Китай: Суперлига 2019

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Хэнань Цзянье
2:1
Конец матча

Стадион:
Тянцзинь Цюаньцзянь
0'
1:0
5' Гол
Бассогог Кристиан
1:1
7' Гол
Сон Чжу-Хунь
28' Желтая карточка
Junsheng Yao
43' Желтая карточка
Jie Wang
65' Желтая карточка
Cheng Zhang2
85' Желтая карточка
Xu Yang I
2:1
90' Гол
Каранга Фернандо
90'+5
17
Yan
Wu
11
Zhao
Ke
25
Hao
Chen
III
21
Суй
Донглу
4
Xuan
Han
2
Ruibao
Hu
6
Zhuoyi
Feng
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
10
Бассогог
Кристиан
37
Каранга
Фернандо
22
Jingqi
Fang
18
Cheng
Zhang2
4
Сон
Чжу-Хунь
3
Jie
Wang
25
Haolun
Mi
16
Dalun
Zheng
26
Ляо
Лишэн
17
Xiaobin
Zhang
II
29
Leonardo
Pereira
7
Alan
VI
9
Xu
Yang
I
Хэнань Цзянье
5-3-2
Тянцзинь Цюаньцзянь
4-4-2

Ход матча

5'
Бассогог Кристиан
(Каранга Фернандо)
1:0
7'
1:1
Сон Чжу-Хунь
(Leonardo Pereira)
14'
 
Junsheng Yao
Сон Чжу-Хунь
28'
 
Junsheng Yao
43'
 
Jie Wang
64'
 
Renato III
Alan VI
65'
 
Cheng Zhang2
79'
Yao Lu
Zhao Ke
 
85'
 
Xu Yang I
88'
 
Кэ Сунь
Jie Wang
90'
Каранга Фернандо
(Ivo I)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун
Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Ухань Чжоэр 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье
Тянцзинь Цюаньцзянь Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 3:1 Ухань Чжоэр Тянцзинь Цюаньцзянь 0:3 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь
Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шанхай Шэньхуа Чуньцинь Лифан 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Цюаньцзянь 0:4 Далянь Ифан Хэбей Форчун 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Шаньдун Лунэн 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Taizhou Yuanda Ухань Чжоэр 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тянцзинь Цюаньцзянь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 28 21 1 6 53 - 23 64
2. Гуанчжоу Эвергранд 27 20 3 4 60 - 23 63
3. Шанхай СИПГ 27 19 5 3 55 - 23 62
4. Шаньдун Лунэн 28 14 6 8 50 - 31 48
5. Цзянсу Сунин 27 12 8 7 52 - 38 44
6. Ухань Чжоэр 28 11 8 9 39 - 39 41
7. Хэнань Цзянье 28 10 7 11 37 - 43 37
8. Чуньцинь Лифан 28 9 9 10 36 - 44 36
9. Тянцзинь Тэда 27 10 5 12 37 - 42 35
10. Далянь Ифан 27 9 7 11 38 - 43 34
11. Гуанчжоу Фули 28 9 5 14 53 - 67 32
12. Шанхай Шэньхуа 28 8 6 14 42 - 51 30
13. Хэбей Форчун 27 8 5 14 31 - 48 29
14. Тянцзинь Цюаньцзянь 28 3 13 12 35 - 50 22
15. Шеньчжень 27 4 8 15 28 - 45 20
16. Пекин Женьхе 27 3 4 20 23 - 59 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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