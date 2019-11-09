Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Хёугесунн
0:0
Перерыв

Стадион:
Викинг
0'
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
2
Бергквист
Даг
5
Benjamin
Hansen1
23
Thore
Pedersen
7
Гринхейм
Кристиан
34
Kevin
Martin
Krygaard
16
Bruno
Leite2
10
Niklas
Sandberg
I
11
Martin
Samuelsen1
33
Kristoffer
Velde
1
Эустбё
Ивен
3
Viljar
Vevatne
4
Tord
Johnsen
Salte
18
Sondre
Bjoershol
30
Adrian
Pereira
28
Торстведт
Кристиан
27
Фридйонссон
Самуэль
24
Kristoffer
Loekberg
20
Ylldren
Ibrahimaj
29
Benjamin
Kaellman
16
Even
Oestensen
Хёугесунн
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

17'
Грегор Паскаль
Бергквист Даг
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Мольде 3:1 Хёугесунн
Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Мьёндален 1:3 Хёугесунн Бранн 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл
Викинг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Викинг 3:0 Лиллестрём Викинг 3:0 Ранхейм Кристиансунд 4:2 Викинг Викинг 2:1 Тромсё
Стабек 0:0 Викинг Викинг 4:1 Мьёндален Олесунн 1:1 Викинг Волеренга 0:4 Викинг Викинг 2:0 Одд Сарпсборг-08 2:2 Викинг Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Викинг: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелиген Викинг 4:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 2:1 Викинг Типпелиген
Викинг 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Хёугесунн Типпелиген Викинг 1:4 Хёугесунн Товарищеские матчи Викинг 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Хёугесунн Типпелиген Викинг 0:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Викинг 1:1 Хёугесунн Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 27 18 5 4 60 - 27 59
2. Будё-Глимт 27 14 9 4 57 - 37 51
3. Одд 28 14 7 7 42 - 35 49
4. Русенборг 27 12 9 6 45 - 35 45
5. Викинг 0:0 28 12 8 8 48 - 38 44
6. Бранн 28 10 10 8 31 - 26 40
7. Кристиансунд 27 10 8 9 36 - 36 38
8. Хёугесунн 0:0 28 7 13 8 38 - 35 34
9. Стабек 27 8 9 10 30 - 32 33
10. Волеренга 27 8 9 10 37 - 39 33
11. Лиллестрём 27 7 8 12 30 - 42 29
12. Тромсё 27 8 4 15 37 - 55 28
13. Сарпсборг-08 27 5 13 9 29 - 35 28
14. Стрёмсгодсет 27 6 8 13 33 - 49 26
15. Ранхейм 27 6 6 15 31 - 48 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 2 0 1 1 2 - 3 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Бергквист Даг уходит, Грегор Паскаль вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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