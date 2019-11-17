Бразилия: Серия A 2019

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Байя
1:0
Перерыв
Палмейрас
0'
18' Желтая карточка
Flavio IX
1:0
45' Гол
Артур IV
1
Douglas
Friedrich
23
Педро
Жоао
II
28
Lucas
Fonseca
3
Wanderson
VIII
6
Moises
VII
5
Flavio
IX
16
Ronaldo
VI
26
Gregore
77
Артур
IV
9
Gilberto
IV
7
Jose
Elber
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
13
Luan
IV
4
Vitor
Hugo
III2
6
Diogo
VII
19
Энрике
Бруно
5
Тьяго
Сантос
14
Gustavo
Scarpa
7
Dudu
X
8
Ze
Rafael
16
Дейверсон
Силва
Байя
4-3-3
Палмейрас
4-2-3-1

Ход матча

18'
Flavio IX
 
45'
Артур IV
1:0

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Фламенго 3:1 Байя Байя 1:1 Шапекоэнсе Крузейро 1:1 Байя Сантос 1:0 Байя
Байя 2:3 Интернасьональ Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго
Палмейрас Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Палмейрас 1:1 Коринтианс Васко да Гама 1:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сеара Палмейрас 3:0 Сан-Паулу
Аваи 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Сантос 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас

Последние игры между собой

Байя: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 4
Палмейрас: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 0
Палмейрас 2:2 Байя Серия A Байя 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Байя Кубок Байя 0:0 Палмейрас Кубок
Палмейрас 3:0 Байя Серия A Палмейрас 2:2 Байя Серия A Байя 2:4 Палмейрас Серия A Байя 0:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Байя Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 1:0 34 25 6 3 73 - 30 81
2. Палмейрас 0:1 33 19 10 4 51 - 25 67
3. Сантос 33 19 8 6 49 - 29 65
4. Гремио 0:1 33 16 8 9 55 - 33 56
5. Сан-Паулу 33 14 11 8 33 - 24 53
6. Атлетико Паранаэнсе 32 14 8 10 45 - 31 50
7. Интернасьональ 32 14 7 11 37 - 32 49
8. Коринтианс 32 12 13 7 36 - 29 49
9. Байя 1:0 33 12 10 11 36 - 33 46
10. Васко да Гама 33 11 10 12 35 - 41 43
11. Гойяс 32 12 6 14 34 - 50 42
12. Атлетико Минейро 33 11 8 14 39 - 44 41
13. Форталеза 32 11 6 15 39 - 44 39
14. Ботафого Рибейрао 32 11 3 18 28 - 40 36
15. Сеара 32 10 6 16 32 - 32 36
16. Крузейро 32 7 14 11 26 - 36 35
17. Флуминенсе 33 9 8 16 33 - 44 35
18. Алагоано 32 7 8 17 21 - 47 29
19. Шапекоэнсе 32 4 10 18 25 - 48 22
20. Аваи 32 3 8 21 16 - 51 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Артур IV бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Flavio получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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