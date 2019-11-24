Бразилия: Серия A 2019

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Гойяс
4:3
Конец матча
Байя
0'
1:0
8' Гол
Моура Рафаэл
2:0
12' Гол
Michael 3
37' Желтая карточка
Педро Жоао II
49' Желтая карточка
Герра Алехандро
2:1
59' Гол
Gilberto IV
3:1
71' Гол
Dos Santos Souza Junior Gilberto
3:2
77' Гол
Педро Жоао II
4:2
79' Гол
Marlone
86' Желтая карточка
Michael 3
86' Желтая карточка
Моура Рафаэл
4:3
90' Гол
Фернандао
90'+5
23
Tadeu
I
32
Yago
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
86
Marcelo
Hermes
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
20
Leo
Sena
30
Leandro
Barcia
98
Таллиш
Энрике
11
Michael
3
9
Моура
Рафаэл
1
Douglas
Friedrich
23
Педро
Жоао
II
3
Wanderson
VIII
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
7
Jose
Elber
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
11
Lucca
9
Gilberto
IV
77
Артур
IV
Гойяс
4-2-3-1
Байя
4-4-2

Ход матча

8'
Моура Рафаэл
(Leandro Barcia)
1:0
12'
Michael 3
(Leandro Barcia)
2:0
37'
 
Педро Жоао II
46'
 
Герра Алехандро
Lucca
49'
 
Герра Алехандро
59'
2:1
Gilberto IV
(Jose Elber)
62'
 
Nino Paraiba
Ronaldo VI
66'
Marlone
Таллиш Энрике
 
71'
Dos Santos Souza Junior Gilberto
(Marcelo Hermes)
3:1
77'
3:2
Педро Жоао II
(Gregore)
77'
 
Фернандао
Артур IV
79'
Marlone
4:2
81'
Kaio Nunes
Leandro Barcia
 
86'
Michael 3
 
86'
Моура Рафаэл
 
88'
Rafinha XI
Michael 3
 
90'
4:3
Фернандао
(Gregore)

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Васко да Гама 1:1 Гойяс Гойяс 0:3 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Гойяс 2:0 Аваи
Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама
Байя Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Байя 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Байя Байя 1:1 Шапекоэнсе Крузейро 1:1 Байя
Сантос 1:0 Байя Байя 2:3 Интернасьональ Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Байя: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Байя 1:1 Гойяс Серия A Байя 4:2 Гойяс Серия B Гойяс 0:2 Байя Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 34 25 6 3 73 - 30 81
2. Сантос 34 20 8 6 53 - 30 68
3. Палмейрас 34 19 11 4 53 - 27 68
4. Гремио 34 17 8 9 57 - 34 59
5. Атлетико Паранаэнсе 1:0 34 16 8 10 47 - 31 56
6. Сан-Паулу 33 14 11 8 33 - 24 53
7. Интернасьональ 33 14 8 11 37 - 32 50
8. Коринтианс 33 12 14 7 36 - 29 50
9. Гойяс 4:2 34 13 7 14 39 - 53 46
10. Байя 2:4 34 11 11 12 38 - 38 44
11. Васко да Гама 34 11 11 12 36 - 42 44
12. Форталеза 33 12 6 15 42 - 44 42
13. Атлетико Минейро 0:1 34 11 8 15 39 - 45 41
14. Ботафого Рибейрао 33 11 3 19 28 - 41 36
15. Сеара 33 10 6 17 32 - 33 36
16. Крузейро 34 7 15 12 27 - 40 36
17. Флуминенсе 33 9 8 16 33 - 44 35
18. Алагоано 33 7 8 18 21 - 50 29
19. Шапекоэнсе 33 5 10 18 26 - 48 25
20. Аваи 33 3 9 21 16 - 51 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Педро Жоао II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Michael бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Моура Рафаэл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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