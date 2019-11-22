Китай: Суперлига 2019
Хэнань Цзянье
2:1
Конец матча
Стадион: Женжу Ханггай
Тянцзинь Цюаньцзянь
1:0
5' ГолБассогог Кристиан
1:1
7' ГолСон Чжу-Хунь
28' Желтая карточкаJunsheng Yao
43' Желтая карточкаJie Wang
65' Желтая карточкаCheng Zhang2
85' Желтая карточкаXu Yang I
2:1
90' ГолКаранга Фернандо
17
Yan
Wu
11
Zhao
Ke
25
Hao
Chen
III
21
Суй
Донглу
4
Xuan
Han
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
22
Jingqi
Fang
18
Cheng
Zhang2
3
Jie
Wang
25
Haolun
Mi
16
Dalun
Zheng
26
Ляо
Лишэн
7
Alan
VI
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
11 Zhao KeЗащитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
21 Суй ДонглуЗащитник
-
4 Xuan HanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
29 Ivo IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
-
27 Yao LuЗащитник
-
22 Wei LongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
28 Ма Ксянгью
-
Главный тренер: Baoshan Wang
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
18 Cheng Zhang2Защитник
- Защитник
-
3 Jie WangЗащитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
26 Ляо ЛишэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Alan VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
33 Jinzhao Chu
-
15 Jiabao Wen
-
-
11 Renato III
-
32 Qibin Sun
-
Главный тренер: Xueyu Liu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
5'
7'
1:1
28'
43'
64'
65'
85'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 10
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +7 =5 -8Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун
Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Ухань Чжоэр 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье
Тянцзинь Цюаньцзянь Последние 20 матчей: +3 =9 -8Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 3:1 Ухань Чжоэр Тянцзинь Цюаньцзянь 0:3 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь
Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шанхай Шэньхуа Чуньцинь Лифан 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Цюаньцзянь 0:4 Далянь Ифан Хэбей Форчун 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Шаньдун Лунэн 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Taizhou Yuanda Ухань Чжоэр 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тянцзинь Цюаньцзянь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|28
|21
|1
|6
|53 - 23
|64
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|27
|20
|3
|4
|60 - 23
|63
|3.
|Шанхай СИПГ
|27
|19
|5
|3
|55 - 23
|62
|4.
|Шаньдун Лунэн
|28
|14
|6
|8
|50 - 31
|48
|5.
|Цзянсу Сунин
|27
|12
|8
|7
|52 - 38
|44
|6.
|Ухань Чжоэр
|28
|11
|8
|9
|39 - 39
|41
|7.
|Хэнань Цзянье
|28
|10
|7
|11
|37 - 43
|37
|8.
|Чуньцинь Лифан
|28
|9
|9
|10
|36 - 44
|36
|9.
|Тянцзинь Тэда
|27
|10
|5
|12
|37 - 42
|35
|10.
|Далянь Ифан
|27
|9
|7
|11
|38 - 43
|34
|11.
|Гуанчжоу Фули
|28
|9
|5
|14
|53 - 67
|32
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|28
|8
|6
|14
|42 - 51
|30
|13.
|Хэбей Форчун
|27
|8
|5
|14
|31 - 48
|29
|14.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|28
|3
|13
|12
|35 - 50
|22
|15.
|Шеньчжень
|27
|4
|8
|15
|28 - 45
|20
|16.
|Пекин Женьхе
|27
|3
|4
|20
|23 - 59
|13
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