Бразилия: Серия A 2019

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Гремио
0:1
Перерыв
Фламенго
0'
29' Желтая карточка
Да Мотта Роберт
0:1
36' Пенальти
Gabriel Barbosa1
1
Paulo
Victor
III
2
Лео
Моура
3
Джеромел
Педро
33
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
8
Майкон
Тьяго
5
Мичел
Феррейра
23
Alisson
II
11
Эвертон
Соарес
18
Лусиано
Невес
9
Тарделли
Диего
1
Алвес
Диего
2
Rodinei
26
Matheus
Thuler
44
Родолфо
Гайото
6
Rene
III
25
Да
Мотта
Роберт
10
Diego
Ribas
da
Cunha1
23
Lucas
Silva3
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
19
Reinier
9
Gabriel
Barbosa1
Гремио
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

29'
 
Да Мотта Роберт
36'
0:1
Gabriel Barbosa1

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Шапекоэнсе 0:1 Гремио Гремио 2:1 Алагоано Гремио 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:3 Гремио
Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 5:0 Гремио Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио
Фламенго Последние 20 матчей: +15 =5 -0
Фламенго 4:4 Васко да Гама Фламенго 3:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 4:1 Коринтианс
Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго

Последние игры между собой

Гремио: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Фламенго: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Фламенго 5:0 Гремио Кубок Либертадорес Гремио 1:1 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 3:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Серия A
Фламенго 1:0 Гремио Кубок Гремио 2:0 Фламенго Серия A Гремио 1:1 Фламенго Кубок Гремио 3:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Фламенго 2:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Фламенго Серия A Гремио 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Гремио Серия A Фламенго 0:2 Гремио Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 1:0 34 25 6 3 73 - 30 81
2. Палмейрас 0:1 33 19 10 4 51 - 25 67
3. Сантос 33 19 8 6 49 - 29 65
4. Гремио 0:1 33 16 8 9 55 - 33 56
5. Сан-Паулу 33 14 11 8 33 - 24 53
6. Атлетико Паранаэнсе 32 14 8 10 45 - 31 50
7. Интернасьональ 32 14 7 11 37 - 32 49
8. Коринтианс 32 12 13 7 36 - 29 49
9. Байя 1:0 33 12 10 11 36 - 33 46
10. Васко да Гама 33 11 10 12 35 - 41 43
11. Гойяс 32 12 6 14 34 - 50 42
12. Атлетико Минейро 33 11 8 14 39 - 44 41
13. Форталеза 32 11 6 15 39 - 44 39
14. Ботафого Рибейрао 32 11 3 18 28 - 40 36
15. Сеара 32 10 6 16 32 - 32 36
16. Крузейро 32 7 14 11 26 - 36 35
17. Флуминенсе 33 9 8 16 33 - 44 35
18. Алагоано 32 7 8 17 21 - 47 29
19. Шапекоэнсе 32 4 10 18 25 - 48 22
20. Аваи 32 3 8 21 16 - 51 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Габриель из команды Фламенго забивает с точки!
  • Желтая карточка
    29'
    Да Мотта Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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