Норвегия: Первый дивизион 2019
Хам-Кам
0:1
Перерыв
Стадион: Брискеби
Нест-Сотра
0:1
9' ГолMarcus Mehnert
15' Желтая карточкаMarkus Solbakken
10
Emil
Sildnes
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Emil SildnesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Hans NordbyeЗащитник
-
18 Менди ЖанНападающий
- Нападающий
-
25 Davod Arzani
-
21 Luca Sveen
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Икеди Энтони
-
99 Emil Harloff
-
Главный тренер: Steffen Landro
Ход матча
9'
15'
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =1 -11Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам
Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +11 =4 -5Нест-Сотра 0:1 Олесунн Djerv1 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра
Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Нест-Сотра: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:1
|30
|24
|5
|1
|65 - 25
|77
|2.
|Саннефьёрд
|1:1
|30
|19
|9
|2
|53 - 28
|66
|3.
|Старт
|1:0
|30
|19
|5
|6
|53 - 31
|62
|4.
|Нест-Сотра
|1:0
|30
|15
|6
|9
|42 - 28
|51
|5.
|Конгсвингер
|2:0
|30
|14
|4
|12
|38 - 36
|46
|6.
|Согндаль
|0:1
|30
|13
|6
|11
|51 - 39
|45
|7.
|КФУМ
|27
|11
|9
|7
|54 - 41
|42
|8.
|Рёуфосс
|3:2
|30
|13
|2
|15
|46 - 56
|41
|9.
|Улленсакер-Киса
|1:0
|30
|11
|6
|13
|46 - 47
|39
|10.
|Санднес
|29
|11
|5
|13
|46 - 46
|38
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|30
|10
|5
|15
|40 - 46
|35
|12.
|Ерв
|27
|8
|9
|10
|34 - 50
|33
|13.
|Стрёммен
|29
|6
|10
|13
|29 - 46
|28
|14.
|Нутодден
|0:1
|30
|6
|7
|17
|35 - 52
|25
|15.
|Скейд
|2:3
|30
|3
|10
|17
|35 - 53
|19
|16.
|Тромсдален
|0:1
|30
|3
|4
|23
|36 - 78
|13
|17.
|KFUM1
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|18.
|Djerv1
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Загрузка...