Бразилия: Серия A 2019

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Форталеза
2:1
Второй тайм: 90+'
Сантос
0'
8' Желтая карточка
Саша Эдуардо
27' Желтая карточка
Felipe Martins3
31' Желтая карточка
Para I
35' Желтая карточка
Гонсалес Дерлис
36' Желтая карточка
Перес Луан
47' Желтая карточка
Perez Martinez Lucas VI
1:0
50' Гол
Arnaldo Edinho2
60' Желтая карточка
Goebel Evandro1
63' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
2:0
65' Гол
Osvaldo
2:1
69' Гол
Карлос Санчес II
75' Желтая карточка
Juninho V
90' Желтая карточка
Jean Mota
90'+8
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
15
Felipe
Martins3
55
Juninho
V
7
Arnaldo
Edinho2
20
Romarinho3
11
Osvaldo
9
Веллингтон
Паулиста
22
Everson
31
Para
I
2
Luiz
Felipe
III
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
14
Перес
Луан
7
Карлос
Санчес
II
5
Алисон
II
21
Diego
Pituca
17
Гонсалес
Дерлис
27
Саша
Эдуардо
10
Сотельдо
Йеферсон
Форталеза
4-2-3-1
Сантос
4-3-3

Ход матча

8'
 
Саша Эдуардо
27'
Felipe Martins3
 
31'
 
Para I
35'
 
Гонсалес Дерлис
36'
 
Перес Луан
47'
 
Perez Martinez Lucas VI
50'
Arnaldo Edinho2
1:0
54'
 
Goebel Evandro1
Перес Луан
60'
 
Goebel Evandro1
63'
 
Сотельдо Йеферсон
65'
Osvaldo
2:0
69'
2:1
Карлос Санчес II
(Diego Pituca)
70'
 
Felipe Jonatan
Diego Pituca
70'
Tinga I
Arnaldo Edinho2
 
75'
Juninho V
 
78'
 
Jean Mota
Luiz Felipe III
78'
Kieza
Osvaldo
 
87'
Felipe Araruna
Felipe Martins3
 
90'
 
Jean Mota

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Интернасьональ 2:2 Форталеза Форталеза 3:0 Алагоано Форталеза 1:0 Сеара Коринтианс 3:2 Форталеза
Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас
Сантос Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Толука 2:2 Сантос Сантос 4:1 Крузейро Сантос 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Крус Асуль
Гойяс 0:3 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Аваи 1:2 Сантос Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Клуб Америка 1:2 Сантос Сантос 1:0 Байя Сантос 1:0 Керетаро Коринтианс 0:0 Сантос Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сантос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сантос 3:3 Форталеза Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 35 26 6 3 77 - 31 84
2. Сантос 1:2 35 20 8 7 54 - 32 68
3. Палмейрас 35 19 11 5 53 - 28 68
4. Гремио 35 17 8 10 57 - 36 59
5. Атлетико Паранаэнсе 35 17 8 10 49 - 31 59
6. Сан-Паулу 1:0 35 15 12 8 35 - 25 57
7. Коринтианс 35 13 14 8 39 - 30 53
8. Интернасьональ 35 14 9 12 40 - 36 51
9. Гойяс 35 14 7 14 41 - 55 49
10. Форталеза 2:1 35 13 7 15 46 - 47 46
11. Байя 35 11 12 12 40 - 39 45
12. Васко да Гама 0:1 35 11 11 13 36 - 43 44
13. Ботафого Рибейрао 35 13 3 19 30 - 41 42
14. Атлетико Минейро 35 11 9 15 40 - 46 42
15. Флуминенсе 35 11 8 16 35 - 44 41
16. Сеара 35 10 7 18 34 - 38 37
17. Крузейро 0:0 35 7 16 12 27 - 40 37
18. Алагоано 0:0 35 7 9 19 21 - 51 30
19. Шапекоэнсе 35 6 10 19 27 - 49 28
20. Аваи 35 3 9 23 16 - 55 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Перес Луан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Гонсалес Дерлис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Пара получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Felipe получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Саша Эдуардо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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