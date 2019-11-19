Бразилия: Серия A 2019
36' Желтая карточкаТиаго Невес
70' Желтая карточкаMiguel Castro Rocha Igor II
86' Желтая карточкаРоша Педро
88' Желтая карточкаВинисиус Араужо
18
Додо
Родолфо
20
Маркиньос
II
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
99
Sassa
II
89
Владимир
97
Lourenco
16
Luanderson
21
Luan
Pereira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
11 David VIПолузащитник
-
99 Sassa IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроНападающий
- Нападающий
-
9 Fred II
-
27 Jadson III
-
-
12 Рафаэл Пирес
-
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
97 LourencoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 LuandersonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Luan PereiraНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
Ход матча
36'
86'
88'
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +5 =10 -5Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро Крузейро 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро
Крузейро 1:1 Форталеза Коринтианс 1:2 Крузейро Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро
Аваи Последние 20 матчей: +3 =3 -14Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сантос Гойяс 2:0 Аваи Аваи 1:3 Форталеза
Аваи 1:2 Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Аваи Аваи 0:2 Интернасьональ Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 1
Аваи: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|34
|25
|6
|3
|73 - 30
|81
|2.
|Палмейрас
|33
|19
|11
|3
|52 - 25
|68
|3.
|Сантос
|33
|19
|8
|6
|49 - 29
|65
|4.
|Гремио
|33
|16
|8
|9
|55 - 33
|56
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|15
|8
|10
|46 - 31
|53
|6.
|Сан-Паулу
|33
|14
|11
|8
|33 - 24
|53
|7.
|Интернасьональ
|33
|14
|8
|11
|37 - 32
|50
|8.
|Коринтианс
|33
|12
|14
|7
|36 - 29
|50
|9.
|Байя
|33
|11
|11
|11
|36 - 34
|44
|10.
|Васко да Гама
|34
|11
|11
|12
|36 - 42
|44
|11.
|Гойяс
|33
|12
|7
|14
|35 - 51
|43
|12.
|Форталеза
|33
|12
|6
|15
|42 - 44
|42
|13.
|Атлетико Минейро
|33
|11
|8
|14
|39 - 44
|41
|14.
|Ботафого Рибейрао
|33
|11
|3
|19
|28 - 41
|36
|15.
|Сеара
|33
|10
|6
|17
|32 - 33
|36
|16.
|Крузейро
|33
|7
|15
|11
|26 - 36
|36
|17.
|Флуминенсе
|33
|9
|8
|16
|33 - 44
|35
|18.
|Алагоано
|33
|7
|8
|18
|21 - 50
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|33
|5
|10
|18
|26 - 48
|25
|20.
|Аваи
|33
|3
|9
|21
|16 - 51
|18
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