Бразилия: Серия A 2019
16
Ronaldo
VI
26
Gregore
77
Артур
IV
13
Luan
IV
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 HyoranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +7 =6 -7Фламенго 3:1 Байя Байя 1:1 Шапекоэнсе Крузейро 1:1 Байя Сантос 1:0 Байя
Байя 2:3 Интернасьональ Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго
Палмейрас Последние 20 матчей: +12 =5 -3Палмейрас 1:1 Коринтианс Васко да Гама 1:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сеара Палмейрас 3:0 Сан-Паулу
Аваи 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Сантос 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас
Последние игры между собой
Байя: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 4
Палмейрас: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|1:0
|34
|25
|6
|3
|73 - 30
|81
|2.
|Палмейрас
|0:1
|33
|19
|10
|4
|51 - 25
|67
|3.
|Сантос
|33
|19
|8
|6
|49 - 29
|65
|4.
|Гремио
|0:1
|33
|16
|8
|9
|55 - 33
|56
|5.
|Сан-Паулу
|33
|14
|11
|8
|33 - 24
|53
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|14
|8
|10
|45 - 31
|50
|7.
|Интернасьональ
|32
|14
|7
|11
|37 - 32
|49
|8.
|Коринтианс
|32
|12
|13
|7
|36 - 29
|49
|9.
|Байя
|1:0
|33
|12
|10
|11
|36 - 33
|46
|10.
|Васко да Гама
|33
|11
|10
|12
|35 - 41
|43
|11.
|Гойяс
|32
|12
|6
|14
|34 - 50
|42
|12.
|Атлетико Минейро
|33
|11
|8
|14
|39 - 44
|41
|13.
|Форталеза
|32
|11
|6
|15
|39 - 44
|39
|14.
|Ботафого Рибейрао
|32
|11
|3
|18
|28 - 40
|36
|15.
|Сеара
|32
|10
|6
|16
|32 - 32
|36
|16.
|Крузейро
|32
|7
|14
|11
|26 - 36
|35
|17.
|Флуминенсе
|33
|9
|8
|16
|33 - 44
|35
|18.
|Алагоано
|32
|7
|8
|17
|21 - 47
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|32
|4
|10
|18
|25 - 48
|22
|20.
|Аваи
|32
|3
|8
|21
|16 - 51
|17
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