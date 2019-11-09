Норвегия: Первый дивизион 2019

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KFUM1
1:0
Перерыв

Стадион:
Согндаль
0'
1:0
41' Гол
Abdul-Basit Agouda
12
Knut-Andre
Skjaerstein
25
Tobias
Collett
33
Хаммер
Йорген
15
Mansour
Gueye
II
3
Dadi
Dodou
Gaye
21
Tore
Andre
Soeraas
7
Robin
Rasch
26
Lars
Olden
Larsen
19
Yannis
Maxitas
Moula
31
Брикс
Кристиан
9
Abdul-Basit
Agouda
1
Дингеланд
Матиас
2
Тотлэнд
Томас
30
Огбу
Иго
4
Антониевич
Стефан
16
Росет
Мартин-Уве
15
Солтведт
Йоахим
6
Эрнеманн
Стеффен
8
Tomas
Kristoffersen
24
Йенсен
Сикстен
9
Ульрик
Фло
7
Шульц
Эрик
KFUM1
4-2-3-1
Согндаль
4-4-2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 1:1 30 24 5 1 65 - 25 77
2. Саннефьёрд 1:1 30 19 9 2 53 - 28 66
3. Старт 1:0 30 19 5 6 53 - 31 62
4. Нест-Сотра 1:0 30 15 6 9 42 - 28 51
5. Конгсвингер 2:0 30 14 4 12 38 - 36 46
6. Согндаль 0:1 30 13 6 11 51 - 39 45
7. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
8. Рёуфосс 3:2 30 13 2 15 46 - 56 41
9. Улленсакер-Киса 1:0 30 11 6 13 46 - 47 39
10. Санднес 29 11 5 13 46 - 46 38
11. Хам-Кам 0:1 30 10 5 15 40 - 46 35
12. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
13. Стрёммен 29 6 10 13 29 - 46 28
14. Нутодден 0:1 30 6 7 17 35 - 52 25
15. Скейд 2:3 30 3 10 17 35 - 53 19
16. Тромсдален 0:1 30 3 4 23 36 - 78 13
17. KFUM1 1:0 3 2 0 1 4 - 1 6
18. Djerv1 0:2 3 0 0 3 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Tore Andre Soeraas уходит, Sebastian Jarl вместо него
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Abdul-Basit Agouda бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KFUM Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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