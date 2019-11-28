Бразилия: Серия A 2019
Шапекоэнсе
0:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
25' Желтая карточкаMauricio Ramos
40' Желтая карточкаGabriel Paulista XVI
0:1
54' ГолRhuan Castro
66' Желтая карточкаLuiz Fernando IV
69' Желтая карточкаBruno Pacheco III
82' Желтая карточкаRhuan Castro
23
Дуглас
Силва
55
Amaral2
19
Jose
Renato
90
Роберто
IV
77
Everaldo
I
91
Henrique
I
31
Yuri
VI
18
Igor
Cassio
28
Rhuan
Castro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Amaral2Полузащитник
-
19 Jose RenatoПолузащитник
-
90 Роберто IVПолузащитник
-
77 Everaldo IПолузащитник
-
91 Henrique IНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Arthur VIII
-
-
22 Caique2
-
88 Camilo III
-
29 Luan2
-
98 Tiepo
-
20 Augusto I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
-
18 Igor CassioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Rhuan CastroПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Lucas Barros
-
-
27 Rickson
-
-
-
-
21 Lucas Campos
-
25 Wenderson1
Ход матча
25'
54'
0:1
63'
66'
82'
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +4 =6 -10Аваи 0:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Сеара Шапекоэнсе 0:1 Гремио Байя 1:1 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =2 -13Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго
Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|4:1
|35
|26
|6
|3
|77 - 31
|84
|2.
|Сантос
|34
|20
|8
|6
|53 - 30
|68
|3.
|Палмейрас
|34
|19
|11
|4
|53 - 27
|68
|4.
|Гремио
|35
|17
|8
|10
|57 - 36
|59
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|17
|8
|10
|49 - 31
|59
|6.
|Сан-Паулу
|34
|14
|12
|8
|34 - 25
|54
|7.
|Коринтианс
|35
|13
|14
|8
|39 - 30
|53
|8.
|Интернасьональ
|35
|14
|9
|12
|40 - 36
|51
|9.
|Гойяс
|35
|14
|7
|14
|41 - 55
|49
|10.
|Байя
|35
|11
|12
|12
|40 - 39
|45
|11.
|Васко да Гама
|34
|11
|11
|12
|36 - 42
|44
|12.
|Форталеза
|34
|12
|7
|15
|44 - 46
|43
|13.
|Ботафого Рибейрао
|35
|13
|3
|19
|30 - 41
|42
|14.
|Атлетико Минейро
|35
|11
|9
|15
|40 - 46
|42
|15.
|Флуминенсе
|34
|10
|8
|16
|34 - 44
|38
|16.
|Сеара
|1:4
|35
|10
|7
|18
|34 - 38
|37
|17.
|Крузейро
|34
|7
|15
|12
|27 - 40
|36
|18.
|Алагоано
|34
|7
|8
|19
|21 - 51
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|35
|6
|10
|19
|27 - 49
|28
|20.
|Аваи
|35
|3
|9
|23
|16 - 55
|18
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