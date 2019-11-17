Бразилия: Серия A 2019

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Флуминенсе
1:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
1:0
16' Гол в свои ворота
Patric II
29' Желтая карточка
Ревер Умберто
49' Желтая карточка
Маркос Дос Сантос
69' Желтая карточка
Jair II
70' Желтая карточка
Igor Rabello
70' Желтая карточка
Digao II
1:1
89' Гол
Ди Санто Франко
90'+5
1
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
22
Эдилсон
29
Аллан
Соуза
32
Marcos
Paulo2
10
Гансо
Пауло
20
Daniel
XII
6
Yuri
Oliveira
Lima
11
Jony
Gonzalez
40
Cleiton
Schwengber
2
Patric
II
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
88
Jair
II
14
Jose
Welison
43
Брунинью
Филипе
27
Luan
III
50
Marquinhos
vi
26
Ди
Санто
Франко
Флуминенсе
4-1-4-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Ход матча

16'
Patric II
1:0
25'
Igor Juliao
Эдилсон
 
29'
 
Ревер Умберто
49'
Маркос Дос Сантос
 
61'
 
Касарес Хуан
Брунинью Филипе
69'
 
Жеуванио
Patric II
69'
 
Jair II
70'
 
Igor Rabello
70'
Digao II
 
76'
 
Vinicius X
Jair II
77'
Нем Веллингтон
Jony Gonzalez
 
79'
Douglas XV
Гансо Пауло
 
89'
1:1
Ди Санто Франко
(Marquinhos vi)

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Васко да Гама Сеара 2:0 Флуминенсе
Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Фламенго 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе
Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Атлетико Минейро: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 5:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 4:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Серия A Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 5:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:3 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 33 24 6 3 72 - 30 78
2. Палмейрас 32 19 10 3 51 - 24 67
3. Сантос 33 19 8 6 49 - 29 65
4. Гремио 32 16 8 8 55 - 32 56
5. Сан-Паулу 33 14 11 8 33 - 24 53
6. Атлетико Паранаэнсе 32 14 8 10 45 - 31 50
7. Интернасьональ 32 14 7 11 37 - 32 49
8. Коринтианс 32 12 13 7 36 - 29 49
9. Байя 32 11 10 11 35 - 33 43
10. Васко да Гама 33 11 10 12 35 - 41 43
11. Гойяс 32 12 6 14 34 - 50 42
12. Атлетико Минейро 33 11 8 14 39 - 44 41
13. Форталеза 32 11 6 15 39 - 44 39
14. Ботафого Рибейрао 32 11 3 18 28 - 40 36
15. Сеара 32 10 6 16 32 - 32 36
16. Крузейро 32 7 14 11 26 - 36 35
17. Флуминенсе 33 9 8 16 33 - 44 35
18. Алагоано 32 7 8 17 21 - 47 29
19. Шапекоэнсе 32 4 10 18 25 - 48 22
20. Аваи 32 3 8 21 16 - 51 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Ревер Умберто получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Эдилсон уходит, Igor Juliao вместо него
  • Описание гола
    16'
    ГООООООООЛ - Патрик очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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