ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2019-2020

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Сербия (до 21 года)
 
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Россия (до 21 года)

Предыдущие игры

Сербия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Сербия (до 21 года) 6:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) Германия (до 21 года) 6:1 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Австрия (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:2 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 1:0 Северная Македония (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:0 Австрия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 2:1 Северная Македония (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:1 Италия (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:6 Сербия (до 21 года) Армения (до 21 года) 0:1 Сербия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 1:3 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 0:2 Сербия (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года)

Последние игры между собой

Сербия (до 21 года): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Россия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года)

Группа 5

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Россия (до 21 года) 5 3 2 0 10 - 2 11
2. Польша (до 21 года) 5 3 1 1 8 - 5 10
3. Болгария (до 21 года) 5 2 2 1 7 - 1 8
4. Сербия (до 21 года) 5 2 1 2 8 - 3 7
5. Эстония (до 21 года) 5 1 0 4 2 - 20 3
6. Латвия (до 21 года) 5 0 2 3 2 - 6 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года)

    До начала игры, которая состоится 19.11.2019, осталось 9 часов 32 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года)
    Сербия (до 21 года)
    30.6% (15)
    Ничья
    34.7% (17)
    Россия (до 21 года)
    34.7% (17)
    1:1 Ничья
    30.6% (15)
    1:2 Россия (до 21 года)
    26.5% (13)
    2:1 Сербия (до 21 года)
    20.4% (10)
    1:0 Сербия (до 21 года)
    10.2% (5)
    0:2 Россия (до 21 года)
    4.1% (2)
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