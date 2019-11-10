Бразилия: Серия A 2019
Крузейро
0:0
Второй тайм: 61'
Атлетико Минейро
45' Желтая карточкаFabio Santos IV
18
Додо
Родолфо
10
Тиаго
Невес
20
Маркиньос
II
9
Fred
II
16
Igor
Rabello
14
Jose
Welison
10
Касарес
Хуан
80
Отеро
Ромуло
27
Luan
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроНападающий
- Нападающий
-
27 Jadson III
-
11 David VI
-
-
39 Vitor Eudes
-
-
-
12 Рафаэл Пирес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Нападающий
-
98 Guga3
-
-
-
84 Wilson III
-
29 Vinicius X
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Ход матча
45'
46'
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +5 =9 -6Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро Крузейро 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Крузейро 1:1 Форталеза
Коринтианс 1:2 Крузейро Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +5 =4 -11Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Минейро Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Минейро Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 2:0 Атлетико Минейро Минейро Атлетико Минейро 3:1 Крузейро Минейро Атлетико Минейро 0:1 Крузейро Минейро Крузейро 1:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Крузейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Минейро 1 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Минейро 1 Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Минейро 1 Крузейро 1:0 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:3 Крузейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Крузейро Минейро 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|31
|23
|5
|3
|65 - 25
|74
|2.
|Палмейрас
|32
|19
|10
|3
|51 - 24
|67
|3.
|Сантос
|32
|19
|7
|6
|48 - 28
|64
|4.
|Гремио
|31
|15
|8
|8
|54 - 32
|53
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|32
|14
|11
|7
|32 - 22
|53
|6.
|Интернасьональ
|2:0
|32
|14
|7
|11
|37 - 31
|49
|7.
|Коринтианс
|32
|12
|13
|7
|36 - 29
|49
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|32
|13
|9
|10
|44 - 31
|48
|9.
|Байя
|31
|11
|10
|10
|34 - 30
|43
|10.
|Гойяс
|32
|12
|6
|14
|34 - 50
|42
|11.
|Атлетико Минейро
|0:0
|32
|11
|7
|14
|38 - 43
|40
|12.
|Васко да Гама
|31
|10
|9
|12
|28 - 37
|39
|13.
|Сеара
|31
|10
|6
|15
|32 - 31
|36
|14.
|Форталеза
|31
|10
|6
|15
|38 - 44
|36
|15.
|Крузейро
|0:0
|32
|7
|14
|11
|26 - 36
|35
|16.
|Флуминенсе
|0:2
|32
|9
|7
|16
|31 - 43
|34
|17.
|Ботафого Рибейрао
|31
|10
|3
|18
|26 - 40
|33
|18.
|Алагоано
|31
|7
|8
|16
|21 - 44
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|31
|4
|10
|17
|25 - 47
|22
|20.
|Аваи
|31
|3
|8
|20
|16 - 49
|17
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