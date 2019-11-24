Норвегия: Типпелиген 2019
Будё-Глимт
Позже
Стадион: Аспмира Стадион
Кристиансунд
26
Эвьен
Хэкон
11
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
22 Свеен ОлеНападающий
-
-
15 Runar Hauge
-
-
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +9 =7 -4Русенборг 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Бранн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 0:0 Мьёндален
Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Тромсё Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:3 Стабек Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт
Кристиансунд Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:2 Викинг Кристиансунд 2:2 Русенборг
Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Мьёндален Стабек 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|28
|19
|5
|4
|64 - 27
|62
|2.
|Будё-Глимт
|28
|14
|9
|5
|59 - 40
|51
|3.
|Одд
|28
|14
|7
|7
|42 - 35
|49
|4.
|Русенборг
|28
|13
|9
|6
|48 - 37
|48
|5.
|Викинг
|28
|12
|7
|9
|48 - 39
|43
|6.
|Кристиансунд
|28
|11
|8
|9
|40 - 36
|41
|7.
|Бранн
|28
|10
|10
|8
|31 - 26
|40
|8.
|Стабек
|28
|9
|9
|10
|33 - 33
|36
|9.
|Хёугесунн
|28
|8
|12
|8
|39 - 35
|36
|10.
|Волеренга
|28
|8
|10
|10
|37 - 39
|34
|11.
|Тромсё
|28
|8
|5
|15
|37 - 55
|29
|12.
|Лиллестрём
|28
|7
|8
|13
|31 - 45
|29
|13.
|Сарпсборг-08
|28
|5
|13
|10
|29 - 39
|28
|14.
|Стрёмсгодсет
|28
|6
|8
|14
|33 - 53
|26
|15.
|Ранхейм
|28
|6
|6
|16
|32 - 51
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
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