Бразилия: Серия A 2019
0:1
25' ГолСотельдо Йеферсон
23
Tadeu
I
6
Yago
I
20
Leo
Sena
35
Breno3
11
Michael
3
22
Everson
31
Para
I
14
Перес
Луан
41
Jean
Mota
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
6 Yago IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
-
35 Breno3Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Michael 3Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Русшел АланЗащитник
-
33 Лукао ЛукасЗащитник
- Защитник
-
2 Kevin IIЗащитник
-
70 Vinicius5
-
77 Dudu XII
-
99 Papagaio
-
17 Rafinha XI
-
-
-
-
96 Kaio Nunes
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
-
31 Para IЗащитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Tailson
-
20 Jobson III
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
25'
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Гойяс 2:0 Аваи Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс
Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс
Сантос Последние 20 матчей: +13 =4 -3Сантос 2:0 Гвадалахара Аваи 1:2 Сантос Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Клуб Америка 1:2 Сантос
Сантос 1:0 Байя Сантос 1:0 Керетаро Коринтианс 0:0 Сантос Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас Депортиво Коопсол 1:2 Сантос
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Сантос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|31
|23
|5
|3
|65 - 25
|74
|2.
|Палмейрас
|31
|19
|9
|3
|50 - 23
|66
|3.
|Сантос
|1:0
|32
|19
|7
|6
|46 - 28
|64
|4.
|Гремио
|31
|15
|8
|8
|54 - 32
|53
|5.
|Сан-Паулу
|31
|14
|10
|7
|32 - 22
|52
|6.
|Коринтианс
|31
|12
|12
|7
|35 - 28
|48
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|13
|8
|10
|44 - 31
|47
|8.
|Интернасьональ
|31
|13
|7
|11
|35 - 31
|46
|9.
|Байя
|31
|11
|10
|10
|34 - 30
|43
|10.
|Гойяс
|0:1
|32
|12
|6
|14
|34 - 48
|42
|11.
|Атлетико Минейро
|31
|11
|6
|14
|38 - 43
|39
|12.
|Васко да Гама
|31
|10
|9
|12
|28 - 37
|39
|13.
|Сеара
|31
|10
|6
|15
|32 - 31
|36
|14.
|Форталеза
|31
|10
|6
|15
|38 - 44
|36
|15.
|Флуминенсе
|31
|9
|7
|15
|31 - 41
|34
|16.
|Крузейро
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|17.
|Ботафого Рибейрао
|31
|10
|3
|18
|26 - 40
|33
|18.
|Алагоано
|31
|7
|8
|16
|21 - 44
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|31
|4
|10
|17
|25 - 47
|22
|20.
|Аваи
|31
|3
|8
|20
|16 - 49
|17
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