Бразилия: Серия A 2019
Интернасьональ
0:1
Первый тайм: 16'
Форталеза
0:1
8' ГолOsvaldo
6
Uendel
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
30
Bruno
Melo
6
Carlinho
55
Juninho
V
97
Andre1
20
Romarinho3
11
Osvaldo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Собис РафаэлНападающий
-
-
45 Bruno Fuchs
-
33 Gustavo1
-
34 Erik
-
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
-
97 Andre1Полузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Нене БонильяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 KiezaНападающий
-
-
-
2 Tinga I
-
-
23 Max Walef
-
-
Ход матча
8'
0:1
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =5 -7Коринтианс 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Сеара 2:0 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ
Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 2:3 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Аваи 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Сантос Алагоано 1:0 Интернасьональ Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао
Форталеза Последние 20 матчей: +7 =4 -9Форталеза 3:0 Алагоано Форталеза 1:0 Сеара Коринтианс 3:2 Форталеза Форталеза 2:2 Атлетико Минейро
Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|34
|25
|6
|3
|73 - 30
|81
|2.
|Сантос
|34
|20
|8
|6
|53 - 30
|68
|3.
|Палмейрас
|34
|19
|11
|4
|53 - 27
|68
|4.
|Гремио
|34
|17
|8
|9
|57 - 34
|59
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|16
|8
|10
|47 - 31
|56
|6.
|Сан-Паулу
|0:0
|34
|14
|12
|8
|33 - 24
|54
|7.
|Интернасьональ
|0:1
|34
|14
|8
|12
|37 - 33
|50
|8.
|Коринтианс
|0:1
|34
|12
|14
|8
|36 - 30
|50
|9.
|Гойяс
|34
|13
|7
|14
|39 - 54
|46
|10.
|Форталеза
|1:0
|34
|13
|6
|15
|43 - 44
|45
|11.
|Байя
|34
|11
|11
|12
|39 - 38
|44
|12.
|Васко да Гама
|34
|11
|11
|12
|36 - 42
|44
|13.
|Атлетико Минейро
|34
|11
|8
|15
|39 - 45
|41
|14.
|Ботафого Рибейрао
|1:0
|34
|12
|3
|19
|29 - 41
|39
|15.
|Сеара
|0:0
|34
|10
|7
|17
|32 - 33
|37
|16.
|Крузейро
|34
|7
|15
|12
|27 - 40
|36
|17.
|Флуминенсе
|33
|9
|8
|16
|33 - 44
|35
|18.
|Алагоано
|33
|7
|8
|18
|21 - 50
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|0:0
|34
|5
|11
|18
|26 - 48
|26
|20.
|Аваи
|0:0
|34
|3
|10
|21
|16 - 51
|19
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