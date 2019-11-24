Норвегия: Типпелиген 2019

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Будё-Глимт
 
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Стадион:
Кристиансунд
12
Хайкин
Никита
29
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Берган
Вегар
2
Marius
Lode
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
26
Эвьен
Хэкон
7
Patrick
Berg
14
Ulrik
Saltnes
10
Philip
Zinckernagel
6
Vegard
Leikvoll
Moberg
11
Хёуге
Йенс
1
Макдермот
Шон
22
Bent
Soermo
5
Dan
Peter
Ulvestad
4
Christophe
Psyche
3
Christoffer
Aasbak
24
Sondre
Soerli
6
Andreas
Hopmark
10
Каллудра
Лиридон
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
14
Jesper
Isaksen
11
Кастрати
Фламур
Будё-Глимт
4-3-3
Кристиансунд
4-2-3-1

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Русенборг 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Бранн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 0:0 Мьёндален
Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Тромсё Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:3 Стабек Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт
Кристиансунд Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:2 Викинг Кристиансунд 2:2 Русенборг
Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Мьёндален Стабек 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Первый дивизион
Будё-Глимт 2:0 Кристиансунд Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 28 19 5 4 64 - 27 62
2. Будё-Глимт 28 14 9 5 59 - 40 51
3. Одд 28 14 7 7 42 - 35 49
4. Русенборг 28 13 9 6 48 - 37 48
5. Викинг 28 12 7 9 48 - 39 43
6. Кристиансунд 28 11 8 9 40 - 36 41
7. Бранн 28 10 10 8 31 - 26 40
8. Стабек 28 9 9 10 33 - 33 36
9. Хёугесунн 28 8 12 8 39 - 35 36
10. Волеренга 28 8 10 10 37 - 39 34
11. Тромсё 28 8 5 15 37 - 55 29
12. Лиллестрём 28 7 8 13 31 - 45 29
13. Сарпсборг-08 28 5 13 10 29 - 39 28
14. Стрёмсгодсет 28 6 8 14 33 - 53 26
15. Ранхейм 28 6 6 16 32 - 51 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 3 1 1 1 5 - 4 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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