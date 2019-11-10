Бразилия: Серия A 2019
Шапекоэнсе
0:1
Первый тайм: 8'
Гремио
0:1
3' ГолЛусиано Невес
19
Jose
Renato
23
Дуглас
Силва
55
Amaral2
27
Arthur
VIII
88
Camilo
III
90
Роберто
IV
77
Everaldo
I
33
Браз
Давид
23
Alisson
II
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Jose RenatoЗащитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Amaral2Полузащитник
-
27 Arthur VIIIПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Camilo IIIПолузащитник
-
90 Роберто IVПолузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Luan2
-
20 Augusto I
-
-
83 Regis3
-
85 Tharlis
-
98 Tiepo
-
35 Hiago III
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Pepe3
-
41 Да Силва
-
-
Ход матча
3'
0:1
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =8 -10Байя 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя
Гремио Последние 20 матчей: +12 =3 -5Гремио 2:1 Алагоано Гремио 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:3 Гремио Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао
Фламенго 5:0 Гремио Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Гремио: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:1
|32
|23
|5
|4
|65 - 26
|74
|2.
|Палмейрас
|32
|19
|10
|3
|51 - 24
|67
|3.
|Сантос
|32
|19
|7
|6
|48 - 28
|64
|4.
|Гремио
|1:0
|32
|16
|8
|8
|55 - 32
|56
|5.
|Сан-Паулу
|32
|14
|10
|8
|32 - 23
|52
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|14
|8
|10
|45 - 31
|50
|7.
|Интернасьональ
|32
|14
|7
|11
|37 - 32
|49
|8.
|Коринтианс
|32
|12
|13
|7
|36 - 29
|49
|9.
|Байя
|1:0
|32
|12
|10
|10
|35 - 30
|46
|10.
|Гойяс
|32
|12
|6
|14
|34 - 50
|42
|11.
|Атлетико Минейро
|32
|11
|7
|14
|38 - 43
|40
|12.
|Васко да Гама
|0:0
|32
|10
|10
|12
|28 - 37
|40
|13.
|Сеара
|0:0
|32
|10
|7
|15
|32 - 31
|37
|14.
|Форталеза
|0:0
|32
|10
|7
|15
|38 - 44
|37
|15.
|Крузейро
|32
|7
|14
|11
|26 - 36
|35
|16.
|Флуминенсе
|32
|9
|7
|16
|32 - 43
|34
|17.
|Ботафого Рибейрао
|31
|10
|3
|18
|26 - 40
|33
|18.
|Алагоано
|0:0
|32
|7
|9
|16
|21 - 44
|30
|19.
|Шапекоэнсе
|0:1
|32
|4
|10
|18
|25 - 48
|22
|20.
|Аваи
|31
|3
|8
|20
|16 - 49
|17
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