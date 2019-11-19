ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2019-2020
Предыдущие игры
Сербия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =3 -6Сербия (до 21 года) 6:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) Германия (до 21 года) 6:1 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Австрия (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:2 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 1:0 Северная Македония (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:0 Австрия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 2:1 Северная Македония (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:1 Италия (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:6 Сербия (до 21 года) Армения (до 21 года) 0:1 Сербия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 1:3 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 0:2 Сербия (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =3 -5Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года)
Последние игры между собой
Сербия (до 21 года): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Россия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Группа 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (до 21 года)
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|2.
|Польша (до 21 года)
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|Болгария (до 21 года)
|5
|2
|2
|1
|7 - 1
|8
|4.
|Сербия (до 21 года)
|5
|2
|1
|2
|8 - 3
|7
|5.
|Эстония (до 21 года)
|5
|1
|0
|4
|2 - 20
|3
|6.
|Латвия (до 21 года)
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
Сербия (до 21 года)
30.6% (15)
Ничья
34.7% (17)
Россия (до 21 года)
34.7% (17)
1:1 Ничья
30.6% (15)
1:2 Россия (до 21 года)
26.5% (13)
2:1 Сербия (до 21 года)
20.4% (10)
1:0 Сербия (до 21 года)
10.2% (5)
0:2 Россия (до 21 года)
4.1% (2)
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