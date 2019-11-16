Бразилия: Серия A 2019

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Сантос
1:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
1:0
7' Пенальти
Карлос Санчес II
26' Желтая карточка
Bruno VI
32' Желтая карточка
Витор Буэно
1:1
54' Гол
Алвес Даниэл
85' Желтая карточка
Pablo I
90'+6
79
Everson
4
Виктор
Феррас
63
Perez
Martinez
Lucas
VI
86
Энрике
Густаво
3
Жорже
Марко
7
Карлос
Санчес
II
60
Алисон
II
61
Felipe
Jonatan
11
Marinho
II
29
Саша
Эдуардо
12
Goebel
Evandro1
23
Thiago
Xavier3
20
Хуанфран
Торрес
3
Bruno
VI
5
Арболеда
Роберт
6
Рейналдо
Мануэл
8
Жусилей
Да
Силва
10
Алвес
Даниэл
28
Че
Че
26
Igor
Gomes
12
Витор
Буэно
9
Pablo
I
Сантос
4-3-3
Сан-Паулу
4-1-4-1

Ход матча

7'
Карлос Санчес II
1:0
26'
 
Bruno VI
32'
 
Витор Буэно
46'
 
Lizeiro
Жусилей Да Силва
54'
1:1
Алвес Даниэл
(Витор Буэно)
57'
Diego Pituca
Felipe Jonatan
 
68'
Tailson
Goebel Evandro1
 
85'
 
Pablo I
86'
Jean Mota
Алисон II
 
90'
 
Gabriel Barbosa3
Алвес Даниэл

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Сантос 3:1 Крус Асуль Гойяс 0:3 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Аваи 1:2 Сантос
Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Клуб Америка 1:2 Сантос Сантос 1:0 Байя Сантос 1:0 Керетаро Коринтианс 0:0 Сантос Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Палмейрас 3:0 Сан-Паулу
Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Сан-Паулу 1:0 Аваи Крузейро 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Байя 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Форталеза Фламенго 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос

Последние игры между собой

Сантос: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Сан-Паулу: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Сан-Паулу 3:2 Сантос Серия A Сантос 2:0 Сан-Паулу Паулиста А1 Сантос 0:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:0 Сантос Серия A
Сан-Паулу 0:1 Сантос Паулиста Сан-Паулу 2:1 Сантос Серия A Сантос 3:2 Сан-Паулу Серия A Сантос 1:3 Сан-Паулу Паулиста А1 Сан-Паулу 0:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сан-Паулу Серия A Сантос 1:1 Сан-Паулу Паулиста А1 Сантос 3:1 Сан-Паулу Кубок Сан-Паулу 1:3 Сантос Кубок Сантос 3:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:2 Сантос Серия A Сантос 2:1 Сан-Паулу Паулиста А1 Сантос 0:0 Сан-Паулу Паулиста А1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 33 24 6 3 72 - 30 78
2. Палмейрас 32 19 10 3 51 - 24 67
3. Сантос 33 19 8 6 49 - 29 65
4. Гремио 32 16 8 8 55 - 32 56
5. Сан-Паулу 33 14 11 8 33 - 24 53
6. Атлетико Паранаэнсе 32 14 8 10 45 - 31 50
7. Интернасьональ 32 14 7 11 37 - 32 49
8. Коринтианс 32 12 13 7 36 - 29 49
9. Байя 32 11 10 11 35 - 33 43
10. Васко да Гама 33 11 10 12 35 - 41 43
11. Гойяс 32 12 6 14 34 - 50 42
12. Атлетико Минейро 33 11 8 14 39 - 44 41
13. Форталеза 32 11 6 15 39 - 44 39
14. Ботафого Рибейрао 32 11 3 18 28 - 40 36
15. Сеара 32 10 6 16 32 - 32 36
16. Крузейро 32 7 14 11 26 - 36 35
17. Флуминенсе 33 9 8 16 33 - 44 35
18. Алагоано 32 7 8 17 21 - 47 29
19. Шапекоэнсе 32 4 10 18 25 - 48 22
20. Аваи 32 3 8 21 16 - 51 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Витор Буэно получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Bruno Alves получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Карлос Санчес II из команды Сантос забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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