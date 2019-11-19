Бразилия: Серия A 2019

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Васко да Гама
1:1
Конец матча
Гойяс
0'
5' Желтая карточка
Leo Sena
18' Желтая карточка
Danilo IV
1:0
35' Гол
Гуарин Фредди
54' Желтая карточка
Русшел Алан
76' Желтая карточка
Raul González II
1:1
90' Гол в свои ворота
Oswaldo Henriquez
90'+9
1
Fernando
Miguel
2
Raul
Caceres
3
Oswaldo
Henriquez
36
Ricardo
Graca
14
Danilo
IV
31
Raul
González
II
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
19
Marcos
Junior2
13
Гуарин
Фредди
38
Marrony
7
Росси
23
Tadeu
I
32
Yago
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
13
Jefferson
de
Oliveira4
98
Таллиш
Энрике
20
Leo
Sena
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
17
Rafinha
XI
9
Моура
Рафаэл
30
Leandro
Barcia
Васко да Гама
4-3-1-2
Гойяс
4-3-3

Ход матча

5'
 
Leo Sena
18'
Danilo IV
 
26'
 
Русшел Алан
Jefferson de Oliveira4
35'
Гуарин Фредди
1:0
46'
Александре Афонсо
Danilo IV
 
54'
 
Русшел Алан
67'
Ribamar
Marcos Junior2
 
73'
Гомес Бруно
Raul Caceres
 
76'
Raul González II
 
81'
 
Kaio Nunes
Leo Sena
90'
 
Vinicius5
Yago
90'
1:1
Oswaldo Henriquez

Предыдущие игры

Васко да Гама Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Фламенго 4:4 Васко да Гама Алагоано 0:3 Васко да Гама Васко да Гама 1:2 Палмейрас Флуминенсе 0:0 Васко да Гама
Васко да Гама 1:3 Гремио Сеара 1:1 Васко да Гама Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Форталеза Аваи 0:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:1 Сантос Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Коринтианс 1:0 Васко да Гама Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Байя Крузейро 1:0 Васко да Гама Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Васко да Гама 1:4 Фламенго Гойяс 0:1 Васко да Гама
Гойяс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Гойяс 0:3 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Гойяс 2:0 Аваи Гойяс 2:2 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс

Последние игры между собой

Васко да Гама: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Гойяс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Гойяс 0:1 Васко да Гама Серия A Гойяс 1:1 Васко да Гама Серия B Васко да Гама 1:0 Гойяс Серия B Гойяс 3:0 Васко да Гама Серия A
Васко да Гама 0:0 Гойяс Серия A Васко да Гама 3:2 Гойяс Кубок Бразилии Васко да Гама 0:2 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 2:1 Васко да Гама Кубок Бразилии Гойяс 1:1 Васко да Гама Бразилейро Серия А Васко да Гама 3:2 Гойяс Серия A Гойяс 0:0 Васко да Гама Серия A Гойяс 2:4 Васко да Гама Серия A Васко да Гама 1:1 Гойяс Серия A Гойяс 2:3 Васко да Гама Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 34 25 6 3 73 - 30 81
2. Палмейрас 33 19 11 3 52 - 25 68
3. Сантос 33 19 8 6 49 - 29 65
4. Гремио 33 16 8 9 55 - 33 56
5. Атлетико Паранаэнсе 33 15 8 10 46 - 31 53
6. Сан-Паулу 33 14 11 8 33 - 24 53
7. Интернасьональ 33 14 8 11 37 - 32 50
8. Коринтианс 33 12 14 7 36 - 29 50
9. Байя 33 11 11 11 36 - 34 44
10. Васко да Гама 34 11 11 12 36 - 42 44
11. Гойяс 33 12 7 14 35 - 51 43
12. Форталеза 33 12 6 15 42 - 44 42
13. Атлетико Минейро 33 11 8 14 39 - 44 41
14. Ботафого Рибейрао 33 11 3 19 28 - 41 36
15. Сеара 33 10 6 17 32 - 33 36
16. Крузейро 33 7 15 11 26 - 36 36
17. Флуминенсе 33 9 8 16 33 - 44 35
18. Алагоано 33 7 8 18 21 - 50 29
19. Шапекоэнсе 33 5 10 18 26 - 48 25
20. Аваи 33 3 9 21 16 - 51 18
  • Второй тайм
  • Описание гола
    90'
    ГООООООООЛ - Oswaldo Henriquez очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Yago уходит, Vinicius вместо него
  • 81'
    Leo Sena уходит, Kaio Nunes вместо него
  • Желтая карточка
    76'
    Raul получил желтую карточку от судьи
  • 73'
    Raul Caceres уходит, Гомес Бруно вместо него
  • Описание гола
    70'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 67'
    Marcos Junior уходит, Ribamar вместо него
  • Желтая карточка
    54'
    Русшел Алан получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Danilo уходит, Александре Афонсо вместо него
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Гуарин Фредди бьет в цель!
  • 26'
    Jefferson уходит, Русшел Алан вместо него
  • Желтая карточка
    18'
    Danilo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Leo Sena получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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