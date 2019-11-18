Бразилия: Серия A 2019
Шапекоэнсе
1:0
Конец матча
Сеара
14' Желтая карточкаBruno Pacheco III
70' Желтая карточкаEduardo Brock
1:0
82' ГолEveraldo I
90' Желтая карточкаAmaral2
19
Jose
Renato
23
Дуглас
Силва
55
Amaral2
77
Everaldo
I
88
Camilo
III
90
Роберто
IV
91
Henrique
I
22
Samuel
VII
19
Fabinho
VIII
10
Felipe
XVI
77
Bergson
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Jose RenatoЗащитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
-
55 Amaral2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Everaldo IПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Camilo IIIПолузащитник
-
90 Роберто IVПолузащитник
-
91 Henrique IНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Hiago III
-
-
27 Arthur VIII
-
98 Tiepo
-
29 Luan2
-
-
20 Augusto I
-
83 Regis3
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Felipe XVIПолузащитник
-
77 BergsonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
-
18 AuremirПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
27 Wescley V
-
Ход матча
70'
82'
1:0
90'
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =7 -11Шапекоэнсе 0:1 Гремио Байя 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе
Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе
Сеара Последние 20 матчей: +6 =4 -10Форталеза 1:0 Сеара Сеара 2:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Сеара Сеара 2:0 Флуминенсе
Сеара 1:1 Васко да Гама Байя 1:2 Сеара Сантос 2:1 Сеара Сеара 1:0 Аваи Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|34
|25
|6
|3
|73 - 30
|81
|2.
|Палмейрас
|33
|19
|11
|3
|52 - 25
|68
|3.
|Сантос
|33
|19
|8
|6
|49 - 29
|65
|4.
|Гремио
|33
|16
|8
|9
|55 - 33
|56
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|15
|8
|10
|46 - 31
|53
|6.
|Сан-Паулу
|33
|14
|11
|8
|33 - 24
|53
|7.
|Интернасьональ
|33
|14
|8
|11
|37 - 32
|50
|8.
|Коринтианс
|33
|12
|14
|7
|36 - 29
|50
|9.
|Байя
|33
|11
|11
|11
|36 - 34
|44
|10.
|Васко да Гама
|33
|11
|10
|12
|35 - 41
|43
|11.
|Гойяс
|32
|12
|6
|14
|34 - 50
|42
|12.
|Форталеза
|33
|12
|6
|15
|42 - 44
|42
|13.
|Атлетико Минейро
|33
|11
|8
|14
|39 - 44
|41
|14.
|Ботафого Рибейрао
|33
|11
|3
|19
|28 - 41
|36
|15.
|Сеара
|33
|10
|6
|17
|32 - 33
|36
|16.
|Крузейро
|32
|7
|14
|11
|26 - 36
|35
|17.
|Флуминенсе
|33
|9
|8
|16
|33 - 44
|35
|18.
|Алагоано
|33
|7
|8
|18
|21 - 50
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|33
|5
|10
|18
|26 - 48
|25
|20.
|Аваи
|32
|3
|8
|21
|16 - 51
|17
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