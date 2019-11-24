Норвегия: Типпелиген 2019

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Одд
 
Позже

Стадион:
Тромсё
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
6
Хофф
Вебьёрн
14
Нордквелле
Фредрик
20
Леуритсен
Тобиас
22
Борвен
Торгейр
11
Рашани
Эльбасан
28
Jacob
Karlstroem
15
Андерсен
Магнус
22
Simen
Wangberg
26
Jostein
Gundersen
3
Антонсен
Кент-Аре
11
Тейлор
Роберт
23
Смит
Эрик
18
Onni
Valakari
6
Пиринен
Юха
7
Педерсен
Мортен-Гамст
30
Эспейор
Рунар
Одд
4-3-3
Тромсё
3-5-1-1

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Бранн 1:0 Одд Одд 3:2 Mjondalen1 Одд 0:3 Хёугесунн Стабек 0:0 Одд
Ранхейм 4:1 Одд Одд 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 2:3 Одд КФУМ 2:5 Одд Одд 3:0 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Одд Одд 3:1 Будё-Глимт Мольде 2:2 Одд Одд 1:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Одд Одд 2:1 Лиллестрём Мьёндален 2:0 Одд Одд 2:1 Стабек Одд 2:2 Мольде Будё-Глимт 3:0 Одд Кристиансунд 1:2 Одд
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё
Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде

Последние игры между собой

Одд: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Тромсё: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Тромсё 1:2 Одд Типпелиген Одд 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Одд Типпелиген Тромсё 2:2 Одд Типпелиген
Одд 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:1 Одд Типпелиген Тромсё 3:2 Одд Кубок Одд 0:0 Тромсё Типпелиген Одд 3:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:2 Одд Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 28 19 5 4 64 - 27 62
2. Будё-Глимт 28 14 9 5 59 - 40 51
3. Одд 28 14 7 7 42 - 35 49
4. Русенборг 28 13 9 6 48 - 37 48
5. Викинг 28 12 7 9 48 - 39 43
6. Кристиансунд 28 11 8 9 40 - 36 41
7. Бранн 28 10 10 8 31 - 26 40
8. Стабек 28 9 9 10 33 - 33 36
9. Хёугесунн 28 8 12 8 39 - 35 36
10. Волеренга 28 8 10 10 37 - 39 34
11. Тромсё 28 8 5 15 37 - 55 29
12. Лиллестрём 28 7 8 13 31 - 45 29
13. Сарпсборг-08 28 5 13 10 29 - 39 28
14. Стрёмсгодсет 28 6 8 14 33 - 53 26
15. Ранхейм 28 6 6 16 32 - 51 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 3 1 1 1 5 - 4 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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