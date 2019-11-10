Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Фламенго
0:1
Второй тайм: 49'
Байя
0'
0:1
39' Гол в свои ворота
Виллиан Арао
49'
1
Алвес
Диего
2
Rodinei
3
Кайо
Родриго
4
Мари
Пабло
16
Filipe
Kasmirski1
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
11
Victor
Vitinho1
7
Рибейро
Эвертон
27
Bruno
Henrique
IV
9
Gabriel
Barbosa1
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
23
Педро
Жоао
II
26
Gregore
5
Flavio
IX
98
Artur
Guimaraes
9
Gilberto
IV
7
Jose
Elber
Фламенго
4-2-3-1
Байя
4-3-3

Ход матча

39'
0:1
Виллиан Арао
46'
Reinier
Victor Vitinho1
 

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +16 =4 -0
Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 4:1 Коринтианс Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано
Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ
Байя Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Байя 1:1 Шапекоэнсе Крузейро 1:1 Байя Сантос 1:0 Байя Байя 2:3 Интернасьональ
Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Байя: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Байя 3:0 Фламенго Серия A Байя 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Байя Серия A Фламенго 4:1 Байя Серия A
Байя 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:3 Байя Серия A Байя 3:3 Фламенго Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:1 32 23 5 4 65 - 26 74
2. Палмейрас 32 19 10 3 51 - 24 67
3. Сантос 32 19 7 6 48 - 28 64
4. Гремио 1:0 32 16 8 8 55 - 32 56
5. Сан-Паулу 32 14 10 8 32 - 23 52
6. Атлетико Паранаэнсе 32 14 8 10 45 - 31 50
7. Интернасьональ 32 14 7 11 37 - 32 49
8. Коринтианс 32 12 13 7 36 - 29 49
9. Байя 1:0 32 12 10 10 35 - 30 46
10. Гойяс 32 12 6 14 34 - 50 42
11. Атлетико Минейро 32 11 7 14 38 - 43 40
12. Васко да Гама 0:0 32 10 10 12 28 - 37 40
13. Сеара 0:0 32 10 7 15 32 - 31 37
14. Форталеза 0:0 32 10 7 15 38 - 44 37
15. Крузейро 32 7 14 11 26 - 36 35
16. Флуминенсе 32 9 7 16 32 - 43 34
17. Ботафого Рибейрао 31 10 3 18 26 - 40 33
18. Алагоано 0:0 32 7 9 16 21 - 44 30
19. Шапекоэнсе 0:1 32 4 10 18 25 - 48 22
20. Аваи 31 3 8 20 16 - 49 17
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Витиньо уходит, Reinier вместо него
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    ГООООООООЛ - Виллиан Арао очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...