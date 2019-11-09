Норвегия: Первый дивизион 2019
Олесунн
1:1
Перерыв
Стадион: Колор Лайн
Саннефьёрд
15' Желтая карточкаPape Habib Gueye
0:1
21' ГолКуртович Виллиам
1:1
24' ГолАгдестейн Торбьерн
19
Мид
Джернейд
17
Валес
Марк
21
Край
Антон
10
Rufo
Herraiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мид ДжернейдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
-
38 Isak Dybvik
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Валес МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
Ход матча
15'
21'
0:1
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: +16 =2 -2Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс
Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Ерв Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +13 =5 -2Саннефьёрд 1:0 Djerv1 Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Нутодден Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд
Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам КФУМ 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Согндаль 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:1 Санднес Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Скейд 2:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Старт Саннефьёрд 1:0 Тромсдален Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Ерв 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Саннефьёрд 1:1 Одд Нутодден 0:2 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:1
|30
|24
|5
|1
|65 - 25
|77
|2.
|Саннефьёрд
|1:1
|30
|19
|9
|2
|53 - 28
|66
|3.
|Старт
|1:0
|30
|19
|5
|6
|53 - 31
|62
|4.
|Нест-Сотра
|1:0
|30
|15
|6
|9
|42 - 28
|51
|5.
|Конгсвингер
|2:0
|30
|14
|4
|12
|38 - 36
|46
|6.
|Согндаль
|0:1
|30
|13
|6
|11
|51 - 39
|45
|7.
|КФУМ
|27
|11
|9
|7
|54 - 41
|42
|8.
|Рёуфосс
|3:2
|30
|13
|2
|15
|46 - 56
|41
|9.
|Улленсакер-Киса
|1:0
|30
|11
|6
|13
|46 - 47
|39
|10.
|Санднес
|29
|11
|5
|13
|46 - 46
|38
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|30
|10
|5
|15
|40 - 46
|35
|12.
|Ерв
|27
|8
|9
|10
|34 - 50
|33
|13.
|Стрёммен
|29
|6
|10
|13
|29 - 46
|28
|14.
|Нутодден
|0:1
|30
|6
|7
|17
|35 - 52
|25
|15.
|Скейд
|2:3
|30
|3
|10
|17
|35 - 53
|19
|16.
|Тромсдален
|0:1
|30
|3
|4
|23
|36 - 78
|13
|17.
|KFUM1
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|18.
|Djerv1
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
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