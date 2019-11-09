Бразилия: Серия A 2019

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Гойяс
0:1
Первый тайм: 30'
Сантос
0'
0:1
25' Гол
Сотельдо Йеферсон
30'
23
Tadeu
I
6
Yago
I
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
13
Jefferson
de
Oliveira4
20
Leo
Sena
35
Breno3
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
30
Leandro
Barcia
98
Таллиш
Энрике
11
Michael
3
22
Everson
31
Para
I
14
Перес
Луан
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
3
Жорже
Марко
7
Карлос
Санчес
II
5
Алисон
II
41
Jean
Mota
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
10
Сотельдо
Йеферсон
Гойяс
4-3-3
Сантос
4-3-3

Ход матча

25'
0:1
Сотельдо Йеферсон

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Гойяс 2:0 Аваи Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс
Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс
Сантос Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Сантос 2:0 Гвадалахара Аваи 1:2 Сантос Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Клуб Америка 1:2 Сантос
Сантос 1:0 Байя Сантос 1:0 Керетаро Коринтианс 0:0 Сантос Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас Депортиво Коопсол 1:2 Сантос

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Сантос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Сантос 6:1 Гойяс Серия A Сантос 3:1 Гойяс Серия A Гойяс 4:1 Сантос Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 31 23 5 3 65 - 25 74
2. Палмейрас 31 19 9 3 50 - 23 66
3. Сантос 1:0 32 19 7 6 46 - 28 64
4. Гремио 31 15 8 8 54 - 32 53
5. Сан-Паулу 31 14 10 7 32 - 22 52
6. Коринтианс 31 12 12 7 35 - 28 48
7. Атлетико Паранаэнсе 31 13 8 10 44 - 31 47
8. Интернасьональ 31 13 7 11 35 - 31 46
9. Байя 31 11 10 10 34 - 30 43
10. Гойяс 0:1 32 12 6 14 34 - 48 42
11. Атлетико Минейро 31 11 6 14 38 - 43 39
12. Васко да Гама 31 10 9 12 28 - 37 39
13. Сеара 31 10 6 15 32 - 31 36
14. Форталеза 31 10 6 15 38 - 44 36
15. Флуминенсе 31 9 7 15 31 - 41 34
16. Крузейро 31 7 13 11 26 - 36 34
17. Ботафого Рибейрао 31 10 3 18 26 - 40 33
18. Алагоано 31 7 8 16 21 - 44 29
19. Шапекоэнсе 31 4 10 17 25 - 47 22
20. Аваи 31 3 8 20 16 - 49 17


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