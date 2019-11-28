Бразилия: Серия A 2019
Байя
1:1
Конец матча
Атлетико Минейро
31' Желтая карточкаFlavio IX
0:1
54' ГолКасарес Хуан
1:1
64' ГолJose Elber
69' Желтая карточкаОтеро Ромуло
26
Gregore
11
Lucca
16
Igor
Rabello
88
Jair
II
27
Luan
III
10
Касарес
Хуан
80
Отеро
Ромуло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Iago MaidanaЗащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Guga3
-
-
-
-
29 Vinicius X
-
-
84 Wilson III
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Ход матча
31'
54'
0:1
64'
1:1
69'
75'
76'
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +6 =6 -8Гойяс 4:3 Байя Байя 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Байя Байя 1:1 Шапекоэнсе
Крузейро 1:1 Байя Сантос 1:0 Байя Байя 2:3 Интернасьональ Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +3 =6 -11Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Гойяс
Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Байя: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико Минейро: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|4:1
|35
|26
|6
|3
|77 - 31
|84
|2.
|Сантос
|34
|20
|8
|6
|53 - 30
|68
|3.
|Палмейрас
|34
|19
|11
|4
|53 - 27
|68
|4.
|Гремио
|35
|17
|8
|10
|57 - 36
|59
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|17
|8
|10
|49 - 31
|59
|6.
|Сан-Паулу
|34
|14
|12
|8
|34 - 25
|54
|7.
|Коринтианс
|35
|13
|14
|8
|39 - 30
|53
|8.
|Интернасьональ
|35
|14
|9
|12
|40 - 36
|51
|9.
|Гойяс
|35
|14
|7
|14
|41 - 55
|49
|10.
|Байя
|35
|11
|12
|12
|40 - 39
|45
|11.
|Васко да Гама
|34
|11
|11
|12
|36 - 42
|44
|12.
|Форталеза
|34
|12
|7
|15
|44 - 46
|43
|13.
|Ботафого Рибейрао
|35
|13
|3
|19
|30 - 41
|42
|14.
|Атлетико Минейро
|35
|11
|9
|15
|40 - 46
|42
|15.
|Флуминенсе
|34
|10
|8
|16
|34 - 44
|38
|16.
|Сеара
|1:4
|35
|10
|7
|18
|34 - 38
|37
|17.
|Крузейро
|34
|7
|15
|12
|27 - 40
|36
|18.
|Алагоано
|34
|7
|8
|19
|21 - 51
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|35
|6
|10
|19
|27 - 49
|28
|20.
|Аваи
|35
|3
|9
|23
|16 - 55
|18
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