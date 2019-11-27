Китай: Суперлига 2019
Шеньчжень
3:3
Конец матча
Хэнань Цзянье
1:0
4' ГолTianyi Gao
2:0
24' ГолWei Qiao
34' Желтая карточкаИмин Лю
2:1
36' ПенальтиIvo I
2:2
38' ГолБассогог Кристиан
3:2
43' Гол в свои воротаZhao Ke
45' Желтая карточкаJingyuan Cai
67' Желтая карточкаHaidong Lu
3:3
68' ГолXuan Han
74' Красная карточкаЧоу Тим
86' Желтая карточкаСуй Донглу
90' Желтая карточкаTianyi Gao
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
4
Wei
Qiao
24
Имин
Лю
33
Tianyi
Gao
10
Сельнес
Оле
39
Chao
Gan
31
Yuanyi
Li
12
John
Mary
17
Yan
Wu
11
Zhao
Ke
25
Hao
Chen
III
26
Шангуань
Ван
4
Xuan
Han
30
Jinbao
Zhong
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
15 Zhen GeЗащитник
-
4 Wei QiaoЗащитник
-
24 Имин ЛюЗащитник
- Защитник
-
33 Tianyi GaoПолузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
31 Yuanyi LiНападающий
- Нападающий
-
12 John MaryНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
26 Qiang Jin
-
-
32 Fujun Chen
-
17 Xin Zhou2
-
21 Jingyuan Cai
-
16 Жоу Яюн
-
Главный тренер: Донадони Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
11 Zhao KeЗащитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
26 Шангуань ВанЗащитник
-
4 Xuan HanЗащитник
- Защитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
29 Ivo IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
22 Wei LongЗащитник
- Защитник
-
27 Yao LuЗащитник
-
21 Суй ДонглуЗащитник
-
28 Ма Ксянгью
-
Главный тренер: Baoshan Wang
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
1:0
20'
34'
36'
2:1
38'
43'
3:2
45'
67'
68'
3:3
74'
86'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
8 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 6
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Шеньчжень Последние 20 матчей: +1 =6 -13Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень
Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Ухань Чжоэр 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|29
|22
|3
|4
|65 - 24
|69
|2.
|Бэйцзин Гоань
|29
|22
|1
|6
|57 - 24
|67
|3.
|Шанхай СИПГ
|29
|19
|6
|4
|56 - 26
|63
|4.
|Шаньдун Лунэн
|29
|15
|6
|8
|53 - 32
|51
|5.
|Цзянсу Сунин
|29
|14
|8
|7
|58 - 41
|50
|6.
|Ухань Чжоэр
|29
|12
|8
|9
|40 - 39
|44
|7.
|Тянцзинь Тэда
|29
|11
|5
|13
|41 - 45
|38
|8.
|Хэнань Цзянье
|29
|10
|8
|11
|40 - 46
|38
|9.
|Чуньцинь Лифан
|29
|9
|9
|11
|36 - 45
|36
|10.
|Далянь Ифан
|29
|9
|8
|12
|42 - 51
|35
|11.
|Гуанчжоу Фули
|29
|9
|5
|15
|54 - 71
|32
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|29
|8
|6
|15
|43 - 54
|30
|13.
|Хэбей Форчун
|29
|8
|6
|15
|35 - 54
|30
|14.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|29
|4
|13
|12
|40 - 51
|25
|15.
|Шеньчжень
|29
|4
|9
|16
|31 - 51
|21
|16.
|Пекин Женьхе
|29
|3
|5
|21
|26 - 63
|14
Загрузка...