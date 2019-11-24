Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Бранн
0' 1'
35
Hansen
Martin2
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
4
Tchamba
Bangou
22
Prosper
Mendy
7
Стенгель
Херман
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
1
Опдаль
Хокон
5
Грогор
Томас
15
Акоста
Бисмарк
4
Christian
Rismark
21
Кристиансен
Рубен
8
Хауген
Фредрик
16
Йенсен
Рубен
29
Бармен
Кристоффер
17
Соренсен
Гилли
11
Daouda
Bamba
19
Бериша
Ветон
Стрёмсгодсет
4-3-3
Бранн
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём
Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Одд Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет
Бранн Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Бранн 1:0 Одд Волеренга 1:0 Бранн Бранн 1:1 Будё-Глимт Сарпсборг-08 1:1 Бранн
Бранн 1:3 Осане Бранн 0:0 Мольде Русенборг 0:0 Бранн Бранн 0:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:0 Бранн Лиллестрём 1:3 Бранн Бранн 2:3 Тромсё Мьёндален 2:1 Бранн Ранхейм 0:3 Бранн Бранн 2:1 Стабек Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бранн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Типпелиген
Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:4 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 4:3 Стрёмсгодсет Кубок НМ Бранн 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 28 19 5 4 64 - 27 62
2. Будё-Глимт 28 14 9 5 59 - 40 51
3. Одд 28 14 7 7 42 - 35 49
4. Русенборг 28 13 9 6 48 - 37 48
5. Викинг 28 12 7 9 48 - 39 43
6. Кристиансунд 28 11 8 9 40 - 36 41
7. Бранн 28 10 10 8 31 - 26 40
8. Стабек 28 9 9 10 33 - 33 36
9. Хёугесунн 28 8 12 8 39 - 35 36
10. Волеренга 28 8 10 10 37 - 39 34
11. Тромсё 28 8 5 15 37 - 55 29
12. Лиллестрём 28 7 8 13 31 - 45 29
13. Сарпсборг-08 28 5 13 10 29 - 39 28
14. Стрёмсгодсет 28 6 8 14 33 - 53 26
15. Ранхейм 28 6 6 16 32 - 51 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 3 1 1 1 5 - 4 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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