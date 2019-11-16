Бразилия: Серия A 2019
1:0
7' ПенальтиКарлос Санчес II
26' Желтая карточкаBruno VI
32' Желтая карточкаВитор Буэно
1:1
54' ГолАлвес Даниэл
85' Желтая карточкаPablo I
79
Everson
60
Алисон
II
11
Marinho
II
29
Саша
Эдуардо
3
Bruno
VI
10
Алвес
Даниэл
28
Че
Че
26
Igor
Gomes
12
Витор
Буэно
9
Pablo
I
- Основной состав
-
79 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
60 Алисон IIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
-
29 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Жуан ПаулоВратарь
-
64 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
75 Jean MotaПолузащитник
-
16 Diego PitucaПолузащитник
- Нападающий
-
17 ВенутоНападающий
-
-
18 Jobson III
-
-
19 Tailson
-
31 Para I
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
28 Че ЧеПолузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
-
9 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
- Нападающий
-
21 RanielНападающий
-
-
25 Hudson1
-
14 Lizeiro
-
1 Jean V
-
16 Leo XV
-
13 Luan5
-
-
Ход матча
7'
1:0
26'
32'
54'
1:1
85'
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +13 =4 -3Сантос 3:1 Крус Асуль Гойяс 0:3 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Аваи 1:2 Сантос
Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Клуб Америка 1:2 Сантос Сантос 1:0 Байя Сантос 1:0 Керетаро Коринтианс 0:0 Сантос Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Палмейрас 3:0 Сан-Паулу
Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Сан-Паулу 1:0 Аваи Крузейро 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Байя 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Форталеза Фламенго 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос
Последние игры между собой
Сантос: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Сан-Паулу: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Сан-Паулу 0:1 Сантос Паулиста Сан-Паулу 2:1 Сантос Серия A Сантос 3:2 Сан-Паулу Серия A Сантос 1:3 Сан-Паулу Паулиста А1 Сан-Паулу 0:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сан-Паулу Серия A Сантос 1:1 Сан-Паулу Паулиста А1 Сантос 3:1 Сан-Паулу Кубок Сан-Паулу 1:3 Сантос Кубок Сантос 3:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:2 Сантос Серия A Сантос 2:1 Сан-Паулу Паулиста А1 Сантос 0:0 Сан-Паулу Паулиста А1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|33
|24
|6
|3
|72 - 30
|78
|2.
|Палмейрас
|32
|19
|10
|3
|51 - 24
|67
|3.
|Сантос
|33
|19
|8
|6
|49 - 29
|65
|4.
|Гремио
|32
|16
|8
|8
|55 - 32
|56
|5.
|Сан-Паулу
|33
|14
|11
|8
|33 - 24
|53
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|14
|8
|10
|45 - 31
|50
|7.
|Интернасьональ
|32
|14
|7
|11
|37 - 32
|49
|8.
|Коринтианс
|32
|12
|13
|7
|36 - 29
|49
|9.
|Байя
|32
|11
|10
|11
|35 - 33
|43
|10.
|Васко да Гама
|33
|11
|10
|12
|35 - 41
|43
|11.
|Гойяс
|32
|12
|6
|14
|34 - 50
|42
|12.
|Атлетико Минейро
|33
|11
|8
|14
|39 - 44
|41
|13.
|Форталеза
|32
|11
|6
|15
|39 - 44
|39
|14.
|Ботафого Рибейрао
|32
|11
|3
|18
|28 - 40
|36
|15.
|Сеара
|32
|10
|6
|16
|32 - 32
|36
|16.
|Крузейро
|32
|7
|14
|11
|26 - 36
|35
|17.
|Флуминенсе
|33
|9
|8
|16
|33 - 44
|35
|18.
|Алагоано
|32
|7
|8
|17
|21 - 47
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|32
|4
|10
|18
|25 - 48
|22
|20.
|Аваи
|32
|3
|8
|21
|16 - 51
|17
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