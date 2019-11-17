Бразилия: Серия A 2019
29' Желтая карточкаДа Мотта Роберт
0:1
36' ПенальтиGabriel Barbosa1
33
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
2
Rodinei
6
Rene
III
23
Lucas
Silva3
19
Reinier
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Визеу ФелипеНападающий
- Нападающий
-
90 Андре ФилипеНападающий
-
-
25 Pepe3
-
-
-
24 Brenno
-
- Основной состав
- Вратарь
-
2 RodineiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Rene IIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Lucas Silva3Полузащитник
- Полузащитник
-
19 ReinierПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
-
13 Rafinha 1
-
32 Joao Lucas2
-
40 Pepe4
-
-
-
-
17 Hugo Moura
-
37 Cesar II
Ход матча
29'
36'
0:1
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +12 =3 -5Шапекоэнсе 0:1 Гремио Гремио 2:1 Алагоано Гремио 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:3 Гремио
Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 5:0 Гремио Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио
Фламенго Последние 20 матчей: +15 =5 -0Фламенго 4:4 Васко да Гама Фламенго 3:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 4:1 Коринтианс
Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго
Последние игры между собой
Гремио: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Фламенго: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Фламенго 1:0 Гремио Кубок Гремио 2:0 Фламенго Серия A Гремио 1:1 Фламенго Кубок Гремио 3:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Фламенго 2:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Фламенго Серия A Гремио 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Гремио Серия A Фламенго 0:2 Гремио Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|1:0
|34
|25
|6
|3
|73 - 30
|81
|2.
|Палмейрас
|0:1
|33
|19
|10
|4
|51 - 25
|67
|3.
|Сантос
|33
|19
|8
|6
|49 - 29
|65
|4.
|Гремио
|0:1
|33
|16
|8
|9
|55 - 33
|56
|5.
|Сан-Паулу
|33
|14
|11
|8
|33 - 24
|53
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|14
|8
|10
|45 - 31
|50
|7.
|Интернасьональ
|32
|14
|7
|11
|37 - 32
|49
|8.
|Коринтианс
|32
|12
|13
|7
|36 - 29
|49
|9.
|Байя
|1:0
|33
|12
|10
|11
|36 - 33
|46
|10.
|Васко да Гама
|33
|11
|10
|12
|35 - 41
|43
|11.
|Гойяс
|32
|12
|6
|14
|34 - 50
|42
|12.
|Атлетико Минейро
|33
|11
|8
|14
|39 - 44
|41
|13.
|Форталеза
|32
|11
|6
|15
|39 - 44
|39
|14.
|Ботафого Рибейрао
|32
|11
|3
|18
|28 - 40
|36
|15.
|Сеара
|32
|10
|6
|16
|32 - 32
|36
|16.
|Крузейро
|32
|7
|14
|11
|26 - 36
|35
|17.
|Флуминенсе
|33
|9
|8
|16
|33 - 44
|35
|18.
|Алагоано
|32
|7
|8
|17
|21 - 47
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|32
|4
|10
|18
|25 - 48
|22
|20.
|Аваи
|32
|3
|8
|21
|16 - 51
|17
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