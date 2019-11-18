Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Паранаэнсе
1:0
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
21' Желтая карточка
Mauro Joel Carli
38' Желтая карточка
Thonny Anderson
47' Желтая карточка
Thiago Heleno
1:0
59' Гол
Thonny Anderson
66' Желтая карточка
Robson Bambu
85' Желтая карточка
Азеведо Марсио
90'+6
22
Лео
Леонардо
13
Khellven
14
Robson
Bambu
44
Thiago
Heleno
6
Азеведо
Марсио
7
Roni
III
5
Веллингтон
III
15
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
38
Thonny
Anderson
11
Nikao
10
Marcelo
XIII
12
Кавальери
Диего
13
Fernando
Costanza
2
Gabriel
Paulista
XVI
3
Mauro
Joel
Carli
26
Lucas
Barros
5
Joao
Paulo
I
8
Cicero
II
20
Валенсия
Леонардо
10
Alex
Santana
II
18
Igor
Cassio
9
Luiz
Fernando
IV
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Mauro Joel Carli
38'
Thonny Anderson
 
47'
Thiago Heleno
 
57'
 
Соуза Диего
Igor Cassio
59'
Thonny Anderson
1:0
63'
 
Rhuan Castro
Alex Santana II
66'
Robson Bambu
 
75'
Рубен Марко
Roni III
 
75'
 
Marcos Vinicius III
Luiz Fernando IV
85'
Азеведо Марсио
 
85'
Victor Vitinho4
Marcelo XIII
 
90'
Erick2
Thonny Anderson
 

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро
Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии
Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 4:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 34 25 6 3 73 - 30 81
2. Палмейрас 33 19 11 3 52 - 25 68
3. Сантос 33 19 8 6 49 - 29 65
4. Гремио 33 16 8 9 55 - 33 56
5. Атлетико Паранаэнсе 33 15 8 10 46 - 31 53
6. Сан-Паулу 33 14 11 8 33 - 24 53
7. Интернасьональ 33 14 8 11 37 - 32 50
8. Коринтианс 33 12 14 7 36 - 29 50
9. Байя 33 11 11 11 36 - 34 44
10. Васко да Гама 33 11 10 12 35 - 41 43
11. Гойяс 32 12 6 14 34 - 50 42
12. Форталеза 33 12 6 15 42 - 44 42
13. Атлетико Минейро 33 11 8 14 39 - 44 41
14. Ботафого Рибейрао 33 11 3 19 28 - 41 36
15. Сеара 33 10 6 17 32 - 33 36
16. Крузейро 32 7 14 11 26 - 36 35
17. Флуминенсе 33 9 8 16 33 - 44 35
18. Алагоано 33 7 8 18 21 - 50 29
19. Шапекоэнсе 33 5 10 18 26 - 48 25
20. Аваи 32 3 8 21 16 - 51 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Thonny Anderson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Мауро Жоел Карли получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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