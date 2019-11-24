Бразилия: Серия A 2019
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 HyoranПолузащитник
- Нападающий
-
10 Адриано ЛуисНападающий
-
-
13 Luan IV
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Визеу ФелипеНападающий
-
90 Андре ФилипеНападающий
-
25 Pepe3
-
13 Romulo1
-
-
-
-
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +12 =5 -3Байя 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Коринтианс Васко да Гама 1:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сеара
Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Аваи 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Сантос 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас
Гремио Последние 20 матчей: +11 =3 -6Гремио 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Гремио Гремио 2:1 Алагоано Гремио 2:0 Интернасьональ
Васко да Гама 1:3 Гремио Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 5:0 Гремио Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Гремио: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Гремио 0:2 Палмейрас Серия A Гремио 1:3 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Гремио Серия A Палмейрас 1:1 Гремио Кубок Гремио 2:1 Палмейрас Кубок Гремио 0:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:3 Гремио Серия A Палмейрас 3:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 0:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 2:0 Гремио Кубок Бразилии Гремио 1:0 Палмейрас Серия A Гремио 2:2 Палмейрас Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|34
|25
|6
|3
|73 - 30
|81
|2.
|Палмейрас
|33
|19
|11
|3
|52 - 25
|68
|3.
|Сантос
|34
|20
|8
|6
|53 - 30
|68
|4.
|Гремио
|33
|16
|8
|9
|55 - 33
|56
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|15
|8
|10
|46 - 31
|53
|6.
|Сан-Паулу
|33
|14
|11
|8
|33 - 24
|53
|7.
|Интернасьональ
|33
|14
|8
|11
|37 - 32
|50
|8.
|Коринтианс
|33
|12
|14
|7
|36 - 29
|50
|9.
|Байя
|33
|11
|11
|11
|36 - 34
|44
|10.
|Васко да Гама
|34
|11
|11
|12
|36 - 42
|44
|11.
|Гойяс
|33
|12
|7
|14
|35 - 51
|43
|12.
|Форталеза
|33
|12
|6
|15
|42 - 44
|42
|13.
|Атлетико Минейро
|33
|11
|8
|14
|39 - 44
|41
|14.
|Ботафого Рибейрао
|33
|11
|3
|19
|28 - 41
|36
|15.
|Сеара
|33
|10
|6
|17
|32 - 33
|36
|16.
|Крузейро
|34
|7
|15
|12
|27 - 40
|36
|17.
|Флуминенсе
|33
|9
|8
|16
|33 - 44
|35
|18.
|Алагоано
|33
|7
|8
|18
|21 - 50
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|33
|5
|10
|18
|26 - 48
|25
|20.
|Аваи
|33
|3
|9
|21
|16 - 51
|18
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