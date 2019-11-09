Бразилия: Серия A 2019

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Палмейрас
0:0
Первый тайм: 9'
Коринтианс
0' 9'
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
4
Vitor
Hugo
III2
6
Diogo
VII
19
Энрике
Бруно
5
Тьяго
Сантос
7
Dudu
X
14
Gustavo
Scarpa
8
Ze
Rafael
16
Дейверсон
Силва
27
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Мичел
Маседо
26
Жил
Карлос
4
Manoel
Ribeiro
II
35
Авелар
Данило
5
Gabriel
Paulista
VIII
38
Pedrinho
VI2
28
Рамиро
11
Junior
Urso
31
Janderson
17
Боселли
Мауро
Палмейрас
4-2-3-1
Коринтианс
4-1-4-1

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Васко да Гама 1:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сеара Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Аваи 1:2 Палмейрас
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Сантос 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя
Коринтианс Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Коринтианс 3:2 Форталеза Фламенго 4:1 Коринтианс Алагоано 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос
Коринтианс 1:2 Крузейро Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Коринтианс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Коринтианс 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Коринтианс Паулиста А1 Палмейрас 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Палмейрас Серия A
Палмейрас 0:1 Коринтианс Паулиста Коринтианс 0:1 Палмейрас Паулиста Коринтианс 2:0 Палмейрас Паулиста Коринтианс 3:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Палмейрас Паулиста А1 Коринтианс 0:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Коринтианс Серия A Палмейрас 1:0 Коринтианс Паулиста А1 Палмейрас 3:3 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:2 Палмейрас Серия A Коринтианс 2:2 Палмейрас Паулиста А1 Палмейрас 0:1 Коринтианс Паулиста А1 Палмейрас 1:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:0 Палмейрас Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Палмейрас Паулиста
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 31 23 5 3 65 - 25 74
2. Палмейрас 0:0 32 19 10 3 50 - 23 67
3. Сантос 32 19 7 6 48 - 28 64
4. Гремио 31 15 8 8 54 - 32 53
5. Сан-Паулу 31 14 10 7 32 - 22 52
6. Коринтианс 0:0 32 12 13 7 35 - 28 49
7. Атлетико Паранаэнсе 31 13 8 10 44 - 31 47
8. Интернасьональ 31 13 7 11 35 - 31 46
9. Байя 31 11 10 10 34 - 30 43
10. Гойяс 32 12 6 14 34 - 50 42
11. Атлетико Минейро 31 11 6 14 38 - 43 39
12. Васко да Гама 31 10 9 12 28 - 37 39
13. Сеара 31 10 6 15 32 - 31 36
14. Форталеза 31 10 6 15 38 - 44 36
15. Флуминенсе 31 9 7 15 31 - 41 34
16. Крузейро 31 7 13 11 26 - 36 34
17. Ботафого Рибейрао 31 10 3 18 26 - 40 33
18. Алагоано 31 7 8 16 21 - 44 29
19. Шапекоэнсе 31 4 10 17 25 - 47 22
20. Аваи 31 3 8 20 16 - 49 17
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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