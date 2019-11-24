Бразилия: Серия A 2019
1:0
8' ГолМоура Рафаэл
2:0
12' ГолMichael 3
37' Желтая карточкаПедро Жоао II
49' Желтая карточкаГерра Алехандро
2:1
59' ГолGilberto IV
3:1
71' ГолDos Santos Souza Junior Gilberto
3:2
77' ГолПедро Жоао II
4:2
79' ГолMarlone
86' Желтая карточкаMichael 3
86' Желтая карточкаМоура Рафаэл
4:3
90' ГолФернандао
23
Tadeu
I
32
Yago
20
Leo
Sena
11
Michael
3
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
11
Lucca
77
Артур
IV
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
32 YagoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
2 Kevin IIЗащитник
-
33 Лукао ЛукасЗащитник
-
10 MarloneПолузащитник
-
-
77 Dudu XII
-
35 Breno3
-
-
17 Rafinha XI
-
70 Vinicius5
-
97 Giovanny
-
-
96 Kaio Nunes
Ход матча
8'
1:0
12'
2:0
37'
46'
49'
59'
2:1
66'
77'
3:2
79'
4:2
86'
86'
88'
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Васко да Гама 1:1 Гойяс Гойяс 0:3 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Гойяс 2:0 Аваи
Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама
Байя Последние 20 матчей: +6 =7 -7Байя 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Байя Байя 1:1 Шапекоэнсе Крузейро 1:1 Байя
Сантос 1:0 Байя Байя 2:3 Интернасьональ Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Байя: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|34
|25
|6
|3
|73 - 30
|81
|2.
|Сантос
|34
|20
|8
|6
|53 - 30
|68
|3.
|Палмейрас
|34
|19
|11
|4
|53 - 27
|68
|4.
|Гремио
|34
|17
|8
|9
|57 - 34
|59
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|34
|16
|8
|10
|47 - 31
|56
|6.
|Сан-Паулу
|33
|14
|11
|8
|33 - 24
|53
|7.
|Интернасьональ
|33
|14
|8
|11
|37 - 32
|50
|8.
|Коринтианс
|33
|12
|14
|7
|36 - 29
|50
|9.
|Гойяс
|4:2
|34
|13
|7
|14
|39 - 53
|46
|10.
|Байя
|2:4
|34
|11
|11
|12
|38 - 38
|44
|11.
|Васко да Гама
|34
|11
|11
|12
|36 - 42
|44
|12.
|Форталеза
|33
|12
|6
|15
|42 - 44
|42
|13.
|Атлетико Минейро
|0:1
|34
|11
|8
|15
|39 - 45
|41
|14.
|Ботафого Рибейрао
|33
|11
|3
|19
|28 - 41
|36
|15.
|Сеара
|33
|10
|6
|17
|32 - 33
|36
|16.
|Крузейро
|34
|7
|15
|12
|27 - 40
|36
|17.
|Флуминенсе
|33
|9
|8
|16
|33 - 44
|35
|18.
|Алагоано
|33
|7
|8
|18
|21 - 50
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|33
|5
|10
|18
|26 - 48
|25
|20.
|Аваи
|33
|3
|9
|21
|16 - 51
|18
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