Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Ранхейм
 
Позже

Стадион:
Лиллестрём
1
Even
Barli
2
Joergen
Oeveraas
3
Daniel
Kvande
4
Фуру
Ивар
21
Торбьерн
Эггем
23
Adria
Mateo
Lopez
11
Eirik
Valla
Doennem
7
Региниуссен
Мадс
26
Ola
Solbakken
25
Бакенга
Мушага
14
Vegard
Oestraat
Erlien
1
Марко
Марич
II
5
Simen
Rafn
6
Тамм
Йоонас
4
Tobias
Sahlquist
3
Микальсен
Симен
14
Крогстад
Фредрик
19
Sheriff
Sinyan
23
Daniel
A.
Pedersen
7
Густавссон
Даниэль
8
Ifeanyi
Mathew
10
Ольсен
Томас
Ранхейм
4-3-3
Лиллестрём
4-4-1-1

Предыдущие игры

Ранхейм Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Mjondalen1 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:2 Стабек Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм
Ранхейм 4:1 Одд Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Волеренга 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:2 Кристиансунд Викинг 2:2 Ранхейм Ранхейм 2:3 Мольде Хёугесунн 0:1 Ранхейм Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален
Лиллестрём Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лиллестрём 1:3 Стабек Викинг 3:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Волеренга Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём
Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Мольде 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Русенборг 3:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Бранн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Тромсё 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг

Последние игры между собой

Ранхейм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Лиллестрём: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Лиллестрём 2:1 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 3:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Ранхейм Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 28 19 5 4 64 - 27 62
2. Будё-Глимт 28 14 9 5 59 - 40 51
3. Одд 28 14 7 7 42 - 35 49
4. Русенборг 28 13 9 6 48 - 37 48
5. Викинг 28 12 7 9 48 - 39 43
6. Кристиансунд 28 11 8 9 40 - 36 41
7. Бранн 28 10 10 8 31 - 26 40
8. Стабек 28 9 9 10 33 - 33 36
9. Хёугесунн 28 8 12 8 39 - 35 36
10. Волеренга 28 8 10 10 37 - 39 34
11. Тромсё 28 8 5 15 37 - 55 29
12. Лиллестрём 28 7 8 13 31 - 45 29
13. Сарпсборг-08 28 5 13 10 29 - 39 28
14. Стрёмсгодсет 28 6 8 14 33 - 53 26
15. Ранхейм 28 6 6 16 32 - 51 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 3 1 1 1 5 - 4 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...