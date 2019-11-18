Бразилия: Серия A 2019

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Форталеза
3:0
Конец матча
Алагоано
0'
31' Желтая карточка
Warley Leandro
1:0
34' Гол
Juninho V
2:0
49' Гол
Tinga I
3:0
54' Гол
Paulo III
90'+2
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
6
Carlinho
15
Felipe
Martins3
55
Juninho
V
97
Andre1
20
Romarinho3
7
Arnaldo
Edinho2
9
Веллингтон
Паулиста
1
Heidemann
Joao
Carlos
22
Celsinho
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
16
Euller
II
8
Dawhan
13
Warley
Leandro
7
Joao
Vitor
II
20
Аподи
Диаллиссон
9
Ricardo
Bueno
Форталеза
4-2-3-1
Алагоано
4-2-3-1

Ход матча

31'
 
Warley Leandro
34'
Juninho V
1:0
46'
 
Bruno Alves IV
Warley Leandro
49'
Tinga I
(Веллингтон Паулиста)
2:0
54'
Paulo III
(Juninho V)
3:0
64'
Kieza
Andre1
 
73'
Matheus Alessandro
Веллингтон Паулиста
 
76'
 
Клебер Жан
Euller II
77'
Derley II
Felipe Martins3
 
89'
 
Rafael Chagas Rafinha
Аподи Диаллиссон

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Форталеза 1:0 Сеара Коринтианс 3:2 Форталеза Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Аваи 1:3 Форталеза
Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар
Алагоано Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Алагоано 0:3 Васко да Гама Гремио 2:1 Алагоано Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Алагоано 2:1 Коринтианс
Фламенго 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Алагоано: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Алагоано 0:2 Форталеза Серия A Форталеза 0:0 Алагоано Copa do Nordeste Group Stage Форталеза 1:1 Алагоано Серия B Алагоано 0:0 Форталеза Серия B
Алагоано 0:0 Форталеза Серия C Форталеза 1:2 Алагоано Серия C Форталеза 1:1 Алагоано Серия C Алагоано 1:0 Форталеза Серия C
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 34 25 6 3 73 - 30 81
2. Палмейрас 33 19 11 3 52 - 25 68
3. Сантос 33 19 8 6 49 - 29 65
4. Гремио 33 16 8 9 55 - 33 56
5. Атлетико Паранаэнсе 33 15 8 10 46 - 31 53
6. Сан-Паулу 33 14 11 8 33 - 24 53
7. Интернасьональ 33 14 8 11 37 - 32 50
8. Коринтианс 33 12 14 7 36 - 29 50
9. Байя 33 11 11 11 36 - 34 44
10. Васко да Гама 33 11 10 12 35 - 41 43
11. Гойяс 32 12 6 14 34 - 50 42
12. Форталеза 33 12 6 15 42 - 44 42
13. Атлетико Минейро 33 11 8 14 39 - 44 41
14. Ботафого Рибейрао 33 11 3 19 28 - 41 36
15. Сеара 33 10 6 17 32 - 33 36
16. Крузейро 32 7 14 11 26 - 36 35
17. Флуминенсе 33 9 8 16 33 - 44 35
18. Алагоано 33 7 8 18 21 - 50 29
19. Шапекоэнсе 33 5 10 18 26 - 48 25
20. Аваи 32 3 8 21 16 - 51 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Juninho бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Warley Leandro получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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