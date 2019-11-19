Бразилия: Серия A 2019

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Крузейро
0:0
Конец матча
Аваи
0'
36' Желтая карточка
Тиаго Невес
70' Желтая карточка
Miguel Castro Rocha Igor II
86' Желтая карточка
Роша Педро
88' Желтая карточка
Винисиус Араужо
90'+6
1
Фабио
Лопес
28
Орехуэла
Луис
14
Lucas
de
Deus
Santos
Caca2
25
Бруно
Фабрисио
18
Додо
Родолфо
8
Энрике
Лима
15
Эдерсон
Хонорато
20
Маркиньос
II
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
99
Sassa
II
89
Владимир
97
Lourenco
33
Marquinhos
IX
63
Eduardo
Kunde
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
27
Франко
Ричард
16
Luanderson
7
Pedro
Castro
70
Caio
Paulista
30
Винисиус
Араужо
21
Luan
Pereira
Крузейро
4-5-1
Аваи
4-3-3

Ход матча

36'
Тиаго Невес
 
46'
Роша Педро
Маркиньос II
 
61'
Fred II
David VI
 
62'
 
Matheus III
Luan Pereira
70'
 
Miguel Castro Rocha Igor II
76'
Робиньо Робсон
Эдерсон Хонорато
 
85'
 
Wesley Soares
Luanderson
86'
Роша Педро
 
88'
 
Винисиус Араужо
90'
 
Matheus Lucas
Caio Paulista

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро Крузейро 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро
Крузейро 1:1 Форталеза Коринтианс 1:2 Крузейро Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро
Аваи Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сантос Гойяс 2:0 Аваи Аваи 1:3 Форталеза
Аваи 1:2 Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Аваи Аваи 0:2 Интернасьональ Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 1
Аваи: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 3
Аваи 2:2 Крузейро Серия A Крузейро 2:2 Аваи Серия A Аваи 1:0 Крузейро Серия A Аваи 1:1 Крузейро Серия A
Крузейро 1:1 Аваи Серия A Аваи 0:0 Крузейро Серия A Крузейро 5:0 Аваи Серия A Аваи 1:2 Крузейро Серия A Крузейро 2:2 Аваи Серия A Аваи 2:2 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Аваи Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 34 25 6 3 73 - 30 81
2. Палмейрас 33 19 11 3 52 - 25 68
3. Сантос 33 19 8 6 49 - 29 65
4. Гремио 33 16 8 9 55 - 33 56
5. Атлетико Паранаэнсе 33 15 8 10 46 - 31 53
6. Сан-Паулу 33 14 11 8 33 - 24 53
7. Интернасьональ 33 14 8 11 37 - 32 50
8. Коринтианс 33 12 14 7 36 - 29 50
9. Байя 33 11 11 11 36 - 34 44
10. Васко да Гама 34 11 11 12 36 - 42 44
11. Гойяс 33 12 7 14 35 - 51 43
12. Форталеза 33 12 6 15 42 - 44 42
13. Атлетико Минейро 33 11 8 14 39 - 44 41
14. Ботафого Рибейрао 33 11 3 19 28 - 41 36
15. Сеара 33 10 6 17 32 - 33 36
16. Крузейро 33 7 15 11 26 - 36 36
17. Флуминенсе 33 9 8 16 33 - 44 35
18. Алагоано 33 7 8 18 21 - 50 29
19. Шапекоэнсе 33 5 10 18 26 - 48 25
20. Аваи 33 3 9 21 16 - 51 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Тиаго Невес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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