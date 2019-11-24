Бразилия: Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
1:0
Второй тайм: 56'
Коринтианс
1:0
19' ГолСоуза Диего
22' Желтая карточкаСоуза Диего
31
Yuri
VI
28
Rhuan
Castro
18
Igor
Cassio
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
11
Junior
Urso
28
Рамиро
38
Pedrinho
VI2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Rhuan CastroПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Igor CassioПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Lucas Barros
-
27 Rickson
-
21 Lucas Campos
-
25 Wenderson1
-
-
-
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
-
28 РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Pedrinho VI2Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 MarllonЗащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
-
31 JandersonПолузащитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Jadson I
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
19'
1:0
22'
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =2 -13Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс Последние 20 матчей: +5 =9 -6Коринтианс 0:0 Интернасьональ Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 3:2 Форталеза Фламенго 4:1 Коринтианс
Алагоано 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос Коринтианс 1:2 Крузейро Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Коринтианс: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 0:3 Коринтианс Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Коринтианс 2:1 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Паулиста Ботафого Рибейрао 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Коринтианс 1:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Коринтианс 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Campeonato Paulista
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|34
|25
|6
|3
|73 - 30
|81
|2.
|Сантос
|34
|20
|8
|6
|53 - 30
|68
|3.
|Палмейрас
|34
|19
|11
|4
|53 - 27
|68
|4.
|Гремио
|34
|17
|8
|9
|57 - 34
|59
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|16
|8
|10
|47 - 31
|56
|6.
|Сан-Паулу
|0:0
|34
|14
|12
|8
|33 - 24
|54
|7.
|Интернасьональ
|0:1
|34
|14
|8
|12
|37 - 33
|50
|8.
|Коринтианс
|0:1
|34
|12
|14
|8
|36 - 30
|50
|9.
|Гойяс
|34
|13
|7
|14
|39 - 54
|46
|10.
|Форталеза
|1:0
|34
|13
|6
|15
|43 - 44
|45
|11.
|Байя
|34
|11
|11
|12
|39 - 38
|44
|12.
|Васко да Гама
|34
|11
|11
|12
|36 - 42
|44
|13.
|Атлетико Минейро
|34
|11
|8
|15
|39 - 45
|41
|14.
|Ботафого Рибейрао
|1:0
|34
|12
|3
|19
|29 - 41
|39
|15.
|Сеара
|0:0
|34
|10
|7
|17
|32 - 33
|37
|16.
|Крузейро
|34
|7
|15
|12
|27 - 40
|36
|17.
|Флуминенсе
|33
|9
|8
|16
|33 - 44
|35
|18.
|Алагоано
|33
|7
|8
|18
|21 - 50
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|0:0
|34
|5
|11
|18
|26 - 48
|26
|20.
|Аваи
|0:0
|34
|3
|10
|21
|16 - 51
|19
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