Бразилия: Серия A 2019
24' Желтая карточкаEuller II
10
Тиаго
Невес
32
Роша
Педро
9
Fred
II
12
Jordi
8
Dawhan
16
Euller
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Sassa II
-
11 David VI
-
27 Jadson 3
-
39 Vitor Eudes
-
-
12 Рафаэл Пирес
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
-
8 DawhanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Euller IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
-
-
-
14 Lucas Dias2
-
Ход матча
24'
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +4 =10 -6Сантос 4:1 Крузейро Крузейро 0:0 Аваи Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро
Крузейро 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Крузейро 1:1 Форталеза Коринтианс 1:2 Крузейро Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро
Алагоано Последние 20 матчей: +6 =3 -11Алагоано 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Алагоано Алагоано 0:3 Васко да Гама Гремио 2:1 Алагоано
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Алагоано 2:1 Коринтианс Фламенго 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|35
|26
|6
|3
|77 - 31
|84
|2.
|Сантос
|1:2
|35
|20
|8
|7
|54 - 32
|68
|3.
|Палмейрас
|35
|19
|11
|5
|53 - 28
|68
|4.
|Гремио
|35
|17
|8
|10
|57 - 36
|59
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|17
|8
|10
|49 - 31
|59
|6.
|Сан-Паулу
|1:0
|35
|15
|12
|8
|35 - 25
|57
|7.
|Коринтианс
|35
|13
|14
|8
|39 - 30
|53
|8.
|Интернасьональ
|35
|14
|9
|12
|40 - 36
|51
|9.
|Гойяс
|35
|14
|7
|14
|41 - 55
|49
|10.
|Форталеза
|2:1
|35
|13
|7
|15
|46 - 47
|46
|11.
|Байя
|35
|11
|12
|12
|40 - 39
|45
|12.
|Васко да Гама
|0:1
|35
|11
|11
|13
|36 - 43
|44
|13.
|Ботафого Рибейрао
|35
|13
|3
|19
|30 - 41
|42
|14.
|Атлетико Минейро
|35
|11
|9
|15
|40 - 46
|42
|15.
|Флуминенсе
|35
|11
|8
|16
|35 - 44
|41
|16.
|Сеара
|35
|10
|7
|18
|34 - 38
|37
|17.
|Крузейро
|0:0
|35
|7
|16
|12
|27 - 40
|37
|18.
|Алагоано
|0:0
|35
|7
|9
|19
|21 - 51
|30
|19.
|Шапекоэнсе
|35
|6
|10
|19
|27 - 49
|28
|20.
|Аваи
|35
|3
|9
|23
|16 - 55
|18
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