Китай: Суперлига 2019

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Гуанчжоу Фули
1:4
Конец матча

Стадион:
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
28' Гол
Аугусто Ренато
0:2
31' Гол
Бакамбу Седрик
0:3
33' Гол
Бакамбу Седрик
1:3
42' Гол
Саба Диа
45' Желтая карточка
Zhizhao Chen
1:4
49' Гол
Юйнин Чжан
63' Желтая карточка
Chun Lok Than
69' Желтая карточка
Zheng Zou
88' Желтая карточка
Фернандо Мартинс
90'+4
1
Yuelei
Cheng
20
Miao
Tang
II
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
2
Zheng
Zou
32
Zhizhao
Chen
8
Дембеле
Мусса
13
Chugui
Ye
10
Саба
Диа
23
Lin
Lu
7
Захави
Эран
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
2
Min-Jae
Kim2
3
Yang
Yu1
18
Jin
Taiyan
23
Йеннарис
Никлас
8
Пяо
Чэн
10
Сичжэ
Чжан
5
Аугусто
Ренато
17
Бакамбу
Седрик
9
Юйнин
Чжан
Гуанчжоу Фули
4-2-3-1
Бэйцзин Гоань
4-3-1-2

Ход матча

28'
0:1
Аугусто Ренато
31'
0:2
Бакамбу Седрик
(Сичжэ Чжан)
33'
0:3
Бакамбу Седрик
(Аугусто Ренато)
42'
Саба Диа
(Miao Tang II)
1:3
45'
Zhizhao Chen
 
46'
Hong Gui
Zhizhao Chen
 
49'
1:4
Юйнин Чжан
(Сичжэ Чжан)
61'
Chun Lok Than
Lin Lu
 
63'
Chun Lok Than
 
69'
Zheng Zou
 
73'
 
Пен Лю
Пяо Чэн
75'
Yunlong Fan
Miao Tang II
 
77'
 
Фернандо Мартинс
Бакамбу Седрик
79'
 
Ziming Wang
Юйнин Чжан
88'
 
Фернандо Мартинс

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ухань Чжоэр 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн
Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Тянцзинь Цюаньцзянь 0:3 Бэйцзин Гоань
Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Далянь Ифан 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Шаньдун Лунэн 2:1 Бэйцзин Гоань Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Пекин Женьхе Бэйцзин Гоань 4:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 3:0 Ухань Чжоэр Шаньдун Лунэн 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань

Последние игры между собой

Гуанчжоу Фули: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Бэйцзин Гоань: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 0:3 Бэйцзин Гоань Суперлига Гуанчжоу Фули 0:3 Бэйцзин Гоань Кубок Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули Кубок
Бэйцзин Гоань 2:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Бэйцзин Гоань 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 0:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Гуанчжоу Фули 3:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Бэйцзин Гоань 6:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Гуанчжоу Фули 0:1 Бэйцзин Гоань Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 29 22 3 4 65 - 24 69
2. Бэйцзин Гоань 29 22 1 6 57 - 24 67
3. Шанхай СИПГ 29 19 6 4 56 - 26 63
4. Шаньдун Лунэн 29 15 6 8 53 - 32 51
5. Цзянсу Сунин 29 14 8 7 58 - 41 50
6. Ухань Чжоэр 29 12 8 9 40 - 39 44
7. Тянцзинь Тэда 29 11 5 13 41 - 45 38
8. Хэнань Цзянье 29 10 8 11 40 - 46 38
9. Чуньцинь Лифан 29 9 9 11 36 - 45 36
10. Далянь Ифан 29 9 8 12 42 - 51 35
11. Гуанчжоу Фули 29 9 5 15 54 - 71 32
12. Шанхай Шэньхуа 29 8 6 15 43 - 54 30
13. Хэбей Форчун 29 8 6 15 35 - 54 30
14. Тянцзинь Цюаньцзянь 29 4 13 12 40 - 51 25
15. Шеньчжень 29 4 9 16 31 - 51 21
16. Пекин Женьхе 29 3 5 21 26 - 63 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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