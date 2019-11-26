Бразилия: Серия A 2019
Алагоано
0:1
Конец матча
Флуминенсе
16' Желтая карточкаАллан Соуза
35' Желтая карточкаАподи Диаллиссон
37' Желтая карточкаYuri Oliveira Lima
0:1
50' ГолJony Gonzalez
72' Желтая карточкаАлан Коста
12
Jordi
8
Dawhan
16
Euller
II
15
Клебер
Жан
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
29
Аллан
Соуза
10
Гансо
Пауло
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
-
8 DawhanЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Euller IIЗащитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Lucas Dias2
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Douglas XV
-
5 Airton I
-
-
12 Lucao3
-
17 Evanilson
Ход матча
16'
35'
50'
0:1
72'
Предыдущие игры
Алагоано Последние 20 матчей: +6 =3 -11Форталеза 3:0 Алагоано Алагоано 0:3 Васко да Гама Гремио 2:1 Алагоано Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано
Алагоано 2:1 Коринтианс Фламенго 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Васко да Гама
Сеара 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Фламенго 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе
Последние игры между собой
Алагоано: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Флуминенсе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|34
|25
|6
|3
|73 - 30
|81
|2.
|Сантос
|34
|20
|8
|6
|53 - 30
|68
|3.
|Палмейрас
|34
|19
|11
|4
|53 - 27
|68
|4.
|Гремио
|34
|17
|8
|9
|57 - 34
|59
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|16
|8
|10
|47 - 31
|56
|6.
|Сан-Паулу
|34
|14
|12
|8
|34 - 25
|54
|7.
|Интернасьональ
|34
|14
|9
|11
|39 - 34
|51
|8.
|Коринтианс
|34
|12
|14
|8
|36 - 30
|50
|9.
|Гойяс
|34
|13
|7
|14
|39 - 54
|46
|10.
|Байя
|34
|11
|11
|12
|39 - 38
|44
|11.
|Васко да Гама
|34
|11
|11
|12
|36 - 42
|44
|12.
|Форталеза
|34
|12
|7
|15
|44 - 46
|43
|13.
|Атлетико Минейро
|34
|11
|8
|15
|39 - 45
|41
|14.
|Ботафого Рибейрао
|34
|12
|3
|19
|29 - 41
|39
|15.
|Флуминенсе
|34
|10
|8
|16
|34 - 44
|38
|16.
|Сеара
|34
|10
|7
|17
|33 - 34
|37
|17.
|Крузейро
|34
|7
|15
|12
|27 - 40
|36
|18.
|Алагоано
|34
|7
|8
|19
|21 - 51
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|34
|6
|10
|18
|27 - 48
|28
|20.
|Аваи
|34
|3
|9
|22
|16 - 52
|18
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