Бразилия: Серия A 2019

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Шапекоэнсе
1:0
Конец матча
Сеара
0'
14' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
70' Желтая карточка
Eduardo Brock
1:0
82' Гол
Everaldo I
90' Желтая карточка
Amaral2
90'+5
1
Joao
Ricardo
II
19
Jose
Renato
23
Дуглас
Силва
55
Amaral2
6
Bruno
Pacheco
III
8
Marcio
Araujo
77
Everaldo
I
63
Винисиус
Фрейтас
88
Camilo
III
90
Роберто
IV
91
Henrique
I
12
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
36
Tiago
Alves
II
13
Luiz
Otavio
II
6
Joao
Lucas
II
8
Ricardinho
VI
19
Fabinho
VIII
30
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
89
Galhardo
Thiago
10
Felipe
XVI
77
Bergson
Шапекоэнсе
4-1-4-1
Сеара
4-2-3-1

Ход матча

14'
Bruno Pacheco III
 
24'
Eduardo VI
Jose Renato
 
51'
 
Eduardo Brock
Luiz Otavio II
58'
Кампаньяро Густаво
Camilo III
 
65'
 
Vinicius Lima
Galhardo Thiago
70'
 
Eduardo Brock
73'
Arthur VIII
Винисиус Фрейтас
 
79'
 
Wánderson do Carmo2
Jose M.F. Moreno Chico II
82'
Everaldo I
(Bruno Pacheco III)
1:0
90'
Amaral2
 

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Шапекоэнсе 0:1 Гремио Байя 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе
Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе
Сеара Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Форталеза 1:0 Сеара Сеара 2:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Сеара Сеара 2:0 Флуминенсе
Сеара 1:1 Васко да Гама Байя 1:2 Сеара Сантос 2:1 Сеара Сеара 1:0 Аваи Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Сеара 4:1 Шапекоэнсе Серия A Сеара 3:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 2:0 Сеара Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 34 25 6 3 73 - 30 81
2. Палмейрас 33 19 11 3 52 - 25 68
3. Сантос 33 19 8 6 49 - 29 65
4. Гремио 33 16 8 9 55 - 33 56
5. Атлетико Паранаэнсе 33 15 8 10 46 - 31 53
6. Сан-Паулу 33 14 11 8 33 - 24 53
7. Интернасьональ 33 14 8 11 37 - 32 50
8. Коринтианс 33 12 14 7 36 - 29 50
9. Байя 33 11 11 11 36 - 34 44
10. Васко да Гама 33 11 10 12 35 - 41 43
11. Гойяс 32 12 6 14 34 - 50 42
12. Форталеза 33 12 6 15 42 - 44 42
13. Атлетико Минейро 33 11 8 14 39 - 44 41
14. Ботафого Рибейрао 33 11 3 19 28 - 41 36
15. Сеара 33 10 6 17 32 - 33 36
16. Крузейро 32 7 14 11 26 - 36 35
17. Флуминенсе 33 9 8 16 33 - 44 35
18. Алагоано 33 7 8 18 21 - 50 29
19. Шапекоэнсе 33 5 10 18 26 - 48 25
20. Аваи 32 3 8 21 16 - 51 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Jose Renato уходит, Эдуардо вместо него
  • Желтая карточка
    14'
    Bruno Pacheco получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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