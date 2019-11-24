Норвегия: Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Сарпсборг
Хёугесунн
77
Аскар
Армин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аскар АрминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
-
16 Bruno Leite2
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =9 -7Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Mjondalen1 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Бранн
Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Стабек Одд 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Сарпсборг-08 2:2 Викинг Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд
Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =8 -5Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет
Мольде 3:1 Хёугесунн Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Мьёндален 1:3 Хёугесунн Бранн 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Хёугесунн Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|28
|19
|5
|4
|64 - 27
|62
|2.
|Будё-Глимт
|28
|14
|9
|5
|59 - 40
|51
|3.
|Одд
|28
|14
|7
|7
|42 - 35
|49
|4.
|Русенборг
|28
|13
|9
|6
|48 - 37
|48
|5.
|Викинг
|28
|12
|7
|9
|48 - 39
|43
|6.
|Кристиансунд
|28
|11
|8
|9
|40 - 36
|41
|7.
|Бранн
|28
|10
|10
|8
|31 - 26
|40
|8.
|Стабек
|28
|9
|9
|10
|33 - 33
|36
|9.
|Хёугесунн
|28
|8
|12
|8
|39 - 35
|36
|10.
|Волеренга
|28
|8
|10
|10
|37 - 39
|34
|11.
|Тромсё
|28
|8
|5
|15
|37 - 55
|29
|12.
|Лиллестрём
|28
|7
|8
|13
|31 - 45
|29
|13.
|Сарпсборг-08
|28
|5
|13
|10
|29 - 39
|28
|14.
|Стрёмсгодсет
|28
|6
|8
|14
|33 - 53
|26
|15.
|Ранхейм
|28
|6
|6
|16
|32 - 51
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
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