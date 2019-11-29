Бразилия: Серия A 2019

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Крузейро
0:0
Первый тайм: 27'
Алагоано
0'
24' Желтая карточка
Euller II
27'
1
Фабио
Лопес
28
Орехуэла
Луис
14
Lucas
de
Deus
Santos
Caca2
3
Лео
Ренан
6
Эжидио
Перейра
8
Энрике
Лима
15
Эдерсон
Хонорато
17
Кальвенте
Эсекьель
10
Тиаго
Невес
32
Роша
Педро
9
Fred
II
12
Jordi
8
Dawhan
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
26
Rafael
Chagas
Rafinha
7
Joao
Vitor
II
10
Нилтон
Феррейра
16
Euller
II
29
Jonathan
David
Gomez
20
Аподи
Диаллиссон
9
Ricardo
Bueno
Крузейро
4-2-3-1
Алагоано
4-2-3-1

Ход матча

24'
 
Euller II

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Сантос 4:1 Крузейро Крузейро 0:0 Аваи Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро
Крузейро 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Крузейро 1:1 Форталеза Коринтианс 1:2 Крузейро Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро
Алагоано Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Алагоано 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Алагоано Алагоано 0:3 Васко да Гама Гремио 2:1 Алагоано
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Алагоано 2:1 Коринтианс Фламенго 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Алагоано 1:1 Крузейро Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 35 26 6 3 77 - 31 84
2. Сантос 1:2 35 20 8 7 54 - 32 68
3. Палмейрас 35 19 11 5 53 - 28 68
4. Гремио 35 17 8 10 57 - 36 59
5. Атлетико Паранаэнсе 35 17 8 10 49 - 31 59
6. Сан-Паулу 1:0 35 15 12 8 35 - 25 57
7. Коринтианс 35 13 14 8 39 - 30 53
8. Интернасьональ 35 14 9 12 40 - 36 51
9. Гойяс 35 14 7 14 41 - 55 49
10. Форталеза 2:1 35 13 7 15 46 - 47 46
11. Байя 35 11 12 12 40 - 39 45
12. Васко да Гама 0:1 35 11 11 13 36 - 43 44
13. Ботафого Рибейрао 35 13 3 19 30 - 41 42
14. Атлетико Минейро 35 11 9 15 40 - 46 42
15. Флуминенсе 35 11 8 16 35 - 44 41
16. Сеара 35 10 7 18 34 - 38 37
17. Крузейро 0:0 35 7 16 12 27 - 40 37
18. Алагоано 0:0 35 7 9 19 21 - 51 30
19. Шапекоэнсе 35 6 10 19 27 - 49 28
20. Аваи 35 3 9 23 16 - 55 18
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Euller получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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