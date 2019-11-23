Китай: Суперлига 2019
Тянцзинь Тэда
3:0
Конец матча
Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre
Шеньчжень
8' Желтая карточкаYeljan Shinar
1:0
48' ПенальтиАпаресидо Джонатан
2:0
53' ГолАпаресидо Джонатан
65' Желтая карточкаWei Qiao
73' Желтая карточкаYang Liu II
3:0
79' ГолВагнер Сандро
82' Вторая желтая карточкаYeljan Shinar
1
Jia
Du
19
Yuefeng
Bai
30
Yang
Liu
II
13
Kaimu
Zheng
14
Хайо
Ронг
23
Guo
Wei
4
Wei
Qiao
24
Имин
Лю
39
Chao
Gan
26
Qiang
Jin
10
Сельнес
Оле
31
Yuanyi
Li
- Основной состав
-
1 Jia DuВратарь
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Защитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
- Защитник
-
13 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хайо РонгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Yingjie ZhaoЗащитник
- Защитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
-
27 Weijun Xie
-
-
18 Taoyu Piao
-
-
Главный тренер: Штилике Ули
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
- Защитник
-
4 Wei QiaoЗащитник
-
24 Имин ЛюЗащитник
- Защитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
26 Qiang JinПолузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
-
31 Yuanyi LiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 John MaryНападающий
-
33 Tianyi Gao
-
21 Jingyuan Cai
-
-
-
17 Xin Zhou2
-
16 Жоу Яюн
-
Главный тренер: Донадони Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
48'
53'
60'
65'
73'
79'
3:0
82'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 10
-
9 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Тянцзинь Тэда Последние 20 матчей: +8 =2 -10Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:0 Пекин Женьхе Хэбей Форчун 2:1 Тянцзинь Тэда Шанхай Шэньхуа 0:3 Тянцзинь Тэда
Шанхай СИПГ 5:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:1 Ухань Чжоэр Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Тэда 3:3 Далянь Ифан Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Тэда 2:1 Цзянсу Сунин Чуньцинь Лифан 1:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньсинь 2:3 Тянцзинь Тэда Пекин Женьхе 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Хэбей Форчун
Шеньчжень Последние 20 матчей: +2 =6 -12Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень
Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа
Последние игры между собой
Тянцзинь Тэда: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|28
|21
|1
|6
|53 - 23
|64
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|27
|20
|3
|4
|60 - 23
|63
|3.
|Шанхай СИПГ
|27
|19
|5
|3
|55 - 23
|62
|4.
|Шаньдун Лунэн
|28
|14
|6
|8
|50 - 31
|48
|5.
|Цзянсу Сунин
|3:2
|28
|13
|8
|7
|55 - 40
|47
|6.
|Ухань Чжоэр
|28
|11
|8
|9
|39 - 39
|41
|7.
|Тянцзинь Тэда
|3:0
|28
|11
|5
|12
|40 - 42
|38
|8.
|Хэнань Цзянье
|28
|10
|7
|11
|37 - 43
|37
|9.
|Чуньцинь Лифан
|28
|9
|9
|10
|36 - 44
|36
|10.
|Далянь Ифан
|3:3
|28
|9
|8
|11
|41 - 46
|35
|11.
|Гуанчжоу Фули
|28
|9
|5
|14
|53 - 67
|32
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|28
|8
|6
|14
|42 - 51
|30
|13.
|Хэбей Форчун
|3:3
|28
|8
|6
|14
|34 - 51
|30
|14.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|28
|3
|13
|12
|35 - 50
|22
|15.
|Шеньчжень
|0:3
|28
|4
|8
|16
|28 - 48
|20
|16.
|Пекин Женьхе
|2:3
|28
|3
|4
|21
|25 - 62
|13
Загрузка...