Бразилия: Серия A 2019
31' Желтая карточкаWarley Leandro
1:0
34' ГолJuninho V
2:0
49' ГолTinga I
3:0
54' ГолPaulo III
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
25
Paulo
III
6
Carlinho
55
Juninho
V
97
Andre1
20
Romarinho3
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
-
97 Andre1Полузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
-
27 Нене БонильяПолузащитник
-
95 Перес ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
86 KiezaНападающий
-
-
-
-
23 Max Walef
-
- Основной состав
- Вратарь
-
22 CelsinhoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Euller IIПолузащитник
-
8 DawhanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 JordiВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
-
99 АлександроНападающий
-
-
Ход матча
31'
34'
1:0
49'
2:0
76'
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +6 =5 -9Форталеза 1:0 Сеара Коринтианс 3:2 Форталеза Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Аваи 1:3 Форталеза
Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар
Алагоано Последние 20 матчей: +6 =4 -10Алагоано 0:3 Васко да Гама Гремио 2:1 Алагоано Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Алагоано 2:1 Коринтианс
Фламенго 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Алагоано: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|34
|25
|6
|3
|73 - 30
|81
|2.
|Палмейрас
|33
|19
|11
|3
|52 - 25
|68
|3.
|Сантос
|33
|19
|8
|6
|49 - 29
|65
|4.
|Гремио
|33
|16
|8
|9
|55 - 33
|56
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|15
|8
|10
|46 - 31
|53
|6.
|Сан-Паулу
|33
|14
|11
|8
|33 - 24
|53
|7.
|Интернасьональ
|33
|14
|8
|11
|37 - 32
|50
|8.
|Коринтианс
|33
|12
|14
|7
|36 - 29
|50
|9.
|Байя
|33
|11
|11
|11
|36 - 34
|44
|10.
|Васко да Гама
|33
|11
|10
|12
|35 - 41
|43
|11.
|Гойяс
|32
|12
|6
|14
|34 - 50
|42
|12.
|Форталеза
|33
|12
|6
|15
|42 - 44
|42
|13.
|Атлетико Минейро
|33
|11
|8
|14
|39 - 44
|41
|14.
|Ботафого Рибейрао
|33
|11
|3
|19
|28 - 41
|36
|15.
|Сеара
|33
|10
|6
|17
|32 - 33
|36
|16.
|Крузейро
|32
|7
|14
|11
|26 - 36
|35
|17.
|Флуминенсе
|33
|9
|8
|16
|33 - 44
|35
|18.
|Алагоано
|33
|7
|8
|18
|21 - 50
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|33
|5
|10
|18
|26 - 48
|25
|20.
|Аваи
|32
|3
|8
|21
|16 - 51
|17
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