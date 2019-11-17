Бразилия: Серия A 2019
Флуминенсе
1:1
Конец матча
Атлетико Минейро
1:0
16' Гол в свои воротаPatric II
29' Желтая карточкаРевер Умберто
49' Желтая карточкаМаркос Дос Сантос
69' Желтая карточкаJair II
70' Желтая карточкаIgor Rabello
70' Желтая карточкаDigao II
1:1
89' ГолДи Санто Франко
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
22
Эдилсон
29
Аллан
Соуза
10
Гансо
Пауло
20
Daniel
XII
16
Igor
Rabello
88
Jair
II
14
Jose
Welison
27
Luan
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
22 ЭдилсонЗащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Joao Pedro6
-
12 Lucao3
-
15 Douglas XV
-
17 Evanilson
-
-
5 Airton I
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
88 Jair IIПолузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Полузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
29 Vinicius X
-
84 Wilson III
-
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Ход матча
16'
1:0
25'
29'
69'
70'
70'
76'
89'
1:1
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Васко да Гама Сеара 2:0 Флуминенсе
Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Фламенго 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +4 =5 -11Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе
Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Атлетико Минейро: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 4:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Серия A Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 5:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:3 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|33
|24
|6
|3
|72 - 30
|78
|2.
|Палмейрас
|32
|19
|10
|3
|51 - 24
|67
|3.
|Сантос
|33
|19
|8
|6
|49 - 29
|65
|4.
|Гремио
|32
|16
|8
|8
|55 - 32
|56
|5.
|Сан-Паулу
|33
|14
|11
|8
|33 - 24
|53
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|14
|8
|10
|45 - 31
|50
|7.
|Интернасьональ
|32
|14
|7
|11
|37 - 32
|49
|8.
|Коринтианс
|32
|12
|13
|7
|36 - 29
|49
|9.
|Байя
|32
|11
|10
|11
|35 - 33
|43
|10.
|Васко да Гама
|33
|11
|10
|12
|35 - 41
|43
|11.
|Гойяс
|32
|12
|6
|14
|34 - 50
|42
|12.
|Атлетико Минейро
|33
|11
|8
|14
|39 - 44
|41
|13.
|Форталеза
|32
|11
|6
|15
|39 - 44
|39
|14.
|Ботафого Рибейрао
|32
|11
|3
|18
|28 - 40
|36
|15.
|Сеара
|32
|10
|6
|16
|32 - 32
|36
|16.
|Крузейро
|32
|7
|14
|11
|26 - 36
|35
|17.
|Флуминенсе
|33
|9
|8
|16
|33 - 44
|35
|18.
|Алагоано
|32
|7
|8
|17
|21 - 47
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|32
|4
|10
|18
|25 - 48
|22
|20.
|Аваи
|32
|3
|8
|21
|16 - 51
|17
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