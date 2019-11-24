Норвегия: Типпелиген 2019
Одд
Позже
Стадион: Скагерак Арена
Тромсё
23
Смит
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Bilal Njie
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Смит ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Lasse NilsenЗащитник
-
20 Барлоу ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Fitim AzemiНападающий
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +8 =6 -6Бранн 1:0 Одд Одд 3:2 Mjondalen1 Одд 0:3 Хёугесунн Стабек 0:0 Одд
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =4 -9Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё
Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде
Последние игры между собой
Одд: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Тромсё: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|28
|19
|5
|4
|64 - 27
|62
|2.
|Будё-Глимт
|28
|14
|9
|5
|59 - 40
|51
|3.
|Одд
|28
|14
|7
|7
|42 - 35
|49
|4.
|Русенборг
|28
|13
|9
|6
|48 - 37
|48
|5.
|Викинг
|28
|12
|7
|9
|48 - 39
|43
|6.
|Кристиансунд
|28
|11
|8
|9
|40 - 36
|41
|7.
|Бранн
|28
|10
|10
|8
|31 - 26
|40
|8.
|Стабек
|28
|9
|9
|10
|33 - 33
|36
|9.
|Хёугесунн
|28
|8
|12
|8
|39 - 35
|36
|10.
|Волеренга
|28
|8
|10
|10
|37 - 39
|34
|11.
|Тромсё
|28
|8
|5
|15
|37 - 55
|29
|12.
|Лиллестрём
|28
|7
|8
|13
|31 - 45
|29
|13.
|Сарпсборг-08
|28
|5
|13
|10
|29 - 39
|28
|14.
|Стрёмсгодсет
|28
|6
|8
|14
|33 - 53
|26
|15.
|Ранхейм
|28
|6
|6
|16
|32 - 51
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
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