Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Русенборг
1:2
Второй тайм: 63'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
1:0
17' Гол
Региниуссен Торе
1:1
27' Пенальти
Хёуге Йенс
1:2
33' Гол
Хёуге Йенс
57' Желтая карточка
Хеденстад Вегар
63'
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
4
Региниуссен
Торе
19
Валсвик
Густав
3
Мелинг
Биргер
7
Йенсен
Майк
25
Лундему
Мариус
15
Трондсен
Андерс
22
Осен
Йермунд
14
Содерлунд
Александер
28
Адегбенро
Самуэль
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
18
Brede
Mathias
Moe
2
Marius
Lode
16
Конрадсен
Мортен
26
Эвьен
Хэкон
14
Ulrik
Saltnes
7
Patrick
Berg
10
Philip
Zinckernagel
8
Victor
Okoh
Boniface
11
Хёуге
Йенс
Русенборг
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

17'
Региниуссен Торе
(Осен Йермунд)
1:0
27'
1:1
Хёуге Йенс
33'
1:2
Хёуге Йенс
(Philip Zinckernagel)
57'
Хеденстад Вегар
 
61'
 
Vegard Leikvoll Moberg
Victor Okoh Boniface

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Русенборг 0:2 Спортинг Л Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 3:1 Мольде Спортинг Л 1:0 Русенборг
Кристиансунд 2:2 Русенборг Хёугесунн 2:1 Русенборг Русенборг 1:4 ПСВ Русенборг 0:0 Бранн Мьёндален 1:2 Русенборг ЛАСК 1:0 Русенборг Русенборг 3:1 Лиллестрём Русенборг 7:0 Стриндхейм Волеренга 1:1 Русенборг Русенборг 1:1 Динамо Загреб Русенборг 3:2 Стабек Динамо Загреб 2:0 Русенборг Одд 1:1 Русенборг Русенборг 3:1 Марибор Русенборг 5:2 Тромсё Марибор 1:3 Русенборг
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Бранн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 0:0 Мьёндален Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт
Будё-Глимт 4:0 Тромсё Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:3 Стабек Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Будё-Глимт 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Будё-Глимт Типпелиген
Русенборг 2:0 Будё-Глимт Кубок Будё-Глимт 0:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:0 Русенборг Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Русенборг Товарищеские матчи Будё-Глимт 2:1 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:2 Русенборг Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 28 19 5 4 64 - 27 62
2. Будё-Глимт 2:1 28 15 9 4 59 - 38 54
3. Одд 28 14 7 7 42 - 35 49
4. Русенборг 1:2 28 12 9 7 46 - 37 45
5. Викинг 28 12 7 9 48 - 39 43
6. Кристиансунд 28 11 8 9 40 - 36 41
7. Бранн 28 10 10 8 31 - 26 40
8. Стабек 28 9 9 10 33 - 33 36
9. Хёугесунн 28 8 12 8 39 - 35 36
10. Волеренга 28 8 10 10 37 - 39 34
11. Тромсё 28 8 5 15 37 - 55 29
12. Лиллестрём 28 7 8 13 31 - 45 29
13. Сарпсборг-08 28 5 13 10 29 - 39 28
14. Стрёмсгодсет 28 6 8 14 33 - 53 26
15. Ранхейм 28 6 6 16 32 - 51 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 3 1 1 1 5 - 4 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...