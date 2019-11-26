Бразилия: Серия A 2019

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Алагоано
0:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
16' Желтая карточка
Аллан Соуза
35' Желтая карточка
Аподи Диаллиссон
37' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima
0:1
50' Гол
Jony Gonzalez
72' Желтая карточка
Алан Коста
90'+5
12
Jordi
8
Dawhan
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
16
Euller
II
15
Клебер
Жан
7
Joao
Vitor
II
23
Bruno
Alves
IV
29
Jonathan
David
Gomez
20
Аподи
Диаллиссон
9
Ricardo
Bueno
1
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
29
Аллан
Соуза
6
Yuri
Oliveira
Lima
11
Jony
Gonzalez
10
Гансо
Пауло
32
Marcos
Paulo2
Алагоано
4-2-3-1
Флуминенсе
4-4-1-1

Ход матча

16'
 
Аллан Соуза
35'
Аподи Диаллиссон
 
37'
 
Yuri Oliveira Lima
50'
0:1
Jony Gonzalez
(Marcos Paulo2)
53'
Warley Leandro
Bruno Alves IV
 
58'
Rafael Chagas Rafinha
Euller II
 
65'
Alisson Safira
Клебер Жан
 
65'
 
Airton I
Yuri Oliveira Lima
71'
 
Pablo III
Marcos Paulo2
72'
Алан Коста
 
78'
 
Нене Андерсон
Daniel XII

Предыдущие игры

Алагоано Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Форталеза 3:0 Алагоано Алагоано 0:3 Васко да Гама Гремио 2:1 Алагоано Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано
Алагоано 2:1 Коринтианс Фламенго 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Васко да Гама
Сеара 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Фламенго 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе

Последние игры между собой

Алагоано: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Флуминенсе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Флуминенсе 0:1 Алагоано Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 34 25 6 3 73 - 30 81
2. Сантос 34 20 8 6 53 - 30 68
3. Палмейрас 34 19 11 4 53 - 27 68
4. Гремио 34 17 8 9 57 - 34 59
5. Атлетико Паранаэнсе 34 16 8 10 47 - 31 56
6. Сан-Паулу 34 14 12 8 34 - 25 54
7. Интернасьональ 34 14 9 11 39 - 34 51
8. Коринтианс 34 12 14 8 36 - 30 50
9. Гойяс 34 13 7 14 39 - 54 46
10. Байя 34 11 11 12 39 - 38 44
11. Васко да Гама 34 11 11 12 36 - 42 44
12. Форталеза 34 12 7 15 44 - 46 43
13. Атлетико Минейро 34 11 8 15 39 - 45 41
14. Ботафого Рибейрао 34 12 3 19 29 - 41 39
15. Флуминенсе 34 10 8 16 34 - 44 38
16. Сеара 34 10 7 17 33 - 34 37
17. Крузейро 34 7 15 12 27 - 40 36
18. Алагоано 34 7 8 19 21 - 51 29
19. Шапекоэнсе 34 6 10 18 27 - 48 28
20. Аваи 34 3 9 22 16 - 52 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Yuri Oliveira Lima получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Аподи Диаллиссон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Аллан Соуза получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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