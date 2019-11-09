Бразилия: Серия A 2019
Палмейрас
0:0
Первый тайм: 9'
Коринтианс
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
26
Жил
Карлос
38
Pedrinho
VI2
28
Рамиро
11
Junior
Urso
31
Janderson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 Luan IV
-
-
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Pedrinho VI2Полузащитник
-
28 РамироПолузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
-
31 JandersonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
-
20 Regis I
-
10 Jadson I
-
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +12 =5 -3Васко да Гама 1:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сеара Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Аваи 1:2 Палмейрас
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Сантос 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя
Коринтианс Последние 20 матчей: +5 =9 -6Коринтианс 3:2 Форталеза Фламенго 4:1 Коринтианс Алагоано 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос
Коринтианс 1:2 Крузейро Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Коринтианс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Палмейрас 0:1 Коринтианс Паулиста Коринтианс 0:1 Палмейрас Паулиста Коринтианс 2:0 Палмейрас Паулиста Коринтианс 3:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Палмейрас Паулиста А1 Коринтианс 0:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Коринтианс Серия A Палмейрас 1:0 Коринтианс Паулиста А1 Палмейрас 3:3 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:2 Палмейрас Серия A Коринтианс 2:2 Палмейрас Паулиста А1 Палмейрас 0:1 Коринтианс Паулиста А1 Палмейрас 1:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:0 Палмейрас Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Палмейрас Паулиста
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|31
|23
|5
|3
|65 - 25
|74
|2.
|Палмейрас
|0:0
|32
|19
|10
|3
|50 - 23
|67
|3.
|Сантос
|32
|19
|7
|6
|48 - 28
|64
|4.
|Гремио
|31
|15
|8
|8
|54 - 32
|53
|5.
|Сан-Паулу
|31
|14
|10
|7
|32 - 22
|52
|6.
|Коринтианс
|0:0
|32
|12
|13
|7
|35 - 28
|49
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|13
|8
|10
|44 - 31
|47
|8.
|Интернасьональ
|31
|13
|7
|11
|35 - 31
|46
|9.
|Байя
|31
|11
|10
|10
|34 - 30
|43
|10.
|Гойяс
|32
|12
|6
|14
|34 - 50
|42
|11.
|Атлетико Минейро
|31
|11
|6
|14
|38 - 43
|39
|12.
|Васко да Гама
|31
|10
|9
|12
|28 - 37
|39
|13.
|Сеара
|31
|10
|6
|15
|32 - 31
|36
|14.
|Форталеза
|31
|10
|6
|15
|38 - 44
|36
|15.
|Флуминенсе
|31
|9
|7
|15
|31 - 41
|34
|16.
|Крузейро
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|17.
|Ботафого Рибейрао
|31
|10
|3
|18
|26 - 40
|33
|18.
|Алагоано
|31
|7
|8
|16
|21 - 44
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|31
|4
|10
|17
|25 - 47
|22
|20.
|Аваи
|31
|3
|8
|20
|16 - 49
|17
Загрузка...