Норвегия: Первый дивизион 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2019
Хам-Кам
0:1
Перерыв

Стадион:
Нест-Сотра
0'
0:1
9' Гол
Marcus Mehnert
15' Желтая карточка
Markus Solbakken
12
Яросиньски
Лукаш
10
Emil
Sildnes
5
Феро
Одмар
13
Ruben
Alegre
Guerro
20
Матланд
Йо-Нимо
8
Markus
Solbakken
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
17
Simen
Bolkan
Nordli
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
99
Abubakar
Ibrahim
Aliyu
9
Jonas
Enkerud
1
Фей
Рензе
22
Mads
Bjoersvik
Songve
5
Bjarte
Haugsdal
3
Daniel
Arrocha
6
Peter
Soerensen
Nergaard
21
Mads
Sande
20
Andreas
Peterson
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
7
Jo
Sondre
Aas
27
Свендсен
Тобиас
77
Marcus
Mehnert
Хам-Кам
4-2-3-1
Нест-Сотра
4-4-1-1

Ход матча

9'
0:1
Marcus Mehnert
(Свендсен Тобиас)
15'
Markus Solbakken
 

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам
Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Нест-Сотра 0:1 Олесунн Djerv1 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра
Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Нест-Сотра: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Первый дивизион Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра Первый дивизион Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра Первый дивизион
Нест-Сотра 3:1 Хам-Кам Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 1:1 30 24 5 1 65 - 25 77
2. Саннефьёрд 1:1 30 19 9 2 53 - 28 66
3. Старт 1:0 30 19 5 6 53 - 31 62
4. Нест-Сотра 1:0 30 15 6 9 42 - 28 51
5. Конгсвингер 2:0 30 14 4 12 38 - 36 46
6. Согндаль 0:1 30 13 6 11 51 - 39 45
7. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
8. Рёуфосс 3:2 30 13 2 15 46 - 56 41
9. Улленсакер-Киса 1:0 30 11 6 13 46 - 47 39
10. Санднес 29 11 5 13 46 - 46 38
11. Хам-Кам 0:1 30 10 5 15 40 - 46 35
12. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
13. Стрёммен 29 6 10 13 29 - 46 28
14. Нутодден 0:1 30 6 7 17 35 - 52 25
15. Скейд 2:3 30 3 10 17 35 - 53 19
16. Тромсдален 0:1 30 3 4 23 36 - 78 13
17. KFUM1 1:0 3 2 0 1 4 - 1 6
18. Djerv1 0:2 3 0 0 3 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    15'
    Markus Solbakken получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Marcus Mehnert бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...