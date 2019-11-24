Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Интернасьональ
0:1
Первый тайм: 16'
Форталеза
0'
0:1
8' Гол
Osvaldo
16'
12
Marcelo
Lomba
31
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
99
William
Pottker
10
Д'Алессандро
Андрес
88
Patrick
I
9
Герреро
Паоло
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
30
Bruno
Melo
6
Carlinho
15
Felipe
Martins3
55
Juninho
V
97
Andre1
20
Romarinho3
11
Osvaldo
9
Веллингтон
Паулиста
Интернасьональ
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Osvaldo
(Romarinho3)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Коринтианс 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Сеара 2:0 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ
Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 2:3 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Аваи 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Сантос Алагоано 1:0 Интернасьональ Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао
Форталеза Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Форталеза 3:0 Алагоано Форталеза 1:0 Сеара Коринтианс 3:2 Форталеза Форталеза 2:2 Атлетико Минейро
Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Форталеза 0:1 Интернасьональ Серия A Форталеза 1:0 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 3:0 Форталеза Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 34 25 6 3 73 - 30 81
2. Сантос 34 20 8 6 53 - 30 68
3. Палмейрас 34 19 11 4 53 - 27 68
4. Гремио 34 17 8 9 57 - 34 59
5. Атлетико Паранаэнсе 34 16 8 10 47 - 31 56
6. Сан-Паулу 0:0 34 14 12 8 33 - 24 54
7. Интернасьональ 0:1 34 14 8 12 37 - 33 50
8. Коринтианс 0:1 34 12 14 8 36 - 30 50
9. Гойяс 34 13 7 14 39 - 54 46
10. Форталеза 1:0 34 13 6 15 43 - 44 45
11. Байя 34 11 11 12 39 - 38 44
12. Васко да Гама 34 11 11 12 36 - 42 44
13. Атлетико Минейро 34 11 8 15 39 - 45 41
14. Ботафого Рибейрао 1:0 34 12 3 19 29 - 41 39
15. Сеара 0:0 34 10 7 17 32 - 33 37
16. Крузейро 34 7 15 12 27 - 40 36
17. Флуминенсе 33 9 8 16 33 - 44 35
18. Алагоано 33 7 8 18 21 - 50 29
19. Шапекоэнсе 0:0 34 5 11 18 26 - 48 26
20. Аваи 0:0 34 3 10 21 16 - 51 19


Загрузка...