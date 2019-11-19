Бразилия: Серия A 2019
Васко да Гама
1:1
Конец матча
Гойяс
5' Желтая карточкаLeo Sena
18' Желтая карточкаDanilo IV
1:0
35' ГолГуарин Фредди
54' Желтая карточкаРусшел Алан
76' Желтая карточкаRaul González II
1:1
90' Гол в свои воротаOswaldo Henriquez
14
Danilo
IV
38
Marrony
7
Росси
23
Tadeu
I
32
Yago
20
Leo
Sena
17
Rafinha
XI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Danilo IVЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 MarronyНападающий
-
7 РоссиНападающий
- Запасные игроки
-
34 ВерлейЗащитник
-
20 ClaytinhoПолузащитник
-
10 Бруно СезарПолузащитник
-
15 АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Гомес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 RibamarНападающий
-
32 Gabriel Pec
-
-
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
32 YagoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Rafinha XIНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Лукао ЛукасЗащитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
2 Kevin IIЗащитник
-
10 MarloneПолузащитник
-
35 Breno3
-
-
96 Kaio Nunes
-
70 Vinicius5
-
-
77 Dudu XII
Ход матча
5'
18'
35'
1:0
54'
76'
81'
90'
Предыдущие игры
Васко да Гама Последние 20 матчей: +8 =5 -7Фламенго 4:4 Васко да Гама Алагоано 0:3 Васко да Гама Васко да Гама 1:2 Палмейрас Флуминенсе 0:0 Васко да Гама
Васко да Гама 1:3 Гремио Сеара 1:1 Васко да Гама Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Форталеза Аваи 0:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:1 Сантос Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Коринтианс 1:0 Васко да Гама Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Байя Крузейро 1:0 Васко да Гама Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Васко да Гама 1:4 Фламенго Гойяс 0:1 Васко да Гама
Гойяс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Гойяс 0:3 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Гойяс 2:0 Аваи Гойяс 2:2 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс
Последние игры между собой
Васко да Гама: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Гойяс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Васко да Гама 0:0 Гойяс Серия A Васко да Гама 3:2 Гойяс Кубок Бразилии Васко да Гама 0:2 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 2:1 Васко да Гама Кубок Бразилии Гойяс 1:1 Васко да Гама Бразилейро Серия А Васко да Гама 3:2 Гойяс Серия A Гойяс 0:0 Васко да Гама Серия A Гойяс 2:4 Васко да Гама Серия A Васко да Гама 1:1 Гойяс Серия A Гойяс 2:3 Васко да Гама Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|34
|25
|6
|3
|73 - 30
|81
|2.
|Палмейрас
|33
|19
|11
|3
|52 - 25
|68
|3.
|Сантос
|33
|19
|8
|6
|49 - 29
|65
|4.
|Гремио
|33
|16
|8
|9
|55 - 33
|56
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|15
|8
|10
|46 - 31
|53
|6.
|Сан-Паулу
|33
|14
|11
|8
|33 - 24
|53
|7.
|Интернасьональ
|33
|14
|8
|11
|37 - 32
|50
|8.
|Коринтианс
|33
|12
|14
|7
|36 - 29
|50
|9.
|Байя
|33
|11
|11
|11
|36 - 34
|44
|10.
|Васко да Гама
|34
|11
|11
|12
|36 - 42
|44
|11.
|Гойяс
|33
|12
|7
|14
|35 - 51
|43
|12.
|Форталеза
|33
|12
|6
|15
|42 - 44
|42
|13.
|Атлетико Минейро
|33
|11
|8
|14
|39 - 44
|41
|14.
|Ботафого Рибейрао
|33
|11
|3
|19
|28 - 41
|36
|15.
|Сеара
|33
|10
|6
|17
|32 - 33
|36
|16.
|Крузейро
|33
|7
|15
|11
|26 - 36
|36
|17.
|Флуминенсе
|33
|9
|8
|16
|33 - 44
|35
|18.
|Алагоано
|33
|7
|8
|18
|21 - 50
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|33
|5
|10
|18
|26 - 48
|25
|20.
|Аваи
|33
|3
|9
|21
|16 - 51
|18
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