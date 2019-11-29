Бразилия: Серия A 2019
8' Желтая карточкаСаша Эдуардо
27' Желтая карточкаFelipe Martins3
31' Желтая карточкаPara I
35' Желтая карточкаГонсалес Дерлис
36' Желтая карточкаПерес Луан
47' Желтая карточкаPerez Martinez Lucas VI
1:0
50' ГолArnaldo Edinho2
60' Желтая карточкаGoebel Evandro1
63' Желтая карточкаСотельдо Йеферсон
2:0
65' ГолOsvaldo
2:1
69' ГолКарлос Санчес II
75' Желтая карточкаJuninho V
90' Желтая карточкаJean Mota
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
55
Juninho
V
20
Romarinho3
11
Osvaldo
22
Everson
31
Para
I
14
Перес
Луан
21
Diego
Pituca
27
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нене БонильяПолузащитник
-
86 KiezaНападающий
-
-
97 Andre1
-
23 Max Walef
-
-
-
-
2 Tinga I
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
-
31 Para IЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Нападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Жуан ПаулоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
17 ВенутоНападающий
-
38 Sandry Goes
-
39 Tailson
-
19 Kaio Jorge
-
18 Jobson III
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
8'
27'
31'
35'
36'
50'
1:0
60'
65'
2:0
69'
2:1
75'
90'
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +7 =5 -8Интернасьональ 2:2 Форталеза Форталеза 3:0 Алагоано Форталеза 1:0 Сеара Коринтианс 3:2 Форталеза
Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас
Сантос Последние 20 матчей: +12 =6 -2Толука 2:2 Сантос Сантос 4:1 Крузейро Сантос 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Крус Асуль
Гойяс 0:3 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Аваи 1:2 Сантос Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Клуб Америка 1:2 Сантос Сантос 1:0 Байя Сантос 1:0 Керетаро Коринтианс 0:0 Сантос Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сантос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|35
|26
|6
|3
|77 - 31
|84
|2.
|Сантос
|1:2
|35
|20
|8
|7
|54 - 32
|68
|3.
|Палмейрас
|35
|19
|11
|5
|53 - 28
|68
|4.
|Гремио
|35
|17
|8
|10
|57 - 36
|59
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|17
|8
|10
|49 - 31
|59
|6.
|Сан-Паулу
|1:0
|35
|15
|12
|8
|35 - 25
|57
|7.
|Коринтианс
|35
|13
|14
|8
|39 - 30
|53
|8.
|Интернасьональ
|35
|14
|9
|12
|40 - 36
|51
|9.
|Гойяс
|35
|14
|7
|14
|41 - 55
|49
|10.
|Форталеза
|2:1
|35
|13
|7
|15
|46 - 47
|46
|11.
|Байя
|35
|11
|12
|12
|40 - 39
|45
|12.
|Васко да Гама
|0:1
|35
|11
|11
|13
|36 - 43
|44
|13.
|Ботафого Рибейрао
|35
|13
|3
|19
|30 - 41
|42
|14.
|Атлетико Минейро
|35
|11
|9
|15
|40 - 46
|42
|15.
|Флуминенсе
|35
|11
|8
|16
|35 - 44
|41
|16.
|Сеара
|35
|10
|7
|18
|34 - 38
|37
|17.
|Крузейро
|0:0
|35
|7
|16
|12
|27 - 40
|37
|18.
|Алагоано
|0:0
|35
|7
|9
|19
|21 - 51
|30
|19.
|Шапекоэнсе
|35
|6
|10
|19
|27 - 49
|28
|20.
|Аваи
|35
|3
|9
|23
|16 - 55
|18
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