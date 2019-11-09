Норвегия: Типпелиген 2019
16
Bruno
Leite2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Agano Dialo
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 5
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =8 -5Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Мольде 3:1 Хёугесунн
Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Мьёндален 1:3 Хёугесунн Бранн 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл
Викинг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Викинг 3:0 Лиллестрём Викинг 3:0 Ранхейм Кристиансунд 4:2 Викинг Викинг 2:1 Тромсё
Стабек 0:0 Викинг Викинг 4:1 Мьёндален Олесунн 1:1 Викинг Волеренга 0:4 Викинг Викинг 2:0 Одд Сарпсборг-08 2:2 Викинг Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Викинг: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Викинг 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Хёугесунн Типпелиген Викинг 1:4 Хёугесунн Товарищеские матчи Викинг 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Хёугесунн Типпелиген Викинг 0:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Викинг 1:1 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|27
|18
|5
|4
|60 - 27
|59
|2.
|Будё-Глимт
|27
|14
|9
|4
|57 - 37
|51
|3.
|Одд
|28
|14
|7
|7
|42 - 35
|49
|4.
|Русенборг
|27
|12
|9
|6
|45 - 35
|45
|5.
|Викинг
|0:0
|28
|12
|8
|8
|48 - 38
|44
|6.
|Бранн
|28
|10
|10
|8
|31 - 26
|40
|7.
|Кристиансунд
|27
|10
|8
|9
|36 - 36
|38
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|28
|7
|13
|8
|38 - 35
|34
|9.
|Стабек
|27
|8
|9
|10
|30 - 32
|33
|10.
|Волеренга
|27
|8
|9
|10
|37 - 39
|33
|11.
|Лиллестрём
|27
|7
|8
|12
|30 - 42
|29
|12.
|Тромсё
|27
|8
|4
|15
|37 - 55
|28
|13.
|Сарпсборг-08
|27
|5
|13
|9
|29 - 35
|28
|14.
|Стрёмсгодсет
|27
|6
|8
|13
|33 - 49
|26
|15.
|Ранхейм
|27
|6
|6
|15
|31 - 48
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Загрузка...