Бразилия: Серия A 2019

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Ботафого Рибейрао
1:0
Второй тайм: 56'
Коринтианс
0'
1:0
19' Гол
Соуза Диего
22' Желтая карточка
Соуза Диего
56'
1
Roberto
Fernandes1
13
Fernando
Costanza
14
Marcelo
Conceicao
2
Gabriel
Paulista
XVI
31
Yuri
VI
8
Cicero
II
5
Joao
Paulo
I
28
Rhuan
Castro
10
Alex
Santana
II
18
Igor
Cassio
7
Соуза
Диего
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Manoel
Ribeiro
II
26
Жил
Карлос
35
Авелар
Данило
11
Junior
Urso
28
Рамиро
5
Gabriel
Paulista
VIII
38
Pedrinho
VI2
9
Вагнер
Лав
19
Gustavo
Souza
III
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Коринтианс
4-4-2

Ход матча

19'
Соуза Диего
(Alex Santana II)
1:0
22'
Соуза Диего
 

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Коринтианс 0:0 Интернасьональ Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 3:2 Форталеза Фламенго 4:1 Коринтианс
Алагоано 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос Коринтианс 1:2 Крузейро Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Коринтианс: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Товарищеские матчи Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Паулиста Коринтианс 1:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1
Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 0:3 Коринтианс Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Коринтианс 2:1 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Паулиста Ботафого Рибейрао 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Коринтианс 1:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Коринтианс 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Campeonato Paulista
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 34 25 6 3 73 - 30 81
2. Сантос 34 20 8 6 53 - 30 68
3. Палмейрас 34 19 11 4 53 - 27 68
4. Гремио 34 17 8 9 57 - 34 59
5. Атлетико Паранаэнсе 34 16 8 10 47 - 31 56
6. Сан-Паулу 0:0 34 14 12 8 33 - 24 54
7. Интернасьональ 0:1 34 14 8 12 37 - 33 50
8. Коринтианс 0:1 34 12 14 8 36 - 30 50
9. Гойяс 34 13 7 14 39 - 54 46
10. Форталеза 1:0 34 13 6 15 43 - 44 45
11. Байя 34 11 11 12 39 - 38 44
12. Васко да Гама 34 11 11 12 36 - 42 44
13. Атлетико Минейро 34 11 8 15 39 - 45 41
14. Ботафого Рибейрао 1:0 34 12 3 19 29 - 41 39
15. Сеара 0:0 34 10 7 17 32 - 33 37
16. Крузейро 34 7 15 12 27 - 40 36
17. Флуминенсе 33 9 8 16 33 - 44 35
18. Алагоано 33 7 8 18 21 - 50 29
19. Шапекоэнсе 0:0 34 5 11 18 26 - 48 26
20. Аваи 0:0 34 3 10 21 16 - 51 19
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    22'
    Соуза Диего получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Соуза Диего бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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