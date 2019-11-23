Китай: Суперлига 2019

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Гуанчжоу Эвергранд
2:0
Конец матча

Стадион:
Шанхай СИПГ
0'
14' Желтая карточка
Yihao Zhong
18' Желтая карточка
Кэ Ши
1:0
44' Гол
Талиска Андерсон
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Paulinho1
67' Желтая карточка
Ши-Хао Вэй
76' Желтая карточка
Арнаутович Марко
76' Желтая карточка
Чжан Сювэй
77' Желтая карточка
Chuangyi Lin
90' Желтая карточка
Оскар дос Сантос
90' Желтая карточка
Халк Живанилдо
90' Желтая карточка
Фан Меи
2:0
90' Пенальти
Талиска Андерсон
90' Желтая карточка
Bowen Huang2
90'+8
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
3
Фан
Меи
23
Ji-Su
Park
33
Yihao
Zhong
11
Чжан
Сювэй
10
Чжи
Чжэн
17
Liyn
Yang
8
Paulinho1
7
Ши-Хао
Вэй
9
Талиска
Андерсон
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
21
Хай
Юй
25
Ахмедов
Одил
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
10
Халк
Живанилдо
14
Ли
Шенглонг
11
Вэньцзюнь
Люй
Гуанчжоу Эвергранд
4-2-3-1
Шанхай СИПГ
4-3-3

Ход матча

14'
Yihao Zhong
 
18'
 
Кэ Ши
44'
Талиска Андерсон
(Paulinho1)
1:0
46'
 
Chuangyi Lin
Вэньцзюнь Люй
46'
 
Арнаутович Марко
Ахмедов Одил
51'
Paulinho1
 
64'
 
Binbin Chen
Хай Юй
67'
Ши-Хао Вэй
 
68'
Xin Xu
Ши-Хао Вэй
 
76'
 
Арнаутович Марко
76'
Чжан Сювэй
 
77'
 
Chuangyi Lin
86'
Ханьвэнь Дэн
Liyn Yang
 
88'
Bowen Huang2
Чжи Чжэн
 
90'
 
Оскар дос Сантос
90'
 
Халк Живанилдо
90'
Фан Меи
 
90'
Талиска Андерсон
2:0
90'
Bowen Huang2
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Чжоэр Касима Антлерс 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Касима Антлерс Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Далянь Ифан Тянцзинь Тэда 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Цюаньцзянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 3:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Шанхай СИПГ 3:0 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Урава Редс 1:1 Шанхай СИПГ
Шаньдун Лунэн 3:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Урава Редс Шанхай СИПГ 0:2 Шаньдун Лунэн Шанхай СИПГ 5:1 Тянцзинь Тэда Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 0:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Чонбук Моторс 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Пекин Женьхе Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс

Последние игры между собой

Гуанчжоу Эвергранд: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Шанхай СИПГ: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Гуанчжоу Эвергранд 1:4 Шанхай СИПГ Кубок Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 4:0 Гуанчжоу Эвергранд Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Кубок Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:2 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 28 21 3 4 62 - 23 66
2. Бэйцзин Гоань 28 21 1 6 53 - 23 64
3. Шанхай СИПГ 28 19 5 4 55 - 25 62
4. Шаньдун Лунэн 28 14 6 8 50 - 31 48
5. Цзянсу Сунин 28 13 8 7 55 - 40 47
6. Ухань Чжоэр 28 11 8 9 39 - 39 41
7. Тянцзинь Тэда 28 11 5 12 40 - 42 38
8. Хэнань Цзянье 28 10 7 11 37 - 43 37
9. Чуньцинь Лифан 28 9 9 10 36 - 44 36
10. Далянь Ифан 28 9 8 11 41 - 46 35
11. Гуанчжоу Фули 28 9 5 14 53 - 67 32
12. Шанхай Шэньхуа 28 8 6 14 42 - 51 30
13. Хэбей Форчун 28 8 6 14 34 - 51 30
14. Тянцзинь Цюаньцзянь 28 3 13 12 35 - 50 22
15. Шеньчжень 28 4 8 16 28 - 48 20
16. Пекин Женьхе 28 3 4 21 25 - 62 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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