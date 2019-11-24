Норвегия: Типпелиген 2019
Ранхейм
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Стадион: EXTRA Arena
Лиллестрём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Предыдущие игры
Ранхейм Последние 20 матчей: +4 =5 -11Mjondalen1 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:2 Стабек Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм
Ранхейм 4:1 Одд Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Волеренга 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:2 Кристиансунд Викинг 2:2 Ранхейм Ранхейм 2:3 Мольде Хёугесунн 0:1 Ранхейм Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален
Лиллестрём Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лиллестрём 1:3 Стабек Викинг 3:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Волеренга Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём
Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Мольде 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Русенборг 3:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Бранн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Тромсё 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг
Последние игры между собой
Ранхейм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Лиллестрём: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|28
|19
|5
|4
|64 - 27
|62
|2.
|Будё-Глимт
|28
|14
|9
|5
|59 - 40
|51
|3.
|Одд
|28
|14
|7
|7
|42 - 35
|49
|4.
|Русенборг
|28
|13
|9
|6
|48 - 37
|48
|5.
|Викинг
|28
|12
|7
|9
|48 - 39
|43
|6.
|Кристиансунд
|28
|11
|8
|9
|40 - 36
|41
|7.
|Бранн
|28
|10
|10
|8
|31 - 26
|40
|8.
|Стабек
|28
|9
|9
|10
|33 - 33
|36
|9.
|Хёугесунн
|28
|8
|12
|8
|39 - 35
|36
|10.
|Волеренга
|28
|8
|10
|10
|37 - 39
|34
|11.
|Тромсё
|28
|8
|5
|15
|37 - 55
|29
|12.
|Лиллестрём
|28
|7
|8
|13
|31 - 45
|29
|13.
|Сарпсборг-08
|28
|5
|13
|10
|29 - 39
|28
|14.
|Стрёмсгодсет
|28
|6
|8
|14
|33 - 53
|26
|15.
|Ранхейм
|28
|6
|6
|16
|32 - 51
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
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