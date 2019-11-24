Норвегия: Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Мариенлист
Бранн
42
Jack
Ipalibo
10
Moses
Mawa
16
Йенсен
Рубен
11
Daouda
Bamba
19
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
39 Саетра Ларс
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
-
19 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
-
18 Карадас АзарНападающий
-
41 Mikal Kvinge
-
-
32 Emil Kalsaas
-
12 Erik Holmen1
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =5 -11Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём
Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Одд Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет
Бранн Последние 20 матчей: +5 =8 -7Бранн 1:0 Одд Волеренга 1:0 Бранн Бранн 1:1 Будё-Глимт Сарпсборг-08 1:1 Бранн
Бранн 1:3 Осане Бранн 0:0 Мольде Русенборг 0:0 Бранн Бранн 0:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:0 Бранн Лиллестрём 1:3 Бранн Бранн 2:3 Тромсё Мьёндален 2:1 Бранн Ранхейм 0:3 Бранн Бранн 2:1 Стабек Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бранн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:4 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 4:3 Стрёмсгодсет Кубок НМ Бранн 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|28
|19
|5
|4
|64 - 27
|62
|2.
|Будё-Глимт
|28
|14
|9
|5
|59 - 40
|51
|3.
|Одд
|28
|14
|7
|7
|42 - 35
|49
|4.
|Русенборг
|28
|13
|9
|6
|48 - 37
|48
|5.
|Викинг
|28
|12
|7
|9
|48 - 39
|43
|6.
|Кристиансунд
|28
|11
|8
|9
|40 - 36
|41
|7.
|Бранн
|28
|10
|10
|8
|31 - 26
|40
|8.
|Стабек
|28
|9
|9
|10
|33 - 33
|36
|9.
|Хёугесунн
|28
|8
|12
|8
|39 - 35
|36
|10.
|Волеренга
|28
|8
|10
|10
|37 - 39
|34
|11.
|Тромсё
|28
|8
|5
|15
|37 - 55
|29
|12.
|Лиллестрём
|28
|7
|8
|13
|31 - 45
|29
|13.
|Сарпсборг-08
|28
|5
|13
|10
|29 - 39
|28
|14.
|Стрёмсгодсет
|28
|6
|8
|14
|33 - 53
|26
|15.
|Ранхейм
|28
|6
|6
|16
|32 - 51
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
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