Бразилия: Серия A 2019

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  4. Серия A 2019
Интернасьональ
2:0
Второй тайм: 57'
Флуминенсе
0'
1:0
35' Гол
William Pottker
2:0
39' Гол
William Pottker
57'
12
Marcelo
Lomba
31
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
10
Д'Алессандро
Андрес
88
Patrick
I
99
William
Pottker
9
Герреро
Паоло
27
Муриэл
Беккер
2
Жилберто
Жуниор
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
19
Caio
XIII
6
Yuri
Oliveira
Lima
77
Нене
Андерсон
20
Daniel
XII
29
Аллан
Соуза
11
Jony
Gonzalez
32
Marcos
Paulo2
Интернасьональ
4-2-3-1
Флуминенсе
4-1-4-1

Ход матча

35'
William Pottker
1:0
39'
William Pottker
(Куэста Виктор)
2:0

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сеара 2:0 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 2:3 Интернасьональ
Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Аваи 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Сантос Алагоано 1:0 Интернасьональ Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Васко да Гама Сеара 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе
Фламенго 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Флуминенсе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Копа Суль-Минас-Рио
Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Интернасьональ Копа Суль-Минас-Рио Флуминенсе 0:1 Интернасьональ Товарищеские матчи Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Серия A Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:3 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:1 Флуминенсе Серия A Интернасьональ 0:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Международные матчи (клубы) Интернасьональ 0:0 Флуминенсе Международные матчи (клубы) Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:0 Интернасьональ Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 31 23 5 3 65 - 25 74
2. Палмейрас 32 19 10 3 51 - 24 67
3. Сантос 32 19 7 6 48 - 28 64
4. Гремио 31 15 8 8 54 - 32 53
5. Сан-Паулу 0:0 32 14 11 7 32 - 22 53
6. Интернасьональ 2:0 32 14 7 11 37 - 31 49
7. Коринтианс 32 12 13 7 36 - 29 49
8. Атлетико Паранаэнсе 0:0 32 13 9 10 44 - 31 48
9. Байя 31 11 10 10 34 - 30 43
10. Гойяс 32 12 6 14 34 - 50 42
11. Атлетико Минейро 0:0 32 11 7 14 38 - 43 40
12. Васко да Гама 31 10 9 12 28 - 37 39
13. Сеара 31 10 6 15 32 - 31 36
14. Форталеза 31 10 6 15 38 - 44 36
15. Крузейро 0:0 32 7 14 11 26 - 36 35
16. Флуминенсе 0:2 32 9 7 16 31 - 43 34
17. Ботафого Рибейрао 31 10 3 18 26 - 40 33
18. Алагоано 31 7 8 16 21 - 44 29
19. Шапекоэнсе 31 4 10 17 25 - 47 22
20. Аваи 31 3 8 20 16 - 49 17
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - William Pottker бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - William Pottker бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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