Китай: Суперлига 2019
Гуанчжоу Фули
1:4
Конец матча
Стадион: Юесиушан
Бэйцзин Гоань
0:1
28' ГолАугусто Ренато
0:2
31' ГолБакамбу Седрик
0:3
33' ГолБакамбу Седрик
1:3
42' ГолСаба Диа
45' Желтая карточкаZhizhao Chen
1:4
49' ГолЮйнин Чжан
63' Желтая карточкаChun Lok Than
69' Желтая карточкаZheng Zou
88' Желтая карточкаФернандо Мартинс
20
Miao
Tang
II
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
32
Zhizhao
Chen
13
Chugui
Ye
10
Саба
Диа
23
Lin
Lu
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
3
Yang
Yu1
18
Jin
Taiyan
8
Пяо
Чэн
10
Сичжэ
Чжан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Miao Tang IIЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Chugui YeПолузащитник
-
10 Саба ДиаПолузащитник
-
23 Lin LuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Хайфэн ДинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чжи СяоНападающий
-
9 Hong GuiНападающий
-
-
22 Jiaqi Han
-
Главный тренер: Katsuhito Kinoshi
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
3 Yang Yu1Защитник
-
18 Jin TaiyanЗащитник
- Полузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
10 Сичжэ ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Сень ХоуВратарь
-
28 Цзян ТаоЗащитник
-
30 Тэнлун ЛэйЗащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ziming Wang
-
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
28'
0:1
31'
0:2
33'
0:3
42'
1:3
45'
46'
49'
1:4
61'
63'
69'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
1 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ухань Чжоэр 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн
Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +12 =1 -7Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Тянцзинь Цюаньцзянь 0:3 Бэйцзин Гоань
Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Далянь Ифан 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Шаньдун Лунэн 2:1 Бэйцзин Гоань Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Пекин Женьхе Бэйцзин Гоань 4:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 3:0 Ухань Чжоэр Шаньдун Лунэн 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань
Последние игры между собой
Гуанчжоу Фули: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Бэйцзин Гоань: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Бэйцзин Гоань 2:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Бэйцзин Гоань 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 0:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Гуанчжоу Фули 3:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Бэйцзин Гоань 6:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Гуанчжоу Фули 0:1 Бэйцзин Гоань Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|29
|22
|3
|4
|65 - 24
|69
|2.
|Бэйцзин Гоань
|29
|22
|1
|6
|57 - 24
|67
|3.
|Шанхай СИПГ
|29
|19
|6
|4
|56 - 26
|63
|4.
|Шаньдун Лунэн
|29
|15
|6
|8
|53 - 32
|51
|5.
|Цзянсу Сунин
|29
|14
|8
|7
|58 - 41
|50
|6.
|Ухань Чжоэр
|29
|12
|8
|9
|40 - 39
|44
|7.
|Тянцзинь Тэда
|29
|11
|5
|13
|41 - 45
|38
|8.
|Хэнань Цзянье
|29
|10
|8
|11
|40 - 46
|38
|9.
|Чуньцинь Лифан
|29
|9
|9
|11
|36 - 45
|36
|10.
|Далянь Ифан
|29
|9
|8
|12
|42 - 51
|35
|11.
|Гуанчжоу Фули
|29
|9
|5
|15
|54 - 71
|32
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|29
|8
|6
|15
|43 - 54
|30
|13.
|Хэбей Форчун
|29
|8
|6
|15
|35 - 54
|30
|14.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|29
|4
|13
|12
|40 - 51
|25
|15.
|Шеньчжень
|29
|4
|9
|16
|31 - 51
|21
|16.
|Пекин Женьхе
|29
|3
|5
|21
|26 - 63
|14
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