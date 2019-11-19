Черногория
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Предыдущие игры
Черногория Последние 20 матчей: +3 =7 -10Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия
Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция Кипр 0:0 Черногория Польша 4:2 Черногория
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =5 -8Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь
Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь Беларусь 5:0 Сан-Марино Финляндия 2:0 Беларусь Беларусь 1:1 Венгрия Словения 0:2 Беларусь Азербайджан 0:1 Беларусь Грузия 2:2 Беларусь
Последние игры между собой
Черногория: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Беларусь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
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