Бразилия: Серия A 2019

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Шапекоэнсе
0:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
25' Желтая карточка
Mauricio Ramos
40' Желтая карточка
Gabriel Paulista XVI
0:1
54' Гол
Rhuan Castro
66' Желтая карточка
Luiz Fernando IV
69' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
82' Желтая карточка
Rhuan Castro
90'+6
1
Joao
Ricardo
II
2
Eduardo
VI
23
Дуглас
Силва
44
Mauricio
Ramos
6
Bruno
Pacheco
III
8
Marcio
Araujo
55
Amaral2
19
Jose
Renato
90
Роберто
IV
77
Everaldo
I
91
Henrique
I
1
Roberto
Fernandes1
13
Fernando
Costanza
14
Marcelo
Conceicao
2
Gabriel
Paulista
XVI
31
Yuri
VI
8
Cicero
II
18
Igor
Cassio
5
Joao
Paulo
I
10
Alex
Santana
II
28
Rhuan
Castro
7
Соуза
Диего
Шапекоэнсе
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1

Ход матча

25'
Mauricio Ramos
 
40'
 
Gabriel Paulista XVI
46'
 
Luiz Fernando IV
Igor Cassio
54'
0:1
Rhuan Castro
(Joao Paulo I)
61'
Camilo III
Mauricio Ramos
 
63'
 
Джин
Joao Paulo I
66'
Arthur VIII
Jose Renato
 
66'
 
Luiz Fernando IV
69'
Bruno Pacheco III
 
78'
Кампаньяро Густаво
Роберто IV
 
82'
 
Rhuan Castro
88'
 
Vinicius Tanque
Соуза Диего

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Аваи 0:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Сеара Шапекоэнсе 0:1 Гремио Байя 1:1 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго
Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 4:1 35 26 6 3 77 - 31 84
2. Сантос 34 20 8 6 53 - 30 68
3. Палмейрас 34 19 11 4 53 - 27 68
4. Гремио 35 17 8 10 57 - 36 59
5. Атлетико Паранаэнсе 35 17 8 10 49 - 31 59
6. Сан-Паулу 34 14 12 8 34 - 25 54
7. Коринтианс 35 13 14 8 39 - 30 53
8. Интернасьональ 35 14 9 12 40 - 36 51
9. Гойяс 35 14 7 14 41 - 55 49
10. Байя 35 11 12 12 40 - 39 45
11. Васко да Гама 34 11 11 12 36 - 42 44
12. Форталеза 34 12 7 15 44 - 46 43
13. Ботафого Рибейрао 35 13 3 19 30 - 41 42
14. Атлетико Минейро 35 11 9 15 40 - 46 42
15. Флуминенсе 34 10 8 16 34 - 44 38
16. Сеара 1:4 35 10 7 18 34 - 38 37
17. Крузейро 34 7 15 12 27 - 40 36
18. Алагоано 34 7 8 19 21 - 51 29
19. Шапекоэнсе 35 6 10 19 27 - 49 28
20. Аваи 35 3 9 23 16 - 55 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Gabriel получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Маурисио Рамос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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