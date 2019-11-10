Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Лиллестрём
0:3
Второй тайм: 67'

Стадион:
Стабек
0'
2' Желтая карточка
Тамм Йоонас
0:1
24' Гол
Брюнхильдсен Ола
0:2
26' Гол
Oliver Edvardsen
48' Желтая карточка
Марко Марич II
0:3
64' Гол
Kasper Junker
67'
1
Марко
Марич
II
2
Mats
Haakenstad
6
Тамм
Йоонас
13
Киппе
Фроде
3
Микальсен
Симен
14
Крогстад
Фредрик
8
Ifeanyi
Mathew
19
Sheriff
Sinyan
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
88
Смарасон
Арнор
10
Ольсен
Томас
12
Сандберг
Маркус
2
Ronald
Hernandez2
16
Ханше-Ольсен
Андреас
3
Yaw-Ihle
Amankwah
18
Моэ
Йеппе
6
Касси
Люк
8
Бохинен
Эмиль
14
Аскилдсен
Кристоффер
20
Брюнхильдсен
Ола
21
Kasper
Junker
23
Oliver
Edvardsen
Лиллестрём
4-4-1-1
Стабек
4-4-2

Ход матча

2'
Тамм Йоонас
 
24'
0:1
Брюнхильдсен Ола
(Аскилдсен Кристоффер)
26'
0:2
Oliver Edvardsen
(Ханше-Ольсен Андреас)
46'
Густавссон Даниэль
Kristoffer Oedemarksbakken
 
48'
Марко Марич II
 
58'
Simen Rafn
Киппе Фроде
 
64'
0:3
Kasper Junker

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 17 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Викинг 3:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Волеренга Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт
Мольде 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Русенборг 3:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Бранн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Тромсё 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём
Стабек Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Ранхейм 0:2 Стабек Стабек 0:0 Одд Волеренга 0:2 Стабек Стабек 0:0 Викинг
Сарпсборг-08 0:0 Стабек Стабек 1:2 Мольде Будё-Глимт 3:3 Стабек Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 3:2 Стабек Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек

Последние игры между собой

Лиллестрём: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Стабек: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Стабек 0:1 Лиллестрём Товарищеские матчи Стабек 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Лиллестрём Типпелиген
Лиллестрём 3:1 Стабек Кубок Лиллестрём 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 2:4 Лиллестрём Типпелиген Стабек 1:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Стабек Типпелиген Лиллестрём 0:5 Стабек Товарищеские матчи Стабек 3:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 5:1 Стабек Типпелиген Лиллестрём 6:0 Стабек Типпелиген Стабек 4:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:7 Лиллестрём Типпелиген Стабек 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:0 Стабек Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 28 19 5 4 62 - 27 62
2. Будё-Глимт 27 14 9 4 57 - 37 51
3. Одд 28 14 7 7 42 - 35 49
4. Русенборг 27 12 9 6 45 - 35 45
5. Викинг 28 12 7 9 48 - 39 43
6. Кристиансунд 2:0 28 11 8 9 38 - 36 41
7. Бранн 28 10 10 8 31 - 26 40
8. Стабек 2:0 28 9 9 10 32 - 32 36
9. Хёугесунн 28 8 12 8 39 - 35 36
10. Волеренга 0:0 28 8 10 10 37 - 39 34
11. Тромсё 0:0 28 8 5 15 37 - 55 29
12. Лиллестрём 0:2 28 7 8 13 30 - 44 29
13. Сарпсборг-08 0:2 28 5 13 10 29 - 37 28
14. Стрёмсгодсет 0:2 28 6 8 14 33 - 51 26
15. Ранхейм 1:1 28 6 7 15 32 - 49 25
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 1:1 3 0 2 1 3 - 4 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Oliver Edvardsen бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Брюнхильдсен Ола бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Тамм Йоонас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...