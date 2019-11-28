Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Паранаэнсе
2:0
Конец матча
Гремио
0'
7' Желтая карточка
Веллингтон III
1:0
33' Гол
Азеведо Марсио
52' Желтая карточка
Кортез Бруно
61' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
62' Желтая карточка
Матеус Энрике
2:0
64' Пенальти
Nikao
66' Красная карточка
Тарделли Диего
66' Желтая карточка
Nikao
74' Желтая карточка
Мичел Феррейра
79' Желтая карточка
Guilherme de Aguiar Camacho
90'+3
1
Дос
Сантос
Адербар
2
Jonatan
VII
44
Thiago
Heleno
4
Лео
Перейра
6
Азеведо
Марсио
5
Веллингтон
III
11
Nikao
3
Лучо
Гонсалес
15
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
7
Roni
III
10
Marcelo
XIII
1
Paulo
Victor
III
42
Rafael
Galhardo
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
5
Мичел
Феррейра
14
Матеус
Энрике
11
Эвертон
Соарес
18
Лусиано
Невес
9
Тарделли
Диего
Атлетико Паранаэнсе
4-1-4-1
Гремио
4-4-1-1

Ход матча

7'
Веллингтон III
 
33'
Азеведо Марсио
(Roni III)
1:0
52'
 
Кортез Бруно
57'
Адриано Коррея
Jonatan VII
 
61'
 
Каннеманн Вальтер
62'
 
Матеус Энрике
64'
Nikao
2:0
66'
 
Тарделли Диего
66'
Nikao
 
68'
Лео Ситтадини
Лучо Гонсалес
 
68'
 
Pepe3
Лусиано Невес
74'
 
Мичел Феррейра
79'
Erick2
Guilherme de Aguiar Camacho
 
79'
Guilherme de Aguiar Camacho
 
84'
 
Darlan Mendes
Alisson II

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио
Гремио Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Гремио Гремио 2:1 Алагоано
Гремио 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:3 Гремио Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 5:0 Гремио Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гремио: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Кубок Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Серия A
Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:3 Гремио Кубок Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:1 Гремио Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гремио Кубок Бразилии Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 4:1 35 26 6 3 77 - 31 84
2. Сантос 34 20 8 6 53 - 30 68
3. Палмейрас 34 19 11 4 53 - 27 68
4. Гремио 35 17 8 10 57 - 36 59
5. Атлетико Паранаэнсе 35 17 8 10 49 - 31 59
6. Сан-Паулу 34 14 12 8 34 - 25 54
7. Коринтианс 35 13 14 8 39 - 30 53
8. Интернасьональ 35 14 9 12 40 - 36 51
9. Гойяс 35 14 7 14 41 - 55 49
10. Байя 35 11 12 12 40 - 39 45
11. Васко да Гама 34 11 11 12 36 - 42 44
12. Форталеза 34 12 7 15 44 - 46 43
13. Ботафого Рибейрао 35 13 3 19 30 - 41 42
14. Атлетико Минейро 35 11 9 15 40 - 46 42
15. Флуминенсе 34 10 8 16 34 - 44 38
16. Сеара 1:4 35 10 7 18 34 - 38 37
17. Крузейро 34 7 15 12 27 - 40 36
18. Алагоано 34 7 8 19 21 - 51 29
19. Шапекоэнсе 35 6 10 19 27 - 49 28
20. Аваи 35 3 9 23 16 - 55 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Азеведо Марсио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Веллингтон III получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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