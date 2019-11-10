Норвегия: Типпелиген 2019
Лиллестрём
0:3
Второй тайм: 67'
Стадион: Аараасен
Стабек
2' Желтая карточкаТамм Йоонас
0:1
24' ГолБрюнхильдсен Ола
0:2
26' ГолOliver Edvardsen
48' Желтая карточкаМарко Марич II
0:3
64' ГолKasper Junker
13
Киппе
Фроде
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ ЙеппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
-
10 Туту ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Peder Vogt
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
2'
24'
26'
48'
64'
0:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
17 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Лиллестрём Последние 20 матчей: +6 =5 -9Викинг 3:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Волеренга Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт
Мольде 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Русенборг 3:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Бранн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Тромсё 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём
Стабек Последние 20 матчей: +7 =8 -5Ранхейм 0:2 Стабек Стабек 0:0 Одд Волеренга 0:2 Стабек Стабек 0:0 Викинг
Сарпсборг-08 0:0 Стабек Стабек 1:2 Мольде Будё-Глимт 3:3 Стабек Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 3:2 Стабек Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Стабек: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Лиллестрём 3:1 Стабек Кубок Лиллестрём 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 2:4 Лиллестрём Типпелиген Стабек 1:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Стабек Типпелиген Лиллестрём 0:5 Стабек Товарищеские матчи Стабек 3:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 5:1 Стабек Типпелиген Лиллестрём 6:0 Стабек Типпелиген Стабек 4:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:7 Лиллестрём Типпелиген Стабек 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:0 Стабек Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|28
|19
|5
|4
|62 - 27
|62
|2.
|Будё-Глимт
|27
|14
|9
|4
|57 - 37
|51
|3.
|Одд
|28
|14
|7
|7
|42 - 35
|49
|4.
|Русенборг
|27
|12
|9
|6
|45 - 35
|45
|5.
|Викинг
|28
|12
|7
|9
|48 - 39
|43
|6.
|Кристиансунд
|2:0
|28
|11
|8
|9
|38 - 36
|41
|7.
|Бранн
|28
|10
|10
|8
|31 - 26
|40
|8.
|Стабек
|2:0
|28
|9
|9
|10
|32 - 32
|36
|9.
|Хёугесунн
|28
|8
|12
|8
|39 - 35
|36
|10.
|Волеренга
|0:0
|28
|8
|10
|10
|37 - 39
|34
|11.
|Тромсё
|0:0
|28
|8
|5
|15
|37 - 55
|29
|12.
|Лиллестрём
|0:2
|28
|7
|8
|13
|30 - 44
|29
|13.
|Сарпсборг-08
|0:2
|28
|5
|13
|10
|29 - 37
|28
|14.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|28
|6
|8
|14
|33 - 51
|26
|15.
|Ранхейм
|1:1
|28
|6
|7
|15
|32 - 49
|25
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
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