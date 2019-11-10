Бразилия: Серия A 2019

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Крузейро
0:0
Второй тайм: 61'
Атлетико Минейро
0'
45' Желтая карточка
Fabio Santos IV
61'
1
Фабио
Лопес
28
Орехуэла
Луис
14
Lucas
de
Deus
Santos
Caca2
25
Бруно
Фабрисио
18
Додо
Родолфо
8
Энрике
Лима
15
Эдерсон
Хонорато
19
Робиньо
Робсон
10
Тиаго
Невес
20
Маркиньос
II
9
Fred
II
40
Cleiton
Schwengber
2
Patric
II
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
14
Jose
Welison
5
Ramon
Martinez
III
10
Касарес
Хуан
80
Отеро
Ромуло
27
Luan
III
26
Ди
Санто
Франко
Крузейро
4-5-1
Атлетико Минейро
4-5-1

Ход матча

45'
 
Fabio Santos IV
46'
David VI
Маркиньос II
 

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро Крузейро 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Крузейро 1:1 Форталеза
Коринтианс 1:2 Крузейро Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Серия A Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Кубок Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Минейро
Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Минейро Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Минейро Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 2:0 Атлетико Минейро Минейро Атлетико Минейро 3:1 Крузейро Минейро Атлетико Минейро 0:1 Крузейро Минейро Крузейро 1:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Крузейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Минейро 1 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Минейро 1 Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Минейро 1 Крузейро 1:0 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:3 Крузейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Крузейро Минейро 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 31 23 5 3 65 - 25 74
2. Палмейрас 32 19 10 3 51 - 24 67
3. Сантос 32 19 7 6 48 - 28 64
4. Гремио 31 15 8 8 54 - 32 53
5. Сан-Паулу 0:0 32 14 11 7 32 - 22 53
6. Интернасьональ 2:0 32 14 7 11 37 - 31 49
7. Коринтианс 32 12 13 7 36 - 29 49
8. Атлетико Паранаэнсе 0:0 32 13 9 10 44 - 31 48
9. Байя 31 11 10 10 34 - 30 43
10. Гойяс 32 12 6 14 34 - 50 42
11. Атлетико Минейро 0:0 32 11 7 14 38 - 43 40
12. Васко да Гама 31 10 9 12 28 - 37 39
13. Сеара 31 10 6 15 32 - 31 36
14. Форталеза 31 10 6 15 38 - 44 36
15. Крузейро 0:0 32 7 14 11 26 - 36 35
16. Флуминенсе 0:2 32 9 7 16 31 - 43 34
17. Ботафого Рибейрао 31 10 3 18 26 - 40 33
18. Алагоано 31 7 8 16 21 - 44 29
19. Шапекоэнсе 31 4 10 17 25 - 47 22
20. Аваи 31 3 8 20 16 - 49 17
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Маркиньос II уходит, David вместо него
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Ромеу Фабио Сантос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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