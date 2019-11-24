Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Хёугесунн
0' 1'
30
Летелье
Александр
20
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
5
Гуннарссон
Никлас
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
8
Нильсен
Матти
17
Захариассен
Кристоффер
11
Линнсет
Йонатан
77
Аскар
Армин
48
Лафферти
Кайл
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
5
Benjamin
Hansen1
18
Грегор
Паскаль
23
Thore
Pedersen
7
Гринхейм
Кристиан
8
Тронстад
Сондре
34
Kevin
Martin
Krygaard
10
Niklas
Sandberg
I
11
Martin
Samuelsen1
33
Kristoffer
Velde
Сарпсборг-08
4-4-2
Хёугесунн
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Mjondalen1 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Бранн
Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Стабек Одд 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Сарпсборг-08 2:2 Викинг Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд
Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет
Мольде 3:1 Хёугесунн Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Мьёндален 1:3 Хёугесунн Бранн 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Хёугесунн Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 28 19 5 4 64 - 27 62
2. Будё-Глимт 28 14 9 5 59 - 40 51
3. Одд 28 14 7 7 42 - 35 49
4. Русенборг 28 13 9 6 48 - 37 48
5. Викинг 28 12 7 9 48 - 39 43
6. Кристиансунд 28 11 8 9 40 - 36 41
7. Бранн 28 10 10 8 31 - 26 40
8. Стабек 28 9 9 10 33 - 33 36
9. Хёугесунн 28 8 12 8 39 - 35 36
10. Волеренга 28 8 10 10 37 - 39 34
11. Тромсё 28 8 5 15 37 - 55 29
12. Лиллестрём 28 7 8 13 31 - 45 29
13. Сарпсборг-08 28 5 13 10 29 - 39 28
14. Стрёмсгодсет 28 6 8 14 33 - 53 26
15. Ранхейм 28 6 6 16 32 - 51 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 3 1 1 1 5 - 4 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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