Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Паранаэнсе
2:0
Конец матча
Гремио
7' Желтая карточкаВеллингтон III
1:0
33' ГолАзеведо Марсио
52' Желтая карточкаКортез Бруно
61' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
62' Желтая карточкаМатеус Энрике
2:0
64' ПенальтиNikao
66' Красная карточкаТарделли Диего
66' Желтая карточкаNikao
74' Желтая карточкаМичел Феррейра
79' Желтая карточкаGuilherme de Aguiar Camacho
11
Nikao
7
Roni
III
10
Marcelo
XIII
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Roni IIIПолузащитник
-
10 Marcelo XIIIНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
29 Pedrinho VI4
-
16 Abner2
-
26 Erick2
-
14 Robson Bambu
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Браз ДавидЗащитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
10 Визеу ФелипеНападающий
-
90 Андре ФилипеНападающий
-
-
25 Pepe3
-
-
-
13 Romulo1
-
-
Ход матча
33'
1:0
52'
62'
64'
2:0
66'
66'
68'
74'
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +11 =7 -2Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио
Гремио Последние 20 матчей: +12 =2 -6Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Гремио Гремио 2:1 Алагоано
Гремио 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:3 Гремио Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 5:0 Гремио Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гремио: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:3 Гремио Кубок Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:1 Гремио Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гремио Кубок Бразилии Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|4:1
|35
|26
|6
|3
|77 - 31
|84
|2.
|Сантос
|34
|20
|8
|6
|53 - 30
|68
|3.
|Палмейрас
|34
|19
|11
|4
|53 - 27
|68
|4.
|Гремио
|35
|17
|8
|10
|57 - 36
|59
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|17
|8
|10
|49 - 31
|59
|6.
|Сан-Паулу
|34
|14
|12
|8
|34 - 25
|54
|7.
|Коринтианс
|35
|13
|14
|8
|39 - 30
|53
|8.
|Интернасьональ
|35
|14
|9
|12
|40 - 36
|51
|9.
|Гойяс
|35
|14
|7
|14
|41 - 55
|49
|10.
|Байя
|35
|11
|12
|12
|40 - 39
|45
|11.
|Васко да Гама
|34
|11
|11
|12
|36 - 42
|44
|12.
|Форталеза
|34
|12
|7
|15
|44 - 46
|43
|13.
|Ботафого Рибейрао
|35
|13
|3
|19
|30 - 41
|42
|14.
|Атлетико Минейро
|35
|11
|9
|15
|40 - 46
|42
|15.
|Флуминенсе
|34
|10
|8
|16
|34 - 44
|38
|16.
|Сеара
|1:4
|35
|10
|7
|18
|34 - 38
|37
|17.
|Крузейро
|34
|7
|15
|12
|27 - 40
|36
|18.
|Алагоано
|34
|7
|8
|19
|21 - 51
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|35
|6
|10
|19
|27 - 49
|28
|20.
|Аваи
|35
|3
|9
|23
|16 - 55
|18
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