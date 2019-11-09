Норвегия: Первый дивизион 2019

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Олесунн
1:1
Перерыв

Стадион:
Саннефьёрд
0'
15' Желтая карточка
Pape Habib Gueye
0:1
21' Гол
Куртович Виллиам
1:1
24' Гол
Агдестейн Торбьерн
1
Ли
Андреас
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
16
Joergen
Hatlehol
7
Erikson
Lima
8
Карлсен
Фредрик
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
19
Мид
Джернейд
23
Агдестейн
Торбьерн
14
Pape
Habib
Gueye
1
Alexander
Hovdevik
II
17
Валес
Марк
2
Lars
Grorud
13
Хейбротен
Мариус
21
Край
Антон
24
Тито
Альберто
7
Пальссон
Эмиль
6
Mohamed
Ofkir
18
Куртович
Виллиам
10
Rufo
Herraiz
15
Энгблом
Понтус
Олесунн
3-5-2
Саннефьёрд
4-2-3-1

Ход матча

15'
Pape Habib Gueye
 
21'
0:1
Куртович Виллиам
24'
Агдестейн Торбьерн
(Niklas Fernando Nygaard Castro)
1:1

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс
Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Ерв Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Саннефьёрд 1:0 Djerv1 Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Нутодден Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд
Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам КФУМ 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Согндаль 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:1 Санднес Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Скейд 2:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Старт Саннефьёрд 1:0 Тромсдален Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Ерв 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Саннефьёрд 1:1 Одд Нутодден 0:2 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Саннефьёрд 1:1 Олесунн Первый дивизион Саннефьёрд 2:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Саннефьёрд Типпелиген Олесунн 2:1 Саннефьёрд Типпелиген
Саннефьёрд 1:3 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:1 Саннефьёрд Кубок НМ Олесунн 2:2 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:2 Олесунн Типпелиген Саннефьёрд 1:0 Олесунн Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 1:1 30 24 5 1 65 - 25 77
2. Саннефьёрд 1:1 30 19 9 2 53 - 28 66
3. Старт 1:0 30 19 5 6 53 - 31 62
4. Нест-Сотра 1:0 30 15 6 9 42 - 28 51
5. Конгсвингер 2:0 30 14 4 12 38 - 36 46
6. Согндаль 0:1 30 13 6 11 51 - 39 45
7. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
8. Рёуфосс 3:2 30 13 2 15 46 - 56 41
9. Улленсакер-Киса 1:0 30 11 6 13 46 - 47 39
10. Санднес 29 11 5 13 46 - 46 38
11. Хам-Кам 0:1 30 10 5 15 40 - 46 35
12. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
13. Стрёммен 29 6 10 13 29 - 46 28
14. Нутодден 0:1 30 6 7 17 35 - 52 25
15. Скейд 2:3 30 3 10 17 35 - 53 19
16. Тромсдален 0:1 30 3 4 23 36 - 78 13
17. KFUM1 1:0 3 2 0 1 4 - 1 6
18. Djerv1 0:2 3 0 0 3 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Агдестейн Торбьерн бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Куртович Виллиам бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Pape Habib Gueye получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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