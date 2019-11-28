Бразилия: Серия A 2019

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Байя
1:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
31' Желтая карточка
Flavio IX
0:1
54' Гол
Касарес Хуан
1:1
64' Гол
Jose Elber
69' Желтая карточка
Отеро Ромуло
90'+7
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
3
Wanderson
VIII
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
5
Flavio
IX
26
Gregore
98
Artur
Guimaraes
11
Lucca
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
40
Cleiton
Schwengber
2
Patric
II
16
Igor
Rabello
4
Ревер
Умберто
6
Fabio
Santos
IV
88
Jair
II
50
Marquinhos
vi
27
Luan
III
10
Касарес
Хуан
80
Отеро
Ромуло
26
Ди
Санто
Франко
Байя
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-1-4-1

Ход матча

31'
Flavio IX
 
46'
Артур IV
Lucca
 
54'
0:1
Касарес Хуан
64'
Jose Elber
(Gregore)
1:1
66'
 
Ramon Martinez III
Jair II
69'
 
Отеро Ромуло
75'
Фернандао
Jose Elber
 
76'
 
Vinicius X
Luan III
81'
 
Leo Silva I
Касарес Хуан

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Гойяс 4:3 Байя Байя 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Байя Байя 1:1 Шапекоэнсе
Крузейро 1:1 Байя Сантос 1:0 Байя Байя 2:3 Интернасьональ Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Гойяс
Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Байя: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико Минейро: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико Минейро 0:1 Байя Серия A Атлетико Минейро 1:0 Байя Серия A Байя 2:2 Атлетико Минейро Серия A Байя 2:2 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Минейро 0:2 Байя Серия A Атлетико Минейро 2:0 Байя Серия A Байя 1:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 4:1 35 26 6 3 77 - 31 84
2. Сантос 34 20 8 6 53 - 30 68
3. Палмейрас 34 19 11 4 53 - 27 68
4. Гремио 35 17 8 10 57 - 36 59
5. Атлетико Паранаэнсе 35 17 8 10 49 - 31 59
6. Сан-Паулу 34 14 12 8 34 - 25 54
7. Коринтианс 35 13 14 8 39 - 30 53
8. Интернасьональ 35 14 9 12 40 - 36 51
9. Гойяс 35 14 7 14 41 - 55 49
10. Байя 35 11 12 12 40 - 39 45
11. Васко да Гама 34 11 11 12 36 - 42 44
12. Форталеза 34 12 7 15 44 - 46 43
13. Ботафого Рибейрао 35 13 3 19 30 - 41 42
14. Атлетико Минейро 35 11 9 15 40 - 46 42
15. Флуминенсе 34 10 8 16 34 - 44 38
16. Сеара 1:4 35 10 7 18 34 - 38 37
17. Крузейро 34 7 15 12 27 - 40 36
18. Алагоано 34 7 8 19 21 - 51 29
19. Шапекоэнсе 35 6 10 19 27 - 49 28
20. Аваи 35 3 9 23 16 - 55 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Flavio получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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