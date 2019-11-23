Китай: Суперлига 2019
Гуанчжоу Эвергранд
2:0
Конец матча
Стадион: Тианхе
Шанхай СИПГ
14' Желтая карточкаYihao Zhong
18' Желтая карточкаКэ Ши
1:0
44' ГолТалиска Андерсон
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67' Желтая карточкаШи-Хао Вэй
76' Желтая карточкаАрнаутович Марко
76' Желтая карточкаЧжан Сювэй
77' Желтая карточкаChuangyi Lin
90' Желтая карточкаОскар дос Сантос
90' Желтая карточкаХалк Живанилдо
90' Желтая карточкаФан Меи
2:0
90' ПенальтиТалиска Андерсон
90' Желтая карточкаBowen Huang2
32
Dianzuo
Liu
3
Фан
Меи
23
Ji-Su
Park
33
Yihao
Zhong
11
Чжан
Сювэй
10
Чжи
Чжэн
17
Liyn
Yang
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
21
Хай
Юй
25
Ахмедов
Одил
14
Ли
Шенглонг
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
- Защитник
-
3 Фан МеиЗащитник
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
-
33 Yihao ZhongЗащитник
-
11 Чжан СювэйПолузащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
12 Xin XuПолузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
-
34 Boxuan FengНападающий
-
16 Bowen Huang2
-
27 Shaocong Wu
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
5 Кэ ШиЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
25 Ахмедов ОдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
- Нападающий
-
37 Binbin Chen
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
14'
18'
44'
1:0
51'
64'
67'
68'
76'
76'
77'
88'
90'
90'
90'
90'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Чжоэр Касима Антлерс 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Касима Антлерс Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Далянь Ифан Тянцзинь Тэда 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Цюаньцзянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 3:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +11 =7 -2Шанхай СИПГ 3:0 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Урава Редс 1:1 Шанхай СИПГ
Шаньдун Лунэн 3:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Урава Редс Шанхай СИПГ 0:2 Шаньдун Лунэн Шанхай СИПГ 5:1 Тянцзинь Тэда Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 0:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Чонбук Моторс 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Пекин Женьхе Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс
Последние игры между собой
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Шанхай СИПГ: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Гуанчжоу Эвергранд 1:4 Шанхай СИПГ Кубок Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 4:0 Гуанчжоу Эвергранд Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Кубок Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:2 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|28
|21
|3
|4
|62 - 23
|66
|2.
|Бэйцзин Гоань
|28
|21
|1
|6
|53 - 23
|64
|3.
|Шанхай СИПГ
|28
|19
|5
|4
|55 - 25
|62
|4.
|Шаньдун Лунэн
|28
|14
|6
|8
|50 - 31
|48
|5.
|Цзянсу Сунин
|28
|13
|8
|7
|55 - 40
|47
|6.
|Ухань Чжоэр
|28
|11
|8
|9
|39 - 39
|41
|7.
|Тянцзинь Тэда
|28
|11
|5
|12
|40 - 42
|38
|8.
|Хэнань Цзянье
|28
|10
|7
|11
|37 - 43
|37
|9.
|Чуньцинь Лифан
|28
|9
|9
|10
|36 - 44
|36
|10.
|Далянь Ифан
|28
|9
|8
|11
|41 - 46
|35
|11.
|Гуанчжоу Фули
|28
|9
|5
|14
|53 - 67
|32
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|28
|8
|6
|14
|42 - 51
|30
|13.
|Хэбей Форчун
|28
|8
|6
|14
|34 - 51
|30
|14.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|28
|3
|13
|12
|35 - 50
|22
|15.
|Шеньчжень
|28
|4
|8
|16
|28 - 48
|20
|16.
|Пекин Женьхе
|28
|3
|4
|21
|25 - 62
|13
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