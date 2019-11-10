Бразилия: Серия A 2019

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Шапекоэнсе
0:1
Первый тайм: 8'
Гремио
0'
0:1
3' Гол
Лусиано Невес
8'
1
Joao
Ricardo
II
19
Jose
Renato
23
Дуглас
Силва
33
Rafael
Pereira
I
6
Bruno
Pacheco
III
55
Amaral2
27
Arthur
VIII
8
Marcio
Araujo
88
Camilo
III
90
Роберто
IV
77
Everaldo
I
1
Paulo
Victor
III
42
Rafael
Galhardo
33
Браз
Давид
4
Каннеманн
Вальтер
29
Juninho
Capixaba
14
Матеус
Энрике
37
Darlan
Mendes
23
Alisson
II
9
Тарделли
Диего
11
Эвертон
Соарес
18
Лусиано
Невес
Шапекоэнсе
4-1-4-1
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Лусиано Невес
(Браз Давид)

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Байя 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя
Гремио Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Гремио 2:1 Алагоано Гремио 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:3 Гремио Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао
Фламенго 5:0 Гремио Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Гремио: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Гремио 3:3 Шапекоэнсе Серия A Гремио 2:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:1 Гремио Серия A Гремио 0:1 Шапекоэнсе Серия A
Шапекоэнсе 3:6 Гремио Серия A Гремио 1:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 3:3 Гремио Серия A Гремио 2:3 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:0 Гремио Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:1 32 23 5 4 65 - 26 74
2. Палмейрас 32 19 10 3 51 - 24 67
3. Сантос 32 19 7 6 48 - 28 64
4. Гремио 1:0 32 16 8 8 55 - 32 56
5. Сан-Паулу 32 14 10 8 32 - 23 52
6. Атлетико Паранаэнсе 32 14 8 10 45 - 31 50
7. Интернасьональ 32 14 7 11 37 - 32 49
8. Коринтианс 32 12 13 7 36 - 29 49
9. Байя 1:0 32 12 10 10 35 - 30 46
10. Гойяс 32 12 6 14 34 - 50 42
11. Атлетико Минейро 32 11 7 14 38 - 43 40
12. Васко да Гама 0:0 32 10 10 12 28 - 37 40
13. Сеара 0:0 32 10 7 15 32 - 31 37
14. Форталеза 0:0 32 10 7 15 38 - 44 37
15. Крузейро 32 7 14 11 26 - 36 35
16. Флуминенсе 32 9 7 16 32 - 43 34
17. Ботафого Рибейрао 31 10 3 18 26 - 40 33
18. Алагоано 0:0 32 7 9 16 21 - 44 30
19. Шапекоэнсе 0:1 32 4 10 18 25 - 48 22
20. Аваи 31 3 8 20 16 - 49 17
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Лусиано Невес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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