Бразилия: Серия A 2019

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Палмейрас
0:0
Первый тайм: 5'
Гремио
0' 5'
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
4
Vitor
Hugo
III2
6
Diogo
VII
19
Энрике
Бруно
5
Тьяго
Сантос
7
Dudu
X
20
Лима
Лукас
II
9
Борха
Мигель
8
Ze
Rafael
48
Виктор
Пауло
VII
2
Лео
Моура
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
14
Матеус
Энрике
8
Майкон
Тьяго
23
Alisson
II
18
Лусиано
Невес
11
Эвертон
Соарес
9
Тарделли
Диего
Палмейрас
4-3-3
Гремио
4-2-3-1

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Байя 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Коринтианс Васко да Гама 1:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сеара
Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Аваи 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Сантос 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас
Гремио Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Гремио 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Гремио Гремио 2:1 Алагоано Гремио 2:0 Интернасьональ
Васко да Гама 1:3 Гремио Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 5:0 Гремио Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Гремио: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Палмейрас 1:2 Гремио Кубок Либертадорес Гремио 0:1 Палмейрас Кубок Либертадорес Гремио 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Гремио Серия A
Гремио 0:2 Палмейрас Серия A Гремио 1:3 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Гремио Серия A Палмейрас 1:1 Гремио Кубок Гремио 2:1 Палмейрас Кубок Гремио 0:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:3 Гремио Серия A Палмейрас 3:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 0:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 2:0 Гремио Кубок Бразилии Гремио 1:0 Палмейрас Серия A Гремио 2:2 Палмейрас Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 34 25 6 3 73 - 30 81
2. Палмейрас 33 19 11 3 52 - 25 68
3. Сантос 34 20 8 6 53 - 30 68
4. Гремио 33 16 8 9 55 - 33 56
5. Атлетико Паранаэнсе 33 15 8 10 46 - 31 53
6. Сан-Паулу 33 14 11 8 33 - 24 53
7. Интернасьональ 33 14 8 11 37 - 32 50
8. Коринтианс 33 12 14 7 36 - 29 50
9. Байя 33 11 11 11 36 - 34 44
10. Васко да Гама 34 11 11 12 36 - 42 44
11. Гойяс 33 12 7 14 35 - 51 43
12. Форталеза 33 12 6 15 42 - 44 42
13. Атлетико Минейро 33 11 8 14 39 - 44 41
14. Ботафого Рибейрао 33 11 3 19 28 - 41 36
15. Сеара 33 10 6 17 32 - 33 36
16. Крузейро 34 7 15 12 27 - 40 36
17. Флуминенсе 33 9 8 16 33 - 44 35
18. Алагоано 33 7 8 18 21 - 50 29
19. Шапекоэнсе 33 5 10 18 26 - 48 25
20. Аваи 33 3 9 21 16 - 51 18
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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