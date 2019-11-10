Бразилия: Серия A 2019
Интернасьональ
2:0
Второй тайм: 57'
Флуминенсе
1:0
35' ГолWilliam Pottker
2:0
39' ГолWilliam Pottker
6
Uendel
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
29
Аллан
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Собис РафаэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Erik
-
45 Bruno Fuchs
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
22 ЭдилсонЗащитник
- Защитник
-
10 Гансо ПаулоНападающий
- Нападающий
-
-
12 Lucao3
-
5 Airton I
-
-
15 Douglas XV
-
17 Evanilson
Ход матча
35'
1:0
39'
2:0
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сеара 2:0 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 2:3 Интернасьональ
Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Аваи 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Сантос Алагоано 1:0 Интернасьональ Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Васко да Гама Сеара 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе
Фламенго 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Флуминенсе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Интернасьональ Копа Суль-Минас-Рио Флуминенсе 0:1 Интернасьональ Товарищеские матчи Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Серия A Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:3 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:1 Флуминенсе Серия A Интернасьональ 0:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Международные матчи (клубы) Интернасьональ 0:0 Флуминенсе Международные матчи (клубы) Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:0 Интернасьональ Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|31
|23
|5
|3
|65 - 25
|74
|2.
|Палмейрас
|32
|19
|10
|3
|51 - 24
|67
|3.
|Сантос
|32
|19
|7
|6
|48 - 28
|64
|4.
|Гремио
|31
|15
|8
|8
|54 - 32
|53
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|32
|14
|11
|7
|32 - 22
|53
|6.
|Интернасьональ
|2:0
|32
|14
|7
|11
|37 - 31
|49
|7.
|Коринтианс
|32
|12
|13
|7
|36 - 29
|49
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|32
|13
|9
|10
|44 - 31
|48
|9.
|Байя
|31
|11
|10
|10
|34 - 30
|43
|10.
|Гойяс
|32
|12
|6
|14
|34 - 50
|42
|11.
|Атлетико Минейро
|0:0
|32
|11
|7
|14
|38 - 43
|40
|12.
|Васко да Гама
|31
|10
|9
|12
|28 - 37
|39
|13.
|Сеара
|31
|10
|6
|15
|32 - 31
|36
|14.
|Форталеза
|31
|10
|6
|15
|38 - 44
|36
|15.
|Крузейро
|0:0
|32
|7
|14
|11
|26 - 36
|35
|16.
|Флуминенсе
|0:2
|32
|9
|7
|16
|31 - 43
|34
|17.
|Ботафого Рибейрао
|31
|10
|3
|18
|26 - 40
|33
|18.
|Алагоано
|31
|7
|8
|16
|21 - 44
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|31
|4
|10
|17
|25 - 47
|22
|20.
|Аваи
|31
|3
|8
|20
|16 - 49
|17
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