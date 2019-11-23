Китай: Суперлига 2019

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Тянцзинь Тэда
3:0
Конец матча

Стадион:
Шеньчжень
0'
8' Желтая карточка
Yeljan Shinar
1:0
48' Пенальти
Апаресидо Джонатан
2:0
53' Гол
Апаресидо Джонатан
65' Желтая карточка
Wei Qiao
73' Желтая карточка
Yang Liu II
3:0
79' Гол
Вагнер Сандро
82' Вторая желтая карточка
Yeljan Shinar
90'+5
1
Jia
Du
19
Yuefeng
Bai
4
Fan
Yang1
30
Yang
Liu
II
3
Honglue
Zhao
13
Kaimu
Zheng
25
Muzepper
Mirahmetjan
14
Хайо
Ронг
10
Апаресидо
Джонатан
7
Ачеампонг
Франк
9
Вагнер
Сандро
23
Guo
Wei
42
Yeljan
Shinar
4
Wei
Qiao
24
Имин
Лю
3
Haidong
Lu
39
Chao
Gan
26
Qiang
Jin
10
Сельнес
Оле
31
Yuanyi
Li
9
Harold
Preciado
40
Соуза
Диего
II
Тянцзинь Тэда
4-2-3-1
Шеньчжень
4-4-2

Ход матча

8'
 
Yeljan Shinar
48'
Апаресидо Джонатан
1:0
53'
Апаресидо Джонатан
(Muzepper Mirahmetjan)
2:0
60'
 
Tianyi Gao
Chao Gan
65'
 
Wei Qiao
65'
 
John Mary
Harold Preciado
73'
Yang Liu II
 
77'
 
Chengkuai Wang
Yuanyi Li
79'
Вагнер Сандро
(Ачеампонг Франк)
3:0
82'
 
Yeljan Shinar
89'
Hao Guo
Muzepper Mirahmetjan
 
90'
Taoyu Piao
Хайо Ронг
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 10
  • 9 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Тянцзинь Тэда Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:0 Пекин Женьхе Хэбей Форчун 2:1 Тянцзинь Тэда Шанхай Шэньхуа 0:3 Тянцзинь Тэда
Шанхай СИПГ 5:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:1 Ухань Чжоэр Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Тэда 3:3 Далянь Ифан Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Тэда 2:1 Цзянсу Сунин Чуньцинь Лифан 1:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньсинь 2:3 Тянцзинь Тэда Пекин Женьхе 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Хэбей Форчун
Шеньчжень Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень
Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа

Последние игры между собой

Тянцзинь Тэда: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 28 21 1 6 53 - 23 64
2. Гуанчжоу Эвергранд 27 20 3 4 60 - 23 63
3. Шанхай СИПГ 27 19 5 3 55 - 23 62
4. Шаньдун Лунэн 28 14 6 8 50 - 31 48
5. Цзянсу Сунин 3:2 28 13 8 7 55 - 40 47
6. Ухань Чжоэр 28 11 8 9 39 - 39 41
7. Тянцзинь Тэда 3:0 28 11 5 12 40 - 42 38
8. Хэнань Цзянье 28 10 7 11 37 - 43 37
9. Чуньцинь Лифан 28 9 9 10 36 - 44 36
10. Далянь Ифан 3:3 28 9 8 11 41 - 46 35
11. Гуанчжоу Фули 28 9 5 14 53 - 67 32
12. Шанхай Шэньхуа 28 8 6 14 42 - 51 30
13. Хэбей Форчун 3:3 28 8 6 14 34 - 51 30
14. Тянцзинь Цюаньцзянь 28 3 13 12 35 - 50 22
15. Шеньчжень 0:3 28 4 8 16 28 - 48 20
16. Пекин Женьхе 2:3 28 3 4 21 25 - 62 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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