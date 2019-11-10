Норвегия: Типпелиген 2019
Русенборг
1:2
Второй тайм: 63'
Стадион: Леркендаль
Будё-Глимт
1:0
17' ГолРегиниуссен Торе
1:1
27' ПенальтиХёуге Йенс
1:2
33' ГолХёуге Йенс
57' Желтая карточкаХеденстад Вегар
22
Осен
Йермунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Осен ЙермундНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Эстбе АрилдВратарь
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Нападающий
-
34 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Йонсен БьорнНападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Свеен ОлеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Runar Hauge
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
Ход матча
17'
1:0
27'
1:1
33'
57'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: +8 =6 -6Русенборг 0:2 Спортинг Л Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 3:1 Мольде Спортинг Л 1:0 Русенборг
Кристиансунд 2:2 Русенборг Хёугесунн 2:1 Русенборг Русенборг 1:4 ПСВ Русенборг 0:0 Бранн Мьёндален 1:2 Русенборг ЛАСК 1:0 Русенборг Русенборг 3:1 Лиллестрём Русенборг 7:0 Стриндхейм Волеренга 1:1 Русенборг Русенборг 1:1 Динамо Загреб Русенборг 3:2 Стабек Динамо Загреб 2:0 Русенборг Одд 1:1 Русенборг Русенборг 3:1 Марибор Русенборг 5:2 Тромсё Марибор 1:3 Русенборг
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +9 =7 -4Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Бранн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 0:0 Мьёндален Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт
Будё-Глимт 4:0 Тромсё Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:3 Стабек Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|28
|19
|5
|4
|64 - 27
|62
|2.
|Будё-Глимт
|2:1
|28
|15
|9
|4
|59 - 38
|54
|3.
|Одд
|28
|14
|7
|7
|42 - 35
|49
|4.
|Русенборг
|1:2
|28
|12
|9
|7
|46 - 37
|45
|5.
|Викинг
|28
|12
|7
|9
|48 - 39
|43
|6.
|Кристиансунд
|28
|11
|8
|9
|40 - 36
|41
|7.
|Бранн
|28
|10
|10
|8
|31 - 26
|40
|8.
|Стабек
|28
|9
|9
|10
|33 - 33
|36
|9.
|Хёугесунн
|28
|8
|12
|8
|39 - 35
|36
|10.
|Волеренга
|28
|8
|10
|10
|37 - 39
|34
|11.
|Тромсё
|28
|8
|5
|15
|37 - 55
|29
|12.
|Лиллестрём
|28
|7
|8
|13
|31 - 45
|29
|13.
|Сарпсборг-08
|28
|5
|13
|10
|29 - 39
|28
|14.
|Стрёмсгодсет
|28
|6
|8
|14
|33 - 53
|26
|15.
|Ранхейм
|28
|6
|6
|16
|32 - 51
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
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