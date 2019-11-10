Бразилия: Серия A 2019
0:1
39' Гол в свои воротаВиллиан Арао
2
Rodinei
26
Gregore
- Основной состав
- Вратарь
-
2 RodineiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
-
23 Lucas Silva3
-
32 Joao Lucas2
-
19 Reinier
-
-
6 Rene III
-
37 Cesar II
-
-
Ход матча
39'
0:1
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =4 -0Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 4:1 Коринтианс Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано
Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ
Байя Последние 20 матчей: +7 =7 -6Байя 1:1 Шапекоэнсе Крузейро 1:1 Байя Сантос 1:0 Байя Байя 2:3 Интернасьональ
Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Байя: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:1
|32
|23
|5
|4
|65 - 26
|74
|2.
|Палмейрас
|32
|19
|10
|3
|51 - 24
|67
|3.
|Сантос
|32
|19
|7
|6
|48 - 28
|64
|4.
|Гремио
|1:0
|32
|16
|8
|8
|55 - 32
|56
|5.
|Сан-Паулу
|32
|14
|10
|8
|32 - 23
|52
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|14
|8
|10
|45 - 31
|50
|7.
|Интернасьональ
|32
|14
|7
|11
|37 - 32
|49
|8.
|Коринтианс
|32
|12
|13
|7
|36 - 29
|49
|9.
|Байя
|1:0
|32
|12
|10
|10
|35 - 30
|46
|10.
|Гойяс
|32
|12
|6
|14
|34 - 50
|42
|11.
|Атлетико Минейро
|32
|11
|7
|14
|38 - 43
|40
|12.
|Васко да Гама
|0:0
|32
|10
|10
|12
|28 - 37
|40
|13.
|Сеара
|0:0
|32
|10
|7
|15
|32 - 31
|37
|14.
|Форталеза
|0:0
|32
|10
|7
|15
|38 - 44
|37
|15.
|Крузейро
|32
|7
|14
|11
|26 - 36
|35
|16.
|Флуминенсе
|32
|9
|7
|16
|32 - 43
|34
|17.
|Ботафого Рибейрао
|31
|10
|3
|18
|26 - 40
|33
|18.
|Алагоано
|0:0
|32
|7
|9
|16
|21 - 44
|30
|19.
|Шапекоэнсе
|0:1
|32
|4
|10
|18
|25 - 48
|22
|20.
|Аваи
|31
|3
|8
|20
|16 - 49
|17
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