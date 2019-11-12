Бразилия: Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
2:0
Конец матча
Аваи
11' Желтая карточкаGabriel Paulista XVI
1:0
13' Гол в свои воротаRicardo Thalheimer
38' Желтая карточкаLuanderson
40' Желтая карточкаCaio Paulista
67' Желтая карточкаYuri VI
2:0
88' ПенальтиСоуза Диего
89' Желтая карточкаСоуза Диего
90' Желтая карточкаLucas Campos
90' Желтая карточкаПаулу Жоау
90' Вторая желтая карточкаПаулу Жоау
27
Rickson
31
Yuri
VI
28
Rhuan
Castro
18
Igor
Cassio
89
Владимир
16
Luanderson
19
Паулу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
-
27 RicksonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Rhuan CastroПолузащитник
-
18 Igor CassioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Wenderson1
-
21 Lucas Campos
-
26 Lucas Barros
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 LuandersonПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
21 Luan Pereira
-
-
-
-
-
20 Gege II
-
9 Brenner1
Ход матча
13'
38'
40'
67'
88'
2:0
89'
90'
90'
90'
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =2 -13Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао
Аваи Последние 20 матчей: +3 =3 -14Аваи 1:2 Сантос Гойяс 2:0 Аваи Аваи 1:3 Форталеза Аваи 1:2 Палмейрас
Сан-Паулу 1:0 Аваи Аваи 0:2 Интернасьональ Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
Аваи: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|32
|24
|5
|3
|68 - 26
|77
|2.
|Палмейрас
|32
|19
|10
|3
|51 - 24
|67
|3.
|Сантос
|32
|19
|7
|6
|48 - 28
|64
|4.
|Гремио
|32
|16
|8
|8
|55 - 32
|56
|5.
|Сан-Паулу
|32
|14
|10
|8
|32 - 23
|52
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|14
|8
|10
|45 - 31
|50
|7.
|Интернасьональ
|32
|14
|7
|11
|37 - 32
|49
|8.
|Коринтианс
|32
|12
|13
|7
|36 - 29
|49
|9.
|Байя
|32
|11
|10
|11
|35 - 33
|43
|10.
|Гойяс
|32
|12
|6
|14
|34 - 50
|42
|11.
|Васко да Гама
|32
|11
|9
|12
|31 - 37
|42
|12.
|Атлетико Минейро
|32
|11
|7
|14
|38 - 43
|40
|13.
|Форталеза
|32
|11
|6
|15
|39 - 44
|39
|14.
|Ботафого Рибейрао
|32
|11
|3
|18
|28 - 40
|36
|15.
|Сеара
|32
|10
|6
|16
|32 - 32
|36
|16.
|Крузейро
|32
|7
|14
|11
|26 - 36
|35
|17.
|Флуминенсе
|32
|9
|7
|16
|32 - 43
|34
|18.
|Алагоано
|32
|7
|8
|17
|21 - 47
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|32
|4
|10
|18
|25 - 48
|22
|20.
|Аваи
|32
|3
|8
|21
|16 - 51
|17
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