кристоффер
Мольде
4-2-3-1
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

11'
Эурснес Фредрик
 
19'
Квоеме Охи
(Эйкрем Магнус)
1:0
34'
Эйкрем Магнус
(Хестад Эйрик)
2:0
46'
Джеймс Леке
 
52'
Хёуген Кристоффер
 
59'
Болли Матис
Эйкрем Магнус
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде
Мольде 2:1 Лиллестрём Стабек 1:2 Мольде Мольде 3:0 Тромсё Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:1 Партизан Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам
Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Одд Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Мольде: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Стрёмсгодсет: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 5:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Мольде Типпелиген Стрёмсгодсет 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 28 19 5 4 62 - 27 62
2. Будё-Глимт 27 14 9 4 57 - 37 51
3. Одд 28 14 7 7 42 - 35 49
4. Русенборг 27 12 9 6 45 - 35 45
5. Викинг 28 12 7 9 48 - 39 43
6. Кристиансунд 2:0 28 11 8 9 38 - 36 41
7. Бранн 28 10 10 8 31 - 26 40
8. Стабек 2:0 28 9 9 10 32 - 32 36
9. Хёугесунн 28 8 12 8 39 - 35 36
10. Волеренга 0:0 28 8 10 10 37 - 39 34
11. Тромсё 0:0 28 8 5 15 37 - 55 29
12. Лиллестрём 0:2 28 7 8 13 30 - 44 29
13. Сарпсборг-08 0:2 28 5 13 10 29 - 37 28
14. Стрёмсгодсет 0:2 28 6 8 14 33 - 51 26
15. Ранхейм 1:1 28 6 7 15 32 - 49 25
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 1:1 3 0 2 1 3 - 4 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Эйкрем Магнус бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Квоеме Охи бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Эурснес Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...