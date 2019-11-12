Бразилия: Серия A 2019

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Ботафого Рибейрао
2:0
Конец матча
Аваи
0'
11' Желтая карточка
Gabriel Paulista XVI
1:0
13' Гол в свои ворота
Ricardo Thalheimer
38' Желтая карточка
Luanderson
40' Желтая карточка
Caio Paulista
67' Желтая карточка
Yuri VI
2:0
88' Пенальти
Соуза Диего
89' Желтая карточка
Соуза Диего
90' Желтая карточка
Lucas Campos
90' Желтая карточка
Паулу Жоау
90' Вторая желтая карточка
Паулу Жоау
90'+6
1
Roberto
Fernandes1
27
Rickson
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
31
Yuri
VI
8
Cicero
II
5
Joao
Paulo
I
20
Валенсия
Леонардо
10
Alex
Santana
II
28
Rhuan
Castro
18
Igor
Cassio
89
Владимир
3
Betao
Amansio
Ebert
II
63
Eduardo
Kunde
14
Ricardo
Thalheimer
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
16
Luanderson
70
Caio
Paulista
19
Паулу
Жоау
7
Pedro
Castro
30
Винисиус
Араужо
39
Жонатан
Морейра
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Аваи
4-1-4-1

Ход матча

11'
Gabriel Paulista XVI
 
13'
Ricardo Thalheimer
1:0
38'
 
Luanderson
40'
 
Caio Paulista
46'
 
Gabriel Lima2
Ricardo Thalheimer
58'
Lucas Campos
Rhuan Castro
 
67'
Yuri VI
 
70'
Соуза Диего
Alex Santana II
 
79'
 
Wesley Soares
Betao Amansio Ebert II
82'
Джин
Cicero II
 
88'
Соуза Диего
2:0
89'
Соуза Диего
 
90'
Lucas Campos
 
90'
 
Паулу Жоау
90'
 
Паулу Жоау

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао
Аваи Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Аваи 1:2 Сантос Гойяс 2:0 Аваи Аваи 1:3 Форталеза Аваи 1:2 Палмейрас
Сан-Паулу 1:0 Аваи Аваи 0:2 Интернасьональ Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
Аваи: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Аваи 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A
Ботафого Рибейрао 2:1 Аваи Серия A Аваи 1:1 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:2 Аваи Кубок Бразилии Аваи 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Аваи Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Аваи Серия A Аваи 1:2 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 32 24 5 3 68 - 26 77
2. Палмейрас 32 19 10 3 51 - 24 67
3. Сантос 32 19 7 6 48 - 28 64
4. Гремио 32 16 8 8 55 - 32 56
5. Сан-Паулу 32 14 10 8 32 - 23 52
6. Атлетико Паранаэнсе 32 14 8 10 45 - 31 50
7. Интернасьональ 32 14 7 11 37 - 32 49
8. Коринтианс 32 12 13 7 36 - 29 49
9. Байя 32 11 10 11 35 - 33 43
10. Гойяс 32 12 6 14 34 - 50 42
11. Васко да Гама 32 11 9 12 31 - 37 42
12. Атлетико Минейро 32 11 7 14 38 - 43 40
13. Форталеза 32 11 6 15 39 - 44 39
14. Ботафого Рибейрао 32 11 3 18 28 - 40 36
15. Сеара 32 10 6 16 32 - 32 36
16. Крузейро 32 7 14 11 26 - 36 35
17. Флуминенсе 32 9 7 16 32 - 43 34
18. Алагоано 32 7 8 17 21 - 47 29
19. Шапекоэнсе 32 4 10 18 25 - 48 22
20. Аваи 32 3 8 21 16 - 51 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Caio Paulista получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Luanderson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    ГООООООООЛ - Ricardo Thalheimer очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Желтая карточка
    11'
    Gabriel получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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