Китай: Суперлига 2019

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Шеньчжень
3:3
Конец матча

Стадион:
Хэнань Цзянье
0'
1:0
4' Гол
Tianyi Gao
2:0
24' Гол
Wei Qiao
34' Желтая карточка
Имин Лю
2:1
36' Пенальти
Ivo I
2:2
38' Гол
Бассогог Кристиан
3:2
43' Гол в свои ворота
Zhao Ke
45' Желтая карточка
Jingyuan Cai
67' Желтая карточка
Haidong Lu
3:3
68' Гол
Xuan Han
74' Красная карточка
Чоу Тим
86' Желтая карточка
Суй Донглу
90' Желтая карточка
Tianyi Gao
90'+7
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
4
Wei
Qiao
24
Имин
Лю
3
Haidong
Lu
33
Tianyi
Gao
10
Сельнес
Оле
39
Chao
Gan
31
Yuanyi
Li
40
Соуза
Диего
II
12
John
Mary
17
Yan
Wu
11
Zhao
Ke
25
Hao
Chen
III
26
Шангуань
Ван
4
Xuan
Han
2
Ruibao
Hu
30
Jinbao
Zhong
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
10
Бассогог
Кристиан
37
Каранга
Фернандо
Шеньчжень
4-3-3
Хэнань Цзянье
5-3-2

Ход матча

4'
Tianyi Gao
(Zhen Ge)
1:0
20'
Jingyuan Cai
Chao Gan
 
24'
Wei Qiao
(Yuanyi Li)
2:0
34'
Имин Лю
 
36'
2:1
Ivo I
38'
2:2
Бассогог Кристиан
(Каранга Фернандо)
43'
Zhao Ke
3:2
45'
Jingyuan Cai
 
67'
Haidong Lu
 
68'
3:3
Xuan Han
(Бассогог Кристиан)
74'
 
Чоу Тим
77'
 
Суй Донглу
Jinbao Zhong
77'
Chengkuai Wang
Yuanyi Li
 
83'
 
Ма Ксянгью
Бассогог Кристиан
83'
Harold Preciado
John Mary
 
86'
 
Суй Донглу
90'
Tianyi Gao
 
90'
 
Yao Lu
Zhao Ke

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень
Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Ухань Чжоэр 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 29 22 3 4 65 - 24 69
2. Бэйцзин Гоань 29 22 1 6 57 - 24 67
3. Шанхай СИПГ 29 19 6 4 56 - 26 63
4. Шаньдун Лунэн 29 15 6 8 53 - 32 51
5. Цзянсу Сунин 29 14 8 7 58 - 41 50
6. Ухань Чжоэр 29 12 8 9 40 - 39 44
7. Тянцзинь Тэда 29 11 5 13 41 - 45 38
8. Хэнань Цзянье 29 10 8 11 40 - 46 38
9. Чуньцинь Лифан 29 9 9 11 36 - 45 36
10. Далянь Ифан 29 9 8 12 42 - 51 35
11. Гуанчжоу Фули 29 9 5 15 54 - 71 32
12. Шанхай Шэньхуа 29 8 6 15 43 - 54 30
13. Хэбей Форчун 29 8 6 15 35 - 54 30
14. Тянцзинь Цюаньцзянь 29 4 13 12 40 - 51 25
15. Шеньчжень 29 4 9 16 31 - 51 21
16. Пекин Женьхе 29 3 5 21 26 - 63 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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